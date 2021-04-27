Изучаем реакции некоммерческих участников фармацевтического рынка России на задержание Бориса Шпигеля.

Реакция, прямо скажем, нулевая.

Конечно, за 30 лет на фармацевтичеком рынке привыкли к позиции, так называемого профессионального сообщества, на произвол, давление и унижение отдельных препринимателей и компаний. Отсюда, кстати, все наши беды.

Помним атаку на Брынцалова, который первый начал заниматься импортозамещением и был унасекомлен, помним уголовное дело против протековского сотрудника Виталия Смердова, вопиющие издевательства над Питерским предпринимателем, основателем "РИА Панда" Игорем Воробей, его два года держали в тюрьме, и разорили бизнес.

Ноль общественного внимания. Ноль реакции.

Имеется у нас и практический опыт в привлечении "коллег" к общерыночным проблемам. Например, по захвату производственных аптечных малых предприятий.

Два года назад, когда с использованием государственных Росздравнаднадзоров, рейдеры пытались остановить работу моего микропроизводственного аптечного предприятия, я лично направил, практически SOS 100 важным персонам, половина из которых влиятельные участники фармацевтическго рынка России. Сделали вид, что отклкнулись трое из двух отраслевых изданий, чтбы буквально сразу криминальную тему замять.

Вот теперь Борис Шпигель и его супруга в камере. И казалось эта явная беда должна объединить предпринимателей.

Опять мимо, и это чудовищно. Как бы кто не относился к Борису Исааковичу.

Может ошибаемся и не заметили. Смотрим.

Ассоциация Российских фармацевтических производителей ( Association of the Russian pharmaceutical manufacturers ) https://arfp.ru/

Молчок.

Фармацевтическая ассоциация Санкт-Петербурга и Северо-Запада (ФАСПбиСЗ) и Санкт-Петербургская профессиональная ассоциация фармацевтических работников (ПАФР) http://www.fa-spb.ru/

Молчок.

СоюзФарма Ассоциация аптечных учреждений https://sojuzpharma.ru/ Одна из контор ГК "Протек".

Молчок. А нет, вот что-то есть, цитирую

"Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке". Нет мимо, это из интервью протековских функционеров, в связи с 20 летием ассоциации.

РААС Российская ассоциация аптечных сетей. http://www.raas.ru/