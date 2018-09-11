Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N1 выбираем место для аптеки.

@ПровизорАптекарю. Начинаем первое заседание Клуба аптекарей.

Провизоров-предпринимателей все меньше, а аптекарей -предпринимателей все больше. Все для них, все для аптекарей. Как вам, коллеги, новая рубрика?

Специально для обсуждения стратегий и тактики ведения аптечного дела в России, так сказать.

Будем таким образом расширять нашу базу читателей и сторонников настоящего аптечного дела, ведь кроме провизоров, в аптечный бизнес приходят и приходят предприниматели.

Это славно. Будущее отрасли все-равно, за независимыми аптеками.

Какой расклад сегодня, какое соотношение с сетевиками? Говорят, 50 на 50. Очень сомневаемся, думаем, реальное соотношение 30 на 70, противников, понятно больше.

было время, когда можно было открыть аптеку, делегируя риски основообразующим компаниям. Это было давно. Сегодня это сказки

Действительно, аптечный бизнес сегодня и всегда это перспективное, доходное занятие, если, конечно, понимать главные принципы.

Главный из которых, это принцип любой предпринимательской деятельности, предпринимать на свой страх и риск. Вчера, сегодня и завтра за предпринимателя в российском фармацевтическом розничном секторе никто ничего делать не будет, никто ничего даром не даст. Да, правда, было время, когда можно было открыть аптеку, делегируя риски основообразующим компаниям. Это было давно. Сегодня это сказки. Главной ошибкой при планировании розничных продаж лекарств у большинства предпринимателей является неправильный выбор места. 80% дальнейших проблем обязательно идут отсюда. Как правило, получив нулевые продажи, новый аптекарь начинает искать выход в маркетинге, который понятно, ничего не даст, кроме дополнительных расходов. Еще часто начинает искать “деловые” связи, которые с большой вероятностью только увеличивают финансовые вложения, часто до критической степени. Об этом позже. Говорим о месте для аптеки.

Обратите внимание, в каких зонах расположены старые, еще советские аптеки. Практически, 100% торговые зоны, торговые зоны по классике экономики.





правильный выбор места для аптеки это 50% удачи и аптечных перспектив



Теперь давайте посмотрим, где предприниматели умудряются открыть аптеки. Половина аптек, особенно, в Москве располагаются там, где шансов нет вообще. Вот смотрите, типичный влет. Если удалось даже найти площадь в 40 метров за нормальные 100. 100 предоплата, 100 обеспечительный платеж, 500 ремонт, 200 мебель, 100 касса и ПК, 200 лицензия, 500 ассортимент.

Вышло уже 1700. 1700 млн., которые предприниматель обратно не вернет, никак.

А если поймет, что ошибся через три месяца, а через полгода? В Москве, кстати, буквально цирк. Открывается одна аптека, через два месяца, по понятным причинам, закрывается, на том же месте открывается другая.





аптечный бизнес сегодня и всегда это перспективное, доходное занятие



Дальше рассмотрим кейс. Посмотрим на карту местности. Москва, МО Бутырский, район ст.метро Фонвизинская.

За полгода на одной улице открылись две точки. Аптека 1 и аптека 2. Если у второй негативный фактор места и торговой зоны был выражен меньше.

То аптека 1 это прямо пример предпринимательской недальновидности. Кстати, помещение это сейчас продается за скромные 25 млн. Так вот, в торговой зоне аптеки 1 только 2 жилых дома, и пути миграции местного населения проходят совсем в другой стороне. Все, что серым это промышленные объекты и ограничение зоны ж/д путями и трассой. Уверен, когда предприниматели планировали бизнес, повелись на 2 мин от станции метро.

Бывает, ошиблись, минус 1700.

Так что, получается, проще не торопиться и подбирать торговые площади для своих аптек неторопливо, правильно и по правилам, Потому как, правильный выбор места для аптеки это 50% удачи и аптечных перспектив.