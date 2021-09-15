--- : Коварный "спрут" маркировщиков лекарств ищет питательную среду. Как насчет, возглавить борьбу с антибиотиками?

Коварный "спрут" маркировки лекарств ищет питательную среду. Как насчет, возглавить борьбу с антибиотиками?
Правительство России внесло изменения в, так называемую, стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности.
Теперь будет создана специальная система прослеживаемости оборота антимикробных препаратов на базе маркировки.
Соответствующее распоряжение от 11.09.2021 г. № 2539‑р опубликовано 13 сентября.
Понятно, что никакого отношения к борьбе с антибиотикорезистентностью начинание не имеет.
Это опять про поиск места для бесполезной бюрократичекой затеи в обществе, медицине, лекарственом обеспечении.
Как опухоли на рыночном механизме.
Еще это попытка бюрократического маркировочно клана уйти от отвественности. За что?
За аферу, которая уже останавливала лекарственное обеспечение Родины, и которая может это повторить в любой момент.
Напмним, что Система «Честный знак» подразумевает идентификацию каждой единицы товара путём присвоения уникальных цифровых кодов, защищённых криптографией.
Якобы это позволяет государству, бизнесу и потребителю контролировать путь любого товара от производителя до конечного покупателя, противодействуя незаконному обороту.
Про государство не скажем, тут В.В Путину и различным органам государственной безопасности виднее, а вот фармацевтический бизнес и потребитель лекарств, который, собственно, аферу с маркировкой лекарств оплачивает, не получил ничего.
Из полезного. Увеличение издержек, да. Риски, да. Усиление администативного давления, да. Бизнес точно получил.
Двумя месяцами ранее, Правительство России выдвигало инициативу, с применением системы маркировки лекарств, навести порядок с рецептурным отпуском в аптеках.
Не правильно, не Правительство, а четые его представителя, которые явно покровительствуют маркировщикам на фармацевтическом рынке.
Мишустин, Голикова, Мурашко, Мантуров упорно, по нашему мнению, прикрывают и поддерживают акты бюрократического саботажа государственных программ лекарственного обеспечения.
Это к слову.
Думаем, что очередная нелепая попытка маркировочной банды пристроить "Честный знак" на фармацевтическом рынке, говорит лишь о бесперспективности и скорой кончине последнего.
Пока же у малосведующего Правительства страны бюрократическая дурь в 13 пункте распоряжения называется "совершенствование мер по осуществлению контроля за оборотом противомикробных препаратов"
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