Новые фармацевты теперь будут будут расплачиваться за свой маркетинг, российские компании - за глупость, а родственникам чиновников как всегда хорошо.

Конкурсный управляющий собирается взыскать с О. Гурцкая чуть более ста миллионов долларов. Не намерение, а расстройство для О. Гурцкая. Очень похоже, что бывшего директора кто-то хочет сделать крайним. Возможно, что сумма для управленца из сектора обслуживания государственных поставок смешная. Возможно, что менеджмент уже избавился от собственности. Но факт имеет место и думаю, теперь участники рынка не будут щелкать и выпрашивать свои долги у клиентов, а накладывать аресты на личное имущество владельцев и руководителей фирм-должников.

До сих пор на фармацевтическом рынке действовали другие правила. Ответ кредитору, которым, как правило, была известная фармацевтическая компания, был в духе - не будете терпеть и финансировать текущую деятельность, денег не увидите. Сколько таких случаев на рынке за последние 25 лет было, а сколько еще будет.

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Не хочу сказать ничего плохого про "Империю-Фарма", фирма вела бизнес, пыталась развиваться и конечно же, не имеет ничего общего с огромным числом, существующих сегодня на рынке, "фарм.проходимцев".

Фирм и компаний, строящих не бизнес, а авантюрные и рисковые схемы. Правда, а сколько таких сегодня на фармацевтическом рынке? О, ужас. По нашим подсчетам большая половина розницы и 80% компаний, обслуживающих только государственный сектор.

Если первые это проблема и просчет рынка, то вторые это проблема государства. Никак и никогда не уложится в голове как чиновники могут вообще заключать контракты на лекарственное снабжение и обеспечение с компаниями, которые ничего не представляют из себя на коммерческом рынке. По-моему, это большой риск и государственное преступление.

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