Русская аптека в сентябре 2018. О проблемах сектора. О складах-поставщиках. О бойцах из Марафона. Рейтинг неудачников. Пиявкина доля.





сская аптека в сентябре 2018.

Две ключевых проблемы аптечного сектора в России. Массированное и все время растущее административное давление на отрасль. Неадекватные общественники. 500 млн своих мимо “Сиа” по суду как клеймо успешности.

Кого из фармацевтических складов выбрать в поставщики? Катрен, Пульс и все.

Рейтинг горемык- неудачников.

О феноменах российского фармацевтического рынка.

Пиявкина доля.

Реклама. Люди, ждем ваших like. Зачем? Правда не знаем, просто приятно. Приятно.

Две ключевых проблемы аптечного сектора в России никуда не делись, бухтят себе. С ними и живем.

Проблема один, массированное и все время растущее, административное давление на отрасль.

Вторая, это совсем часто неадекватные, якобы, общественники, служащие, в лучшем случае, интересам конкретных предпринимателей. Дальше имеем последствия. Дальше имеем произвол и бардак.

Идиотические, непонятно откуда возникшие, стандарты розничной торговли, где, в том числе, про 50 см между аптечной мебелью и аптечной стеной. Еще более больное, и к тому же криминальное, устройство послевузовского обучения провизоров, как говорится в системе ДМО.

Вопрос не в качестве работы компаний и тренеров по бизнесу, проблема именно в периодической профессиональной подготовке, которая обязательна для провизоров и фармацевтов на рынке.

Есть еще третья заморочка, с квалификациями специалистов фармацевтической отрасли.

Коллеги, ведь какая-то сука, всё вышеупомянутое, придумала и, практически, внедрила в рыночное поле.

Что с этой гадостью делать, не понятно. Работать, работать и работать.





500 млн своих мимо “Сиа” по суду, как клеймо успешности

Нам в начале года говорили, что молодые управленцы из модной группы фармацевтов “Марафон”, ой какие перспективные и важные. Тут марафон и там. Там вызов традициям, здесь революция. И что теперь?

Мода на менеджмент и определенную “школу”, на российском фармацевтическом рынке время от времени меняется.

Совсем недавно местный фармацевтический мир вращался вокруг грузинской школы управления.

Последнее веяние, было, это как раз управленцы, аля “Марафон” с четкими групповыми признаками. Близость к власти, ноль опыта, жажда охватить все.

сеть в России — это синоним не фармацевтического бизнеса, а пирамиды, созданной выкачивать деньги из компаний реального фармацевтического сектора.

Как же, как же для этих модников отрасли закончился суд в Питере? Не может быть.

Почти 500 млн пролетели мимо кассы “Сиа”, не то интернейшнл, не то групп.

Позорище, да и только. Арбитраж, вроде как, отказал в возврате суммы долга питерской сети. То есть, Марафонщики деньги своих компаний не смогли вернуть даже по суду.

Правда, занимались бы парни своим спортивным клубом и своей замечательной вело командой.

О фармацевтических складах

Начинаем аптечный сезон 2018 года. С болью констатируем, что полноценно обслуживать аптеку в этом сезоне 2018 года могут только два оптовых склада - “Катрен” и “Пульс”.

Работа других пары десятков дистрибуторов общего профиля никуда не годится. Сервиса, ассортимента ноль. Здоровых амбиций тоже ни у кого не растет.

По рознице ситуация не изменилась. Рулят сети, псевдосети, выдавая херчего за бизнес и аптечный бизнес. Что неприятно, фармацевтическая общественность с удовольствием кушает, часто давится, но кушает.

Есть ощущение, что наши оптовые братья по классу продолжают и продолжают грузить лекарства в эти самые “сети”, большинство из которых, прямо бездонные.

Выше уже упомянули арбитражный провал склада “Сиа”, при попытке вернуть свои законные 500 млн.,за поставленную когда-то в питерский “Фармакон” продукцию.

Конечно, дело не совсем в дешевом юридическом сопровождении.

Ведь сеть в России — это сегодня синоним чаще не фармацевтического бизнеса, а пирамиды, созданной выкачивать деньги из законопослушных, но почему-то туповатых, образно, компаний реального фармацевтического сектора.

Благо, что большинство наших основообразующих фирм уже начали бороться тупостью, и с коррупцией менеджеров в своих рядах тоже стали бороться.

Жаль, что за то, что уже отгружено без оплаты, не вернуть. Выдумывай примитивные схемы с гарантиями и страховками, не выдумывай.

Ушлые организаторы таких "сетей" все свои шаги хорошо представляют и на каждый ход реального бизнеса дают три новых схемы. По нашему мнению, которые, все-равно, имеют конкретное название.

Рейтинг горемык- неудачников российского рынка.

Пока же список, как бы мягче, неудачников российского рынка возглавляет группа “Марафон”, из-за Питерского судебного унижения.

На второе место сместился "Протек", который уже скоро вторую пятилетку пытается разобраться в структуре сети 36и6 и вернуть долги за поставки. Безуспешно.

На третьем, так и оставшийся региональным, по сути, складом, "Катрен". Все никак не может пристроить долги, сотни долгов. Так наивно, так наивно.

Есть на этот сезон и претендент на самый большой "влет" за всю историю российского фармацевтического рынка. На прошлой неделе появилась внушительная отчетность компании, вышеупомянутой уже, 36и6.

Это не то Московский Кредитный Банк, не то сам банкир Авдеев, который в свое время. каким-то чудесным образом влез в затею и в “капитал” “аптечная сеть 36и6”.

О феноменах.

Стоит признать, что "аптечная сеть 36и6" это, наверное, мировой феномен.

Как и по чьей воле продолжает существовать, минимум последние десять лет, являясь открытой компанией, чьи ценные бумаги обращаются на, не только российских биржах, но и на биржах Лондона и США.

Меняется менеджмент, растут долги, эмиссия происходит за эмиссией, в структуру компании уже засосало десятки компаний-пустышек, выведя при этом последние заемные живые средства. Да и исполнительный менеджмент компании странным образом просто соскакивает. Ну раз, ну два, но не постоянно же.

Вот в чем сила? В покровителях из международного закулисья? В решительных аудиторах и биржевых аналитиках, сопровождающих деятельность?

Загадка в общем.

Пиявочная дискриминация российского аптекаря, как профессионального и малого бизнеса, есть яркий пример свободы предпринимательства в России и бюрократического идиотизма

В истории российского рынка была, разве что, еще одна загадка подобного рода.

Это компания “Сиа Интернейшнл”, которая буквально за два года из компании мирового уровня превратилась в развалину. И речь, конечно же, о периоде, когда владелец компании Игорь Рудинский был на посту.

Пиявкина жизнь - как показатель несостоятельности государственного регулирования в России.

Ужасающее положение русского бизнеса, в общем, и фармацевтического в частности можно наблюдать в разгар лета 2018.

На пиявках. Смешно? Ни фига. Трагедия.

Что с того, что российские аптекари продают пиявок уже, уж точно более 200 лет. Что с того, правила продажи, ухода за этой загадкой природы не меняются для нас со времен советской власти.

Российское чиновничество в угаре контролировать и маркировать добралось своими погаными руками и до нашего маленького, малюсенького бизнеса.

Ну кто еще мог заниматься пиявками, кроме независимых аптекарей, они же славные представители малого бизнеса. Дальше все по схеме. Бюрократическая, маразматическая процедура.

Аптекарь должен не то встать на учет в соответствующем ветеринарном органе, не то получить еще одну особую лицензию, должен быть внесен в реестр счастливчиков, кому разрешено предпринимать в этом секторе, затем еще выполнить с десяток требований, бог знает каких и кого.

Производители пиявок, а их не меньше трех в центральной России, перестраховываясь, еще добавят десяток требований.

В международном центре медицинских пиявок, где мы покупали пиявок более 10 лет нам вообще предложили для начала закупиться специальными аквариумами, похожими на дельфинарий.

Кто не в курсе, для аптекаря старой школы иметь пиявок было скорее интересно, или даже престижно.

Жили эти чудесные кладовые гирундина в трехлитровых банках и каждые два дня мылись в эмалированном тазике и помещались обратно в банку с отстоянной чистой водой.

В общем, резюмирую, дело по получению государственных разрешений и благословений производителя дело сложное. Жалко, что никому, в своем уме, не нужное.

Пиявочная дискриминация российского аптекаря, как профессионального и малого бизнеса, есть яркий пример свободы предпринимательства в России и бюрократического идиотизма, это да.

Но вопросом будем заниматься и докладывать об этом. На этом все. До связи.