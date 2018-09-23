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Профсоюз : Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N 2. Товарный ассортимент. Мертвые и дорогие. redaktor 23-09-2018, 23:09 Просмотров: 146 0 автор:23-09-2018, 23:09Просмотров: 146

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Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N 2. Товарный ассортимент. Мертвые и дорогие. Пытаемся внести в нашу насыщенную аптекарскую жизнь традицию. Хоть за выходные проводить заседания Клуба аптекарей. Сегодня несколько слов об аптечном ассортименте. Пост @aptekaporn про "мориамин форте" видели? И таких проблем в ежедневной работе начинающего аптекаря минимум 2-3 тысячи. Не шутим. Сначала традиционный анонс заседания. Для чего все?



“Провизоров-предпринимателей все меньше, а аптекарей -предпринимателей все больше. Все для них, все для аптекарей. Как вам, коллеги, новая рубрика? Специально для обсуждения стратегий и тактики ведения аптечного дела в России, так сказать. Будем таким образом расширять нашу базу читателей и сторонников настоящего аптечного дела, ведь кроме провизоров, в аптечный бизнес приходят и приходят предприниматели. Это славно. Будущее отрасли все-равно, за независимыми аптеками.” Продолжим про ассортимент. Пост @aptekaporn про мориамин форте видели? Таких проблем в ежедневной работе начинающего аптекаря минимум 2-3 тысячи. Не шутим. Посмотрите на любой информационный вброс про “аптечный” бизнес, ух ух, “наш ассортимент 10000 наименований”.

Посмотрите на любой информационный вброс про “аптечный” бизнес, ух ух, “наш ассортимент 10000 наименований”. Дурное дело и правда, не хитрое. Теперь нужно понять, что широкий ассортимент это, да, здорово. Но. Раз, нужно чтобы товарные позиции уходили. Только тогда будет не только добавленная стоимость и будет, чем платить поставщикам. Два, нужно понимать, что в аптечном ассортименте продается само, при правильной постановке бизнеса, от силы 1000 наименований. И это будет хороший показатель. Весь остальной ассортимент у нас, в аптечном деле, считается сложным. Каким бы продажником не был аптекарь, 60% позиций поставить в активные продажи, он не сможет. Причина, особенности лекарственного ассортимента, отсутствие времени в отделе. Как минимум. Да и в принципе, активные продажи в аптеке, это скорее минус. При всем том, бесполезны. Как правило, небольшая открытая выкладка снимает часть вопросов, но часто, плюсы от нее компенсируются затратами. От необходимости нанимать дополнительный персонал с крайне низкой производительностью, до примитивного воровства. Да и аптека, кто бы что не говорил, это закрытая форма, если понятно, о чем речь. В этой связи возможности доступной выкладки товара сильно ограничены. Рассмотрим пример на многострадальном "Мориамине форте." Заказываем его, к примеру, за 2600, выставляем за 2900, или 2990, справедливо полагая, что цена выше трех, будет для потребителя высокой.

Еще и враждебное сетевое окружение, наверняка, предложит позицию, как минимум, за столько же. Значит предполагаемый доход 300-390 рублей. Для аптекарской простой радости нужно продать минимум пять в месяц. Реализуется? За месяц? Нет. Одна упаковка, и то ляжет мертвым ассортиментным грузом. При этом 2600 аптечных оборотных средств уже в минусе, так как жадный аптечный склад оплату за поставку уже от аптеки получил, или вот вот потребует оплаты. Справедливое возражение, так можно сказать о любом продукте. Да конечно, но именно для этого аптекарь должен быть еще и маркетологом. Благо, что маркетинг примитивем по сути. Еще можно возразить, мол в “сетках” явно мориамин есть. Ну, да конечно, но “сетка” имеет отсрочку по платежам за поставку от склада, минимум в два раза больше аптекаря. Уже имеет бонус от поставщика, не считая входного. Скорее всего имеется и гарантия со стороны поставщика в маркетинговой поддержке и прочее, прочее. Больные отношения “сеток” с производителями можно обсуждать долго, но аптекарь это не “сетка”. И "влет" даже по одной позиции для аптеки и для “сетки” - большая разница.

На этом сегодня, все. Закупаем только хорошо продающиеся и доходные товарные позиции. И хорошей всем рабочей недели. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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