Дело Росздравнадзора. Дело о термометрах в аптечных холодильниках. Как "надзорный" орган убивает в России аптечное дело и малое предпринимательство.

До нашего нынешнего дела Росздравнадзора 2019 были конкретные вопросы к надзорному ведомству в 2016 году, когда мы впервые столкнулись с административным произволом, уже набравшим бюрократическую силу, органа. Тогда у нас появились реальные вопросы. Это первое дело “Росздравнадзора”.

Не смейтесь, аптекари, вопрос встал о градусниках. Тех, что в каждой аптеке в холодильниках. Росздравнадзор в угаре сбора штрафов с фармацевтических предпринимателей

В 2016 еще была надежда, что эта структура Минздрава будет хоть чуть менее криминальной, станет уважать Законы России и права участников фармацевтического рынка. Не случилось.

Видимо, не может быть согласия между предпринимателями и бюрократическим ведомством, призванным нас только обирать, прикрываясь "интересами общества".

Росздравнадзор буквально присосался к отрасли, от количества собираемых денег, к 2019 руководители и “контроллеры” ведомства потеряли не только совесть, но и стыд.

С 2014 года в России создана целая система бюрократического давления на рынок. С полным игнорированием не только Законов России, но и политики государства в части контрольной и надзорной деятельности.

Напомню, что силами росздравнадзора за последние пять лет было, практически, уничтожено аптечное дело. В нормальном понимании термина. Сегодня в России нет даже трехсот производственных аптек. Это проблема для нас, это проблема для страны.

С таким положением, понятно, смириться не можем. Так как понимаем масштаб проблемы.

В плане, сети, риглы, аптеки от склада это здорово, у них, кстати, с Росздравнадзором полные консенсус и понимание. Благо, что денег на штрафы много.

К аптечному делу, отношения не имеет. Нас продолжают ежедневно обирать, в наш малый бизнес уничтожать.

Мы вынуждены защищать нашу специальность и свое право работать на фармацевтическом рынке.

Они, чиновники, этого права нас лишают. К сожалению, пока очень даже успешно.

Российские суды, загадочным образом, в 90% случаев занимают сторону надзорного органа, даже при очевидном нарушении Росздравнадзором федерального законодательства.

силами росздравнадзора за последние пять лет было, практически, уничтожено аптечное дело

100% фармацевтических предпринимателей России подвергаются административному преследованию за “нарушение температурного режима”. Цена вопроса 100-150 тыс. штрафа, плюс бонус регулятору в виде возможности “проверять” бизнес хоть раз в год, хоть раз в месяц, проверяя исполнение.

Еще как "коррупционно емко" выходит.

И так. Если коротко.

есть такое нехорошее дело, что АС Москвы в 99% встает на сторону Росздравнадзора, здоровье граждан и все такое. В любом случае решения выносятся в пользу государственного органа.

В 2016 году в желании получить с одной из столичных аптек очередные 150000 рублей штрафа, федеральный Росздравнадзор решил в свою пользу арбитражный процесс.

В Москве, коллеги, есть такое нехорошее дело, что АС Москвы в 99% встает на сторону Росздравнадзора, здоровье граждан и все такое. В любом случае решения выносятся в пользу государственного органа.

Апелляционная инстанция также предсказуемо поддерживает первую. У кассационного суда вопрос тоже нет.

Городу, черт побери, нужны деньги. У контролеров прямо соревнования.

К чему привело?

Видим из дела Росздравнадзора. Нет для них Законов, для нас нет судебной защиты. Собственно никакой нет.

Так вот, судебными решениями было установлено, что все градусники на территории России подлежат обязательной сертификации. Термометры для измерения температуры в аптечном холодильнике должны быть “сертифицированы”.

Случился правовой казус.

Все знают, что товар этой категории в России, по Закону, не подлежит сертификации, а по решению российского суда еще как. Правовой казус

С 2017 года все градусники в аптечных холодильниках должны сертифицироваться. По решению российского Суда.

ВС России, куда мы, конечно, обратились, делая вид, что уверен в том, что первые и кассационные инстанции досконально изучили вопрос, также занял сторону государственного органа им. М. Мурашко.

С 2017 года все градусники в аптечных холодильниках должны сертифицироваться. По решению российского Суда. Как ?

Больше скажу, что “проверяющие”, а температура в наших холодильниках это фишка Росздравнадзора, когда одно “нарушение температурного режима” стоит предпринимателям 150 тыс. штрафа, просто обязаны выходить на проверки с “сертифицированными” термометрами.

Видели хоть один такой случай? Нет, конечно.

То есть, большинство штрафных санкции Росздравнадзора за последние 3 года незаконны. Кто забыл, 99% актов Росздравнадзора это “нарушение температуры” и штраф. Штраф за недоказанное нарушение .

Участники рынка об этом не знали, но вот руководители Росздрава и тысячи сотрудников территориальных органов об этом решении ВС России, не знать не могли.

Значит, привлекая предпринимателей к административной ответственности, фактически, совершали заранее подготовленное и осмысленное деяние.

Что, как мы уверенны, в России должно караться. Вот отсюда и появилось обращение к Генеральному Прокурору за разъяснением, как быть?

Когда Закон говорит одно, четко. Судебное решение ВС другое. А Росздравнадзор имеет в виду и первое и второе.