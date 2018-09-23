|
автор: redaktor
23-09-2018, 23:09
Просмотров: 146
Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N 2. Товарный ассортимент. Мертвые и дорогие. Пытаемся внести в нашу насыщенную аптекарскую жизнь традицию. Хоть за выходные проводить заседания Клуба аптекарей.
Сегодня несколько слов об аптечном ассортименте. Пост @aptekaporn про "мориамин форте" видели?
И таких проблем в ежедневной работе начинающего аптекаря минимум 2-3 тысячи. Не шутим.
Сначала традиционный анонс заседания. Для чего все?
“Провизоров-предпринимателей все меньше, а аптекарей -предпринимателей все больше. Все для них, все для аптекарей. Как вам, коллеги, новая рубрика?
Специально для обсуждения стратегий и тактики ведения аптечного дела в России, так сказать.
Будем таким образом расширять нашу базу читателей и сторонников настоящего аптечного дела, ведь кроме провизоров, в аптечный бизнес приходят и приходят предприниматели.
Это славно. Будущее отрасли все-равно, за независимыми аптеками.”
Продолжим про ассортимент. Пост @aptekaporn про мориамин форте видели?
Таких проблем в ежедневной работе начинающего аптекаря минимум 2-3 тысячи. Не шутим.
Посмотрите на любой информационный вброс про “аптечный” бизнес, ух ух, “наш ассортимент 10000 наименований”.
Посмотрите на любой информационный вброс про “аптечный” бизнес, ух ух, “наш ассортимент 10000 наименований”.
Дурное дело и правда, не хитрое.
Теперь нужно понять, что широкий ассортимент это, да, здорово.
Но. Раз, нужно чтобы товарные позиции уходили. Только тогда будет не только добавленная стоимость и будет, чем платить поставщикам.
Два, нужно понимать, что в аптечном ассортименте продается само, при правильной постановке бизнеса, от силы 1000 наименований. И это будет хороший показатель.
Весь остальной ассортимент у нас, в аптечном деле, считается сложным.
Каким бы продажником не был аптекарь, 60% позиций поставить в активные продажи, он не сможет.
Причина, особенности лекарственного ассортимента, отсутствие времени в отделе. Как минимум.
Да и в принципе, активные продажи в аптеке, это скорее минус. При всем том, бесполезны.
Как правило, небольшая открытая выкладка снимает часть вопросов, но часто, плюсы от нее компенсируются затратами. От необходимости нанимать дополнительный персонал с крайне низкой производительностью, до примитивного воровства.
Да и аптека, кто бы что не говорил, это закрытая форма, если понятно, о чем речь.
В этой связи возможности доступной выкладки товара сильно ограничены.
Рассмотрим пример на многострадальном "Мориамине форте." Заказываем его, к примеру, за 2600, выставляем за 2900, или 2990, справедливо полагая, что цена выше трех, будет для потребителя высокой.
Еще и враждебное сетевое окружение, наверняка, предложит позицию, как минимум, за столько же. Значит предполагаемый доход 300-390 рублей.
Для аптекарской простой радости нужно продать минимум пять в месяц. Реализуется? За месяц? Нет. Одна упаковка, и то ляжет мертвым ассортиментным грузом.
При этом 2600 аптечных оборотных средств уже в минусе, так как жадный аптечный склад оплату за поставку уже от аптеки получил, или вот вот потребует оплаты.
Справедливое возражение, так можно сказать о любом продукте.
Да конечно, но именно для этого аптекарь должен быть еще и маркетологом. Благо, что маркетинг примитивем по сути.
Еще можно возразить, мол в “сетках” явно мориамин есть. Ну, да конечно, но “сетка” имеет отсрочку по платежам за поставку от склада, минимум в два раза больше аптекаря. Уже имеет бонус от поставщика, не считая входного. Скорее всего имеется и гарантия со стороны поставщика в маркетинговой поддержке и прочее, прочее.
Больные отношения “сеток” с производителями можно обсуждать долго, но аптекарь это не “сетка”. И "влет" даже по одной позиции для аптеки и для “сетки” - большая разница.
На этом сегодня, все. Закупаем только хорошо продающиеся и доходные товарные позиции.
И хорошей всем рабочей недели.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.