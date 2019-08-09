Русское аптечное дело 09.08.2019

redaktor 9-08-2019, 17:23 Просмотров: 81 0 автор:9-08-2019, 17:23Просмотров: 81

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - 1. Угроза номер один рынка - Росздравнадзор. Органом по медицинским изделиям и фармацевтическим предпринимателям. 2. Истерия бюрократической “маркировки лекарств” набирает обороты. 3. Волгоградская область точка роста фармацевтического производства. Путин сказал, значит так. 4. Фармацевтический вестник поздравил розничный рынок с ростом, а продуктовую сеть “Магнит” с лидерством. 5. Дорогие производственные активы Игоря Рудинского. Вот это да, цена. Такой дорогой русская фармация не была никогда. Побит рекорд стоимости покупки фармацевтического производства.

Обещали каждый день говорить о основных угрозах для фармацевтического рынка России. Это актуально, особенно потому, что одна из угроз, размножается. Как, мать его, вирус. Беда рыночной фармацевтической отрасли России номер один - Росздравнадзор. Правда, ну с чего бы этим, уже тысячам, в 2010 году чиновников ведомства было не больше сотни, государственных служащих не заниматься, например, своими прямыми обязанностями. Так нет, чиновниками уже мало фармацевтического рынка и якобы, контроля за оборотом лекарств. За пять лет фармацевтический рынок России прямо стал вотчиной руководителей Росздравнадзора. Им все мало. Очередная открыто криминальная и незаконная инициатива надзорного органа Минздрава, направленная на препятствование предпринимательской деятельности, и еще большему административному давлению на фармацевтический рынок, где предприниматели, исторически, со времен СССР, работают медицинскими изделиями. Реализация медицинских изделий это неотъемлемая часть фармацевтического бизнеса. За пять лет фармацевтический рынок России прямо стал вотчиной руководителей Росздравнадзора

Росздравнадзор утвердил порядок приема от юридических лиц и ИП уведомлений о начале реализации медицинских изделий (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 25 апреля 2019 г. № 3239). У них, росздравнадзоровцев, это называется услуга. Услуга, понимаете ли. Ладно бы услуга, ладно бы очередной регламент, но у этой очередной навязанной отрасли “услуге” есть последствия и конкретная стоимость в денежном выражении. Бюрократическая забава, за неучастие в которой, предпринимателей уже штрафуют, на минуточку, на 100 шт., теперь даст хороший фронт бюрократических работ армии "инспекторов", на нашем содержании. Неожиданно для всех заслон незаконной инициативе Росздравнадзора поставило отраслевое издание, заявив, что Аптеки не обязаны уведомлять Росздравнадзор о торговле медицинскими изделиями. В материале речь шла об уже уникальном решении суда, неожиданно вставшего, в споре предпринимателей с опричниками Росздравнадзора на сторону бизнеса. Цитирую принципиальный “ФВ” Суд четко указал, что в случае с аптеками уведомительный порядок не имеет смысла, так как фармацевтическая деятельность по закону предполагает возможность хранения и реализации ими медизделий (ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»). Иными словами, аптечные организации осуществляют хранение и реализацию медицинских изделий именно в рамках фармацевтической деятельности, а не в качестве самостоятельного вида деятельности. И потому подобные претензии, периодически предъявляемые территориальными органами регулятора и в других субъектах, беспочвенны. Так, или нет покажет время. Как уже говорили, на Росздравнадзор и его руководителей управы нет, федеральным законам эти служащие Росздравнадзора, тоже не подчиняются. Вошли в роль "фармацевтической прокуратуры" Почему? Не знаю. Говорят, что “защита здоровья граждан” от участников фармацевтического рынка России всего превыше.

федеральным законам служащие Росздравнадзора не подчиняются У этих “предпринимателей”- маркировщиков лекарств похоже истерика. Не знаем точно, оплачивается ли услуги по продвижению темы другому полу криминальному бизнесу, это я о “консультационном и обучающем” бизнесе, но по рынку начались “семинары” по маркировке и попытке склонить участников рынка “оперативно” регистрироваться в системе. Этой самой бюрократической маркировки. Идея “семинаров”, видео -кейсов и как там их еще, "времени осталось мало, нужно срочно регистрироваться", менять прошивки касс и закупать оборудование для считывания. С какого такого перепуга? Минимум потому, что нет у нас законных оснований начинать тратить средства на типичную авантюру. Причем, в последнее время, кроме откровенного давления, типа “маркировка включена в лицензионные требования”, отмечаем открытую подмену понятий и многочисленные попытки авторов “маркировки” лекарств и их адептов прилепить свой спорный проект к текущему актуальному федеральному законодательству. Что конечно же, по нашему мнению, мошенничество, минимум как. Еще конечно, расстраивает нас активное участие в “проекте” бывшего главного фармацевтического ВУЗа страны.

В рамках предварительной подготовки к практическому обучению обороту маркированных ЛП в Учебном демонстрационном центре Track & Trace Сеченовского Университета, независимый Центр компетенций, экспертизы и обучения Track & Trace Educational Center в период с 27 августа по 15 сентября 2019 г. проведет серию интерактивных вебинаров для 32 тыс. фармацевтов аптечных сетей и учреждений.

Бюрократический субботник, черти его возьми.

Не знаю, откуда наш Президент узнал об успехах в развитии фармацевтической отрасли Волгоградской области. Но верит наш лидер в это точно.

"У вас, я знаю, еще фармацевтическая отрасль тоже развивается активно", - сказал Владимир Путин. Губернатор области Андрей Бочаров в свою очередь ответил, что в настоящее время в регионе практически в пусконаладочных работах находится фармацевтический кластер. Естественно, одна из наших "звездочек" – это фармацевтический кластер, который в ближайшее время мы уже запустим в полном объеме", - заверил Владимира Путина губернатор.

Вот и поговорили. Классно. Правда, а что есть “фармацевтического” в области? Может быть мы что-то пропустили? Про Потемкинскую фармацевтическую деревню - кластер, понятно. Такие точки развития отрасли уже сотнями по стране. В теоретическом плане. Интернет поиск все знает. Мы правы, ничего реального, абсолютно.

-Задачи по развитию фармацевтической промышленности в Волгоградской области поставил 29 ноября 2016 года на расширенном совещании в медицинском университете губернатор Андрей Бочаров. В мероприятии приняли участие представителей Минпромторга России, госкорпорации «Ростех» и Национальной иммунобиологической компании. -В Волгоградской области завершается создание научно-производственного центра на базе ВолГМУ. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». На строительство шестиэтажного здания и его оборудование Минпромторгом России выделено 910 млн рублей. -ВолГМУ создается комплекс, который будет осуществлять непрерывный процесс от научных исследований до производства и реализации лекарственных препаратов.

Издание “ФВ” посчитало количество розничных аптечных предприятий, увидев рост уже до 66000 аптечных торговых предприятий. Лидером же роста издание назвало продуктовую сеть “Магнит”. Говорят, что в аптечной сети торговцев продуктами и косметикой уже 265 аптек и аптечек. Проверить информацию о таком успехе нам не удалось, корпоративный сайт как был мертвым, в хорошем смысле, с точки зрения для аналитики, так и остается таким. Единственное, что радует, акционеры “Магнита” пока не отказались от идеи создания собственной аптечной сети. Кто не знает, в косметическом пуле “Магнита” 4000 магазинов. В этой связи 200 аптечных пунктов с начала года могут означать только снижение интереса менеджмента к фармацевтической деятельности. акционеры “Магнита” пока не отказались от идеи создания собственной аптечной сети

Никто и никогда на российском фармацевтическом рынке России не мог и подумать, что оставшееся разоренное чиновниками и конкурентами производственное наследие СССР, стоит не миллионы, миллиарды. Но вот вам и мастер. Вот вам и “Марафон Групп”. Так, или иначе это сделка века. Это, пожалуй, рекорд за всю историю российского фармацевтического рынка. Если конечно, СМИ не напутали с нулями. В плане, что такой стоимости просто быть не может. Не может, если… Если, что?

По нашим расчетам, АФК “Система” переплатила, в хорошем смысле, за актив, миллионов 150, так, долларов.

АФК «Система» приобрела 46,5% акций ОАО «Синтез» (Курган) и 75,1% акций ЗАО «Биоком» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limitedу у Marathon Group. Доля в уставном капитале ОАО «Синтез» в размере 46,5% приобретена за 8,2 млрд руб. компанией Sinocom, финансируемой АФК «Система» совместно с финансовым партнером. На следующем этапе в рамках интеграции бизнесов приобретенных компаний ОАО «Синтез» приобрел долю в ЗАО «Биоком» в размере 75,1% за 3,6 млрд руб. у компании Sinocom. Покупка акций ЗАО «Биоком» профинансирована за счет собственных и кредитных средств ОАО «Синтез» – раскрывают компании детали сделки. Это скажу вам, так теперь выглядят современные национальные традиции. В хорошем смысле. Кто был ничем, тот стал всем. Миллиарды, думаю, уже за границей России. Это скажу вам, так теперь выглядят современные национальные традиции. В хорошем смысле. Кто был ничем, тот стал всем. Миллиарды, думаю, уже за границей России. Как долго благодарил известный российский предприниматель, владелец АФК “Система”, Владимир Петрович Евтушенков владельца "Марафона", зятя министра иностранных дел за то, что последний согласился продать ценный промышленный актив, СМИ не сообщают. По нашим приблизительным расчетам, АФК “Система” переплатила, в хорошем смысле, за актив, миллионов 150, так, долларов. Вот что, в 2005 году, в связи с активами, которые потом приобрел Игорь Рудинский, писал Дмитрий Кряжев, тогдашний молодой журналист "Коммерсанта", теперь кстати звезда отрасли, нынешний владелец издания “Вадемикум”.

Как стало известно Ъ, один из крупнейших российских дистрибуторов лекарств, "СИА Интернешнл", собирается заключить едва ли не крупнейшую в истории сделку с российскими фармацевтическими активами. Компания завершает переговоры о покупке долей в трех заводах холдинга "Фарм-Центр". В состав группы "Фарм-Центр", специализирующейся на производстве антибиотиков, входят ОАО "Синтез" (Курган), ОАО "Биохимик" (Саранск) и ОАО "Биосинтез" (Пенза). До сих пор крупнейшим акционером "Фарм-Центра" было ЗАО "Балтийское фармацевтическое общество" (БФО). БФО входит в петербургский "Фармавит-Холдинг", аффилированный с дочерней структурой "Газпрома" – ЗАО "Газэнергофинанс". В "Синтезе" БФО принадлежит около 80% акций, в "Биохимике" – больше 50%, в "Биосинтезе" – около 30% акций. Суммарный оборот трех заводов "Фарм-Центра", по данным ЦМИ "Фармэксперт", в 2004 году составил $64 млн. Стоимость "Синтеза" эксперты оценивают в $40 млн, "Биохимика" и "Биосинтеза" – в $20-30 млн каждый. Участники рынка отмечают, что доля БФО в предприятиях "Фарм-Центра" могла оцениваться в $80-100 млн. Сопоставимая сумма за российские фармактивы выплачивалась один раз – когда в конце прошлого года немецкая Stada приобрела "Нижфарм" за €85 млн.

Коллеги, аптекари, на этом все. Хороших выходных.







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