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    Главная » Коварный "спрут" маркировщиков лекарств ищет питательную среду. Как насчет, возглавить борьбу с антибиотиками?


    --- : Коварный "спрут" маркировщиков лекарств ищет питательную среду. Как насчет, возглавить борьбу с антибиотиками?
    автор: redaktor 15-09-2021, 16:35 Просмотров: 182
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     Коварный "спрут" маркировки лекарств ищет питательную среду. Как насчет, возглавить борьбу с антибиотиками?

    Правительство России внесло изменения в, так называемую, стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности.

    Теперь будет создана специальная система прослеживаемости оборота антимикробных препаратов на базе маркировки.

    Соответствующее распоряжение от 11.09.2021 г. № 2539‑р опубликовано 13 сентября.

    Понятно, что никакого отношения к борьбе с антибиотикорезистентностью начинание не имеет. 

    Это опять про поиск места для бесполезной бюрократичекой затеи в обществе, медицине, лекарственом обеспечении.

    Как опухоли на рыночном механизме. 

    Еще это попытка бюрократического маркировочно клана уйти от отвественности. За что? 

    За аферу, которая уже останавливала лекарственное обеспечение Родины, и которая может это повторить в любой момент.

    Напмним, что Система «Честный знак» подразумевает идентификацию каждой единицы товара путём присвоения уникальных цифровых кодов, защищённых криптографией.

    Якобы это позволяет государству, бизнесу и потребителю контролировать путь любого товара от производителя до конечного покупателя, противодействуя незаконному обороту.

    Про государство не скажем, тут В.В Путину и различным органам государственной безопасности виднее, а вот фармацевтический бизнес и потребитель лекарств, который, собственно, аферу с маркировкой лекарств оплачивает, не получил ничего.

    Из полезного. Увеличение издержек, да. Риски, да. Усиление администативного давления, да. Бизнес точно получил. 

    Двумя месяцами ранее, Правительство России выдвигало инициативу, с применением системы маркировки лекарств, навести порядок с рецептурным отпуском в аптеках.

    Не правильно, не Правительство, а четые его представителя, которые явно покровительствуют маркировщикам на фармацевтическом рынке.

    Мишустин, Голикова, Мурашко, Мантуров упорно, по нашему мнению, прикрывают и поддерживают акты бюрократического саботажа государственных программ лекарственного обеспечения.

    Это к слову.

    Думаем, что очередная нелепая попытка маркировочной банды пристроить "Честный знак" на фармацевтическом рынке, говорит лишь о бесперспективности и скорой кончине последнего. 

    Пока же у малосведующего Правительства страны бюрократическая дурь в 13 пункте распоряжения называется "совершенствование мер по осуществлению контроля за оборотом противомикробных препаратов"  

     

     
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