Обсуждаем проект Минпромторга 76605 о торговле лекарствами в магазинах. В топку, короче.

Инициатива о расширении розничного рынка лекарственных препаратов нами поддерживается, как своевременная и необходимая. Инициатива о расширении розничного рынка лекарственных препаратов нами поддерживается, как своевременная и необходимая. Кроме того, мы рассматриваем этот шаг как меру, развивающую фармацевтический рынок, в целом.

Минимум, как первый шаг для отмены лицензирования для определенной и значительной части предпринимателей, желающих заниматься торговлей лекарствами.

По нашему мнению, проект требует серьезной доработки. Так как в существующем виде документ не является законопроектом, а представляет из себя, составленный в спешке, материал.

Обращаю ваше внимание на недопустимость создания условий, при которых одни участники розничного сектора торговли лекарств будут иметь преимущества, в части уведомительного лицензирования.

Лицензирование фармацевтической розничной торговли предусматривает целый перечень необходимых мероприятий, в том числе проведения специальной кадровой политики.

Этот фактор можно сгладить, предусмотрев для новых участников рынка, необходимость обязательного и фактического наличия в штате торгового предприятия профильного специалиста с фармацевтическим образованием и соответствующей квалификацией, способного соблюдать необходимые законодательством требования.





проект требует серьезной доработки

Кроме того, Согласно п.33) ст.4 ФЗ №61-ФЗ «Об обращении ЛС»фармацевтическая деятельность — деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов».

Согласно п.29 ст.4 упомянутого закона «субъекты обращения лекарственных средств — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие деятельность при обращении лекарственных средств».

Иными словами, торговые организации, о которых идет речь в предложенной редакции законопроекта, являются субъектами фармацевтической деятельности, на которые распространяется действие ФЗ №99-ФЗ «О лицензировании фармацевтической деятельности».

Однако законодатель планирует для торговых организаций, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами сделать исключение, т.е. лицензирование фарм.деятельности для таких организаций не является необходимостью, что противоречит основному принципу равных условий ведения бизнеса для субъектов предпринимательской деятельности.

И это при том, что за ними закрепляется право реализации лекарственных средств по перечню ЖВНЛС.

Кроме того, одним из условий реализации ЛС является то, что основным видом деятельности должна быть реализация пищевых продуктов.

Как правило, основной вид деятельности, установленный хозяйствующему субъекту, в целях соблюдения принципа стабильности не меняется в течение всего отчетного года.

В соответствии с указанным правилом «стабильности» для изменения ОВД хозяйствующему субъекту необходимо, чтобы показатели второстепенной деятельности однократно (по годовым данным) превышали на 25% и более показатели той деятельности, в соответствии с которой данная организация классифицируется в настоящее время, или были меньше, чем на 25%, но в течение двух лет подряд.

Вопрос: при реализации ЛС супермаркетами, торгующими пищевыми продуктами, электрикой, бытовой химией и косметикой-кто будет оценивать процентное соотношение основного вида деятельности по отношению ко второстепенным.

Это должна быть особая налоговая форма, разработанная по видам деятельности и если есть процентное превышение второстепенной деятельности по отношению к основной –то налицо незаконное предпринимательство.

И тд. и тп Продолжение следует.



















