Русская аптека в октябре. Враг N 1 аптечного дела. Катрен, Протек агрессоры дистанционщики. Сети не аптечные. Осенний марафон зятя Лаврова и дочки Ростеха.

Русская аптека в октябре. Кто же, кто же враг номер один аптечного дела в России. Иных уж нету. Катрен, Протек агрессоры дистанционщики. Сети не аптечные. Осенний марафон зятя Лаврова и дочки Ростеха





Добрый день коллеги, информационный канал независимых аптекарей страны Провизор Ру, что значит русский провизор продолжает свою работу в октябре 2017 года. Аптечное дело не процветает пока, но очень даже живо.

Спасибо рынку и его законам, все расставляет на свои места. Все кто не знал о существовании нашей профессии, или не хотел знать, уже начали испытывать дискомфорт.

Молчит как рыба, владелец крупной фармацевтической компании, уважаемый В. Якунин. Мы даже летом писали ему публичное письмо с нижайшей просьбой прояснить ситуацию.

Никак не желает поделиться, или повиниться, или опровергнуть обвинения одной из главных компаний России по противодействию вирусным угрозам “Dr.Web” в распространении вируса- шпиона, который через протековскую программу управления аптечными продажами, воровал информацию с компьютеров, возможно десятков тысяч аптек.

Странное скажу молчание. Молчат и представители самой Dr.Web, которым, надо отметить, мы оказали содействие в поиске вируса-вредителя на серверах одной из аптечных компаний. Странное молчание. Неужели богатые и влиятельные договорились между собой и дело замяли. Протековская структура "Спарго Технологии", через программное обеспечение которой вирусы и размещались в аптечные ПК, еще несколько месяцев назад грозила исками компьютерным вирусологам за наговор.

Интересно, сколько может стоить молчание.

Отлично, а что делать тысячам владельцам аптек, у которых возможно, вирусы -шпионы продолжают работать? А как быть с самой информацией о факте, который, если имел место, является тяжелейшим уголовным преступлением? А как быть с репутацией фирмы “Протек”, чьи акции, кстати, находятся в свободной продаже на финансовом рынке? Плохо, плохо пахнет.

Министр Скворцова обнаружила, что ее подчиненные не справляются с элементарным лекарственным обеспечением и даже обратилась в МВД с просьбой оказать содействие, почему же воруют бюджетные средства, выделяемые на лекарства, почему же так много. Вот не задача.

Дмитрий Медведев тоже растерялся от тупой инициативы легализовать дистанционную торговлю лекарствами. Как же можно.

В общем проблемы, связанные с некомпетентностью и нежеланием привлекать к работе профессионалов фармацевтического рынка, начинают вылезать. Закономерно.

именно “Протек” первый на рынке открыл первую точку по розничной продаже лекарств в Москве дверь в дверь с другой независимой аптекой

Большинство участников фармацевтического рынка России думают, что первый кто вбил ржавый гвоздь в гроб аптечного дела в России был ЦВ “Протек”.

В свое время, именно “Протек”, имея обширнейшую, чуть ли не стопроцентную клиентскую базу среди аптек, это были буквально все аптечные предприятия России, открыл первую точку по розничной продаже лекарств в Москве дверь в дверь с другой независимой аптекой, своим лучшим клиентом в Москве. Было это в северном округе и первая точка Протека называлась “Будь здоров”, если не ошибаюсь.

Так вот не “Протек” останется в истории российского аптечного дела врагом номер один.

Уверен, что этот ярлык должен быть закреплен за другой, тогда лидирующей тогда в отрасли, национальной компанией страны. Иных уж правда нет. Это “Сиа Интернейшнл”. Именно там в двухтысячные годы возникла идея забрать у независимых аптек право обслуживать льготное обеспечение граждан.

К проекту были привлечены и, востребованные тогда властями Москвы, индусы, помните была такая компания “Шрея Интернейшнл”, и еще пара фармацевтических складов. Деятели эти поделили Москву, организовали собственные розничные точки и полностью выдавили из сектора независимые аптечные предприятия.

Это, думаю, и стало началом глубочайшего и, продолжающегося по сей день, кризиса российского аптечного дела. Чуть позже опыт столицы был перенесен и в регионы.

От бюрократии обеспечивал этот переворот в отрасли тогдашний руководитель столичного здравоохранения А. Сельцовский. Говорил деятель, что ему надоело иметь дело с сотней аптек, а с И. Рудинским, покойным ныне, и шреевским индусом намного проще. Вот сука.

участникам фармацевтического рынка понятно - в России не бывать Интернет-аптекам и не бывать дистанционной торговле лекарствами.

Премьер Медведев по сообщениям в СМИ не допустит торговли лекарствами через Интернет. Молодец. В СМИ правда пошли оговорки, то ли о недопущении рецептурных, то ли о разрешении для ОТС, то ли вообще для “нелекарсв”. Похоже Премьер-министр и его советники запутались.

Если точнее их запутали. Вопрос кто? Для нас понятно, лоббисты дистанционной торговли. Большие, глупые и жирные.

Сегодня большинству участников фармацевтического рынка понятно - в России не бывать Интернет-аптекам и не бывать дистанционной торговле лекарствами.

Минимум потому, что это не разновидности аптечной торговли, а лишь плоды больного и непрофессионального воображения высокооплачиваемых стратегов крупных российских компаний.

Из тех, кто профукали свои рынки и решили залезть на чужие. Без всяких на то оснований и компетенций. Еще и свиными рылами.

Зачем же нужно было возбуждать общественность и поднимать вопросы о “легализации” торговли через Интернет!

Какая торговля, какая легализация. Вот исполнительные органы, да и сам Премьер Дмитрий Медведев, которого никак нельзя обвинить в консерватизме по отношению к предпринимательству, тормознули и зависли.

Нам кажется, что весь негатив на рынке последнее время только от двух компаний. Влиятельных и беспощадных

Думаем, что не ошибемся, если назовем те компании, откуда могла пойти идиотская инициатива “легализации” хрен чего непонятно для чего.

Хотя нет, для чего понятно. Прикрыть косяки, в которые акционеры компаний вложили миллионы.

Знакомьтесь коллеги, главные выгодоприобретатели легализации дистанционной торговли лекарствами - фармацевтические склады “Протек” Москва и “Катрен” Новосибирск. Нам одним кажется, что весь негатив на рынке последнее время только от двух компаний. Влиятельных и беспощадных.

Думаю, тему обсудим в отдельном материале о взаимодействии аптекарей и новых аптекарей с потребителем через Интернет. Отмечу, что взаимодействие это есть самая перспективная форма коммуникаций аптекарей с потребителями лекарств. Думаю, фармацевтические монстры не зря суетятся. Но хрен им, наверное.

нужно разделить аптечное дело, торговлю лекарствами с оказываемыми, к примеру, услугами по доставке заказов клиентам. Это две большие разницы.

Пока скажу, чтобы не выдумывать проблемы, связанные со свободой предпринимательской инициативы, нужно разделить аптечное дело, торговлю лекарствами с оказываемыми, к примеру, услугами по доставке заказов клиентам. Это две большие разницы.

Кроме того, для организации законных и современных форм торговли лекарствами в розницу, как говорил выше, нужны минимальные корпоративный мозги и достойные кадры. Дефицит с этим у крупных российских складов.

Еще подробно обсудим смелую попытку нынешних владельцев и адептов “Еаптеки” развиться через франшизу, расскажем также, об истории появления в России аптечных Интернет-сервисов, которые, к счастью для всех, успешно работали и работают в России с 1997.

как только несколько настоящих аптек объединяются, тем или иным способом в сеть, получается сеть. А не аптека. Странным образом появляется совсем другая бизнес-модель.

Нет, аптекари, более бесперспективного, с точки зрения бизнеса, занятия, чем вкладывать деньги в аптеку как в аптеку, и затем объединять их в сеть. Поэтому, боже вас упаси.

Открою тайну, но избитый афоризм “выполняется только то, что контролируется” касается и аптечного дела. Удивлены? Общие правила ведения предпринимательской деятельности распространяются и сектор аптечной торговли. Кто бы мог подумать.

Нет, нет если вдруг кому-то предлагают руководящий пост с зарплатой в двести тысяч, то конечно, благое дело. Можно и в сети поработать.

Только за последние двадцать лет я не слышал, чтобы такое с провизорами и профессиональными аптекарями случалось.

Да и если чудо происходит, профессиональный аптекарь получает должность в крупной организации, то это ненадолго. Начинает работать другое банальное правило - в «подковерной» борьбе невежества со специальностью проигрывает специалист.

Обратили внимание, что за “управленцы” мигрируют из сети в сеть. Ба, знакомые все лица. Не поймем, как можно провалить одну сеть, другую и быть востребованным в третьей. Так и болтаются годами. На это, скажем вам, нужна особая наглость. Вот этого у них сколько угодно. Последняя борзость “сетевиков”, типа обучающий проект “вебфарма” от Эркафарм.

Почему сеть, это плохо? Нет аптечная сеть, это скорее хорошо. Просто думаю, на российском рынке произошла подмена понятий, что есть что. Еще со времен появления первой российской «сети 36.6» с отцами-основателями во главе.

Понятно, как только несколько настоящих аптек объединяются, тем или иным способом в сеть, получается сеть. А не аптека. Странным образом появляется совсем другая бизнес-модель. “Точно, как в аптеке” трансформируется во “все по- фиг”, если коротко.

Делегирование полномочий управленческому центру происходит всегда через задницу, и составные части “сети” всегда начинают буквально кормить, все время жиреющий, центральный аппарат, себестоимость услуг растет на порядок.

Хорошо бы не путать, аптеку с сетью филиалов. Мы эту форму активно практиковали с 90 -х. Старожилы помнят, что именно такая организация аптечного дела была самой эффективной, доходной, способной при этом, оказывать настоящие услуги по лекарственному обеспечению.

В чем разница? Ежу понятно, филиальная сеть снижала издержки бизнеса. Снижала. Целью аптечной торговли было аптечное дело и прибыль. А не развод поставщиков, реклама на окнах и продажа мест на полках.

Целью аптечной торговли было аптечное дело и прибыль. А не развод поставщиков, реклама на окнах и продажа мест на полках.

Не надоело нам называть предпринимателей без специального образования “новыми” аптекарями, или новыми фармацевтами. Неправильное название. Какие новые, какие фармацевты. Как бы их называть правильно, торговцы лекарствами, фармацевтиками, парафармацевтиками.

С другой стороны, их, продавцов лекарств все больше, напротив, нас все меньше.

И вот уже они нас называют обидно, “первостольниками”. Вот такой парадокс. Получается нас провизоров и аптекарей попросту сожрали? Или мы устарели, чтобы конкурировать со всеми этими маркетологами, экономистами и пиарщиками.

банальная коррупционная схема по покупке, или сборке, или скорому созданию “фармацевтического бизнеса” на кредиты крупнейшего банка с государственным участием и наглая попытка всучить все это хозяйство государственной структуре

Как, коллеги, вам эта зреющая в бюрократических кругах “сделка” века, по “объединению” “фармацевтических” “активов” Ростеха и зятя министра Лаврова.

По моему мнению, это и не сделка вовсе, банальная коррупционная схема по покупке, или сборке, или скорому созданию “фармацевтического бизнеса” на кредиты крупнейшего банка с государственным участием и наглая попытка всучить все это хозяйство государственной структуре. Еще полгода назад, кто слышал о дохлой “Сиа Интернейшнл”, а о “Марафоне” кто слышал? Откуда вдруг возникла вся эта “фармацевтическая сказка”.

А как возникла вся масса “аптечных” точек группы “Марафон”, почему- то обозначаемой на иностранном языке, возникла на дорогих то торговых площадях. Что не вопрос, то загадка.

А совсем недавно мы узнали, что “инвестором” этого “марафона” стала родственница самого руководителя, самого “Ростеха”. “Инвестиции” пошли через компанию “

Это к чему? При том, что родственница эта настолько талантлива в бизнесе, что ее предыдущие проекты, в том числе в медицине, с треском провалились.

Вот, правда, нафиг родственнице влиятельного государственного предпринимателя светиться, входить в бесперспективный, с нашей точки зрения, бизнес? Разве, что оказать знак внимания зятю самого министра Лаврова, талантливому деятелю российской фармацевтики. Ну тогда все эти хозяева жизни просто обнаглели и страх потеряли.

Общий тренд рынка изменился не в пользу монстров -сетей, это раз. Потребление падает, это два. Навыки и умения нужны чтобы конкурировать с той же самой “Риглой, и никак не взявшей 17 год, планку себестоимости аптечных услуг, это три

Vademecum сообщило, что «Фармапт» Анастасии Игнатовой с 20 сентября владеет 25,01% в ООО «ФК Аптеки», управляющем аптечным ритейлером «Мега фарм» Госпожа Игнатова — падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Она преподает на кафедре политической теории МГИМО, в прошлом году снималась для календаря Pirelli. «Фармапт» зарегистрирована в январе. У Анастасии Игнатовой есть опыт в медицинском бизнесе. «Я давно искала партнерство, в котором мой бизнес мог бы развиваться и расти»,— заявила “Ъ” через своего представителя Анастасия Игнатова. Господин Захаров объяснил “Ъ”, что сделка по продаже доли в «ФК Аптеки» связана с необходимостью привлечь средства для реализации планов по расширению сети: «Мы надеемся, что приход Анастасии Игнатовой в качестве нового инвестора поможет построить самую большую аптечную сеть в России». В «Марафон групп» не раскрывают сумму сделки, но говорят, что привлекли «достаточное количество средств». Как, как? “Искала партнерство, в котором мой бизнес мог бы развиваться. О чем говорит модель Пирелли и преподаватель МГИМО?

Вовсе как насмешка над аптечным делом звучит намерение деятелей -партнеров “марафона” построить “самую большую аптечную сеть”.

От больного осла уши, а не самую большую. Общий тренд рынка изменился не в пользу монстров -сетей, это раз. Потребление падает, это два.

Навыки и умения нужны чтобы конкурировать с той же самой “Риглой, и никак не взявшей 17 год, планку себестоимости аптечных услуг, это три.





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