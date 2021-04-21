Очередной бюрократический провал. Чиновники не могут сосчитать дозы. Даже с помощью своей маркировки лекарств. Скандал.

Чего уж проще, сосчитать сколько вакцины от коронавируса пришло в гражданский оборот, а сколько выбыло.

Тем более, что поставками вакцины занимается одна компания (с названием "Нацимбио"), а распределением продуктов и самим вакцинированием другая. Минздрав называется.

Кто забыл, в России еще на полную катушку функционирует целая система маркировки лекарств, которая позволяет, как нас убеждают маркировочный клан, отслеживать путь каждой пачки от производителя до самого потребителя. Отследили? Как же.

С подсчетами доз вакцины от коронавируса в апреле 2021 случился скандал. Оказалось учета нет. Взаимодействия государствкнных структур нет.

Зато многочисленные маркировочные ООО, под патронажем министров Иантурова и Мурашко, уже в прошлом году заработали миллионы рублей.

Точней если, на наклейках на лекарства, проваваемых в России, бюрократичекий клан заработал более 920 млн. рублей.

И что? Ничего.

Президента, Правительство, участников фармацевтическго рынка гнусно надурили.

Выручка ООО "Оператор-ЦРПТ" по РСБУ в 2020 году выросла до 7,104 млрд рублей с 2,716 млрд рублей в 2019 году, говорится в отчетности компании. Прибыль от продаж подскочила более чем в 30 раз - до 1,28 млрд рублей с 41,7 млн рублей. Чистая прибыль составила 126,297 млн рублей после убытка в размере 219,44 млн рублей годом ранее.

Более всего маркировшики, под покровительством #минпромторг и лично #МантуровМурашкоМишустин , заработали, именно, на лекарствах. Более 920 млн. рублей

Представляете, граждане, на потребителях и производителях лекарств в России, 80% из которых жизненноважные, и цена на которые регулируется государством, близкие к властям ООО, зарабатывают из воздуха.

Правительство, исполнительные органы регионов и аналитики запутались в подсчете доз вакцин о коронавируса. Даже обещанный учет и контроль движения лекарствнных средств не помог. Как же так, обещали же, маркировщики. Это очередное подтверждение того, что страну и российский фармацевтический рынок втянут в аферу.

Интересно, маркировщики и их покровители во властных структурах уже зарабатывают миллион на предпринимателях и потребителях лекарств, а системы учета как не было, так и нет.

20 апреля 2021 года обнаружилось, что в России нет точных данных об обороте вакцин от коронавируса. Странным образом никто не вспомнил про, развернутую систему маркировки лекарств, куда оказались втянуты все участники фармацевтического рынка и все потребители лекарств.

Хотя руководители проекта маркировки недавно обещали, что движение лекарств в стране под контролем.

Оператор «Честного знака» также участвует в мониторинге вакцинации от коронавирусной инфекции..На данных системы функционирует дашборд, который показывает, сколько вакцин в упаковках, комплектах доз, какого типа, где по стране есть и какими темпами выводятся из оборота, то есть применяются для вакцинации»

гендиректор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Скандал. Врал, выходит, наклейщик марок "Честнвый Знак".

Вице-премьер Т. Голикова на коллегии Минздрава сообщила, что количество вакцинированных от коронавируса в России превышает 8 миллионов человек.

Сколько, сколько?

«Здесь уже была показана цифра, более 8 млн, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, и сейчас уже количество существенно больше». Т. Голикова

В марте глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что прививку от коронавируса в России сделали 7 млн человек.

Пресс-секретарь Президента Д. Песков накануне отмечал, что спрос на вакцинацию среди россиян «оставляет желать лучшего», однако постепенно он увеличивается.

По данным «Счетчика вакцинации» Bloomberg на 15 апреля, в России сделано 12 млн прививок, то есть вакцинировано около 6 млн человек.

По информации, поступающей из регионов В России движение вакцин имеет другие объемы.

16 821 290 (учитывается общее число прививок первых и вторых компонентов) — всего сделано прививок от коронавируса.

6 300 886 человек (4.31% от населения) — полностью привито от коронавируса (двумя компонентами вакцины).

10 520 395 человек (7.2% от населения) — получило хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

Скандал.

Так сколько же поступило в оборт вакцины в России, а сколько выбыло? Кто знает?

Точно, легендарная система маркировки лекарств. Оно же "Честный Знак".

"Вакцины подлежат маркировке. Обязательная маркировка у нас вводится с 1 июля, и как только вакцины от коронавируса появятся, они подлежат обязательной маркировке и будут маркироваться. Вся информация о них будет внесена в систему мониторинга, что позволит нам отслеживать объемы и количество тех вакцин, а также куда они доставляются, по каким медучреждениям распределяются и, соответственно, также мониторировать изменения цен"

зам. рук. департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Е. Меркулова.

лето 2020

Вот так.

"Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, одно из старейших в России предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов, начал цифровую маркировку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Маркировка позволяет проследить движение каждой упаковки вакцины от производителя до пациента"

Сообщил релиз производителя.

Получается обманывали Голикову еще в 2020 году. Ладно эти горемыки- производители, допустим, не могли знать, что и зачем клеят на "первую в мире".

Позвольте, а ответственные чиновники, которые были обязаны наладить учет и контроль.

Цитируем,

Каждый день и мы, и Минздрав мониторируем и будем мониторировать совпадение количества провакцинированных в реестре с количеством выведенных из гражданского оборота [в системе маркировки] вакцины

В. Косенко. Минздрав

Ладно с этой тоже спроса уже нет. Уволена с должности. Но вот еще цитата,

«Акцентирую ваше внимание, что в соответствии с 291 постановлением правительства, пункт 5, подпункт «в1 прим.» ввод вами в обращение и принятие вами вакцины [в системе маркировки] является лицензионным требованием. О чем это говорит? О том, что если вами, отдельно взятой медицинской организацией, не своевременно вводится информация о приеме вакцины и выводе ее, это является нарушением лицензионных требований и условий. Причем, это нарушение является грубым…»

начальник управления лицензирования Росздравнадзора Ирина Крупнова.

Что интересно, на тему нагло лгали, получается, сами операторы маркировки, есть и об этом данные.

По каждой упаковке можем посмотреть, как она двигалась, где выбывалась и где находится в системе. Соответственно, выбытие из маркировки идет сверка с реестром вакцинированных в регионе, где конкретная пачка «обретает» фамилию, имя, отчество человека и выбывается из системы… В целом видно распределение по каждому GTIN, по планам, доставке, вводу в гражданский оборот и доступности по населению,

руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

И где конкретная "пачка с фамилией" вакцинируемого гражданина, если сама Голикова точных данных, по сей день не имеет.

Что Голикова, у самого Президента, выходит нет точных данных.

Получается сговорились, получается натуральный бюрократический саботаж лекарственного обеспечения страны.

Получается, что зря маркировщикам простили, и спустили на тормозах недавнюю остановку всего лекарственного снабжения в стране.

"Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой... Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки",

говорится в сообщении ЦРПТ в марте 2021.

Теперь даже и не знаем.

Были уверенны, с первых дней появления маркировки лекарств на рынке, что это дело бесполезное и криминальное, но чтобы до такой степени, даже не предполагали.

Впрочем, власть молчит, видимо нравится, когда ее вводят в заблуждение и дискридитируют. Видимо, мощные покровители у клана маркировщиков.