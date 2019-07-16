Русское аптечное дело 16.07.2019

Русское аптечное дело. 16.07.19

Молод, красив, богат. Лекарственные сетевики рвутся во власть.

Т.Голикова поручила Минздраву, Минздрав начал работать. Тяжело больные так и продолжат. Мучатся.

Росздравнадзор выходит из под контроля российских законов и государства. Частная территориальная лавочка, не то “кассиров”, не то отжимателей неналоговых платежей у предпринимателей фармацевтического рынка.

Министр Скворцова возбудила местные СМИ откровенно лживым сообщением о появлении в России “препарата нового поколения”, “уникального”.

Субстанции, отечественные, наркотического ряда. Будут. Но доживут ли.

Российский суд не одобрил преступные наклонности отечественного производителя, пользоваться чужим.

Голодных продавцов “марок” для фармацевтического рынка становится больше.

Руководитель сетевого розничного столичного бизнеса Евгений Нифантьев идет во власть. Заявку предприниматель сделал в московскую городскую Думе по 11 избирательному округу.

У него самый большой избирательный фонд 35 млн. Хорошо бы бизнесмен бы прошел в Думу. Фармацевтическому рынку было бы явно легче.

Последние пять лет Е. Нифантьев лично принимал активное участие, в буквально безумном, законотворчестве чиновников на российском фармацевтическом рынке.

По нашей информации без предпринимателя не обходилось ни одно, совместное с чиновниками и представителями “общественности”, от Протека, в основном, мероприятие.

Что имеем после, хорошо известно, у нас буквально на хребте и на аптечной шее. Так что, коллеги, кто из 11 избирательного округа столицы, голосуйте на Е. Нифантьева.

В думе хуже не будет, а нам всем будет явный плюс.

Одна из сетей Нифантьева, к слову, первой на рынке начала тестировать “маркировку” лекарств, совместно с компаниями «Платформа ОФД» и «АТОЛ». Одна из сетей Нифантьева, к слову, первой на рынке начала тестировать “маркировку” лекарств, совместно с компаниями «Платформа ОФД» и «АТОЛ». Из адептов и фанатиков “маркировки” лекарств, это пожалуй, единственная розничная компания. Что же поделать, социально ответственная компания. В доску, так сказать.

Главным событием, пожалуй, можно назвать намерение чиновников Минздрава, как там говорят в СМИ, “упростить выписку” обезболивающих лекарств. Это как? Намерение упростить? И все? Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку психотропных и наркотических лекарственных препаратов на дому.

По мнению чиновников “упрощение” заключается в приведении методических рекомендаций по определению потребности в лекарственных средствах в соответствие с приказом. Это раз. Разъяснить субъектам порядок перевозки наркотических и психотропных лекарств в медицинские организации и аптеки. Это два. И три, внести изменения в приказ от 2012 года, который регулирует «изготовление, распределение, регистрацию, учет и хранение» наркотических и психотропных веществ, назначаемых пациентам врачами”. Вот такое вышло, чисто бюрократическое "намерение". Из этого следует, что никаких изменений в этом вопросе врачам и их пациентам ожидать не приходится.

основными методами надзорной и контрольной деятельности Росздравнадзора стало грубое нарушение федерального законодательства

Самым вредным для фармацевтического рынка России органом остается Росздравнадзор. Безнаказанно. Сегодня могу с уверенностью сказать, что, по моему мнению, и практическому опыту, в России, под прикрытием государственного органа и идеи защиты здоровья граждан, создана система бюрократических поборов с предпринимателей, основанная на фальсификации фактов и подмены понятий. За последние пять лет это минздравовское подразделение, буквально, подмяло под себя фармацевтический рынок России.

По нашим данным основными методами надзорной и контрольной деятельности ведомства стало грубое нарушение федерального законодательства, полное игнорирование риск-ориентированного подхода и пренебрежение правами предпринимателей. Главной проблемой ведомства стала, созданная за пять лет, сеть неуправляемых, необеспеченных подготовленными кадрами, территориальных органов.

Для которых нет ни правил, ни российских законов. Федеральный же орган Росздравнадзора, предпочитает не вмешиваться в “работу” своих территориальных подразделений. Так, например, жалобы и обращения предпринимателей на незаконные действия территориальщиков, центральным аппаратом не рассматриваются вообще, а передаются на рассмотрение в эти же самые территориальные органы. Продолжаем “дело Росздранадзора”. http://www.provizor.ru/main/1631-obraschenie-k-ministru-skvorcovoy-vi-o-situacii-v-roszdravnadzore-i-o-posledstviyah-obrascheniya.html

фармацевтической науки в России нет. Уничтожена. самой Скворцовой и ее минздравовской командой.

Препарат нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний, разработанный российскими учеными, войдет в фазу клинических испытаний уже осенью 2019 года. Препарат не имеет аналогов в мире, сообщила министр здравоохранения РФ В. Скворцова. Даже не странно, что министр делает такие заявления. Похоже и правда, обществу докладывать про российское здравоохранение уже нечего. Осталось только нагло врать. Я не против успехов российской фармацевтической науки, конечно. Зато хорошо понимаю, что такой науки в России нет. Уничтожена. Прежде всего самой Скворцовой и ее минздравовской командой. Да и эффективность “уникального” лекарства, не доказана. Какие -то там ученые только “подали заявки” на патенты. Зато тема успешно разошлась по СМИ. "Революционная отечественная разработка на основе самых современных биоинформатических, генноинженерных технологий адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон", – приводятся слова министра в сообщении пресс-службы. https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/704825?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом (сегодня в мире нуждаются в таком лечении от 10 до 15 миллионов человек). Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом (сегодня в мире нуждаются в таком лечении от 10 до 15 миллионов человек). Учеными РНИМУ имени Пирогова поданы заявки на патенты, в том числе на международные, закрепляющие приоритет Российской Федерации", – отметила министр. Пошла бы министр по быстрей. В отставку, или под суд лучше. За такое управление российским здравоохранением.





Препараты отечественного производства позволяют заместить иностранные аналоги и беречь миллиарды рублей.









Еще одной вехой из бюрократических проектов стало очередное фармацевтическое предприятие. Аж больно за Родину. Цитирую Брянское агентство “Стрела”.

Новое фармпредприятие построят в Почепе Брянской области. Оно станет частью Московского эндокринного завода и будет выпускать субстанции наркотического ряда, в том числе из растительного сырья.

Препараты отечественного производства позволяют заместить иностранные аналоги и беречь миллиарды рублей.

К 2022 году новое предприятие позволит промышленникам закрыть потребность страны в обезболивающих препаратах. Да, да именно так видит общество фармацевтическую перспективу.

Мне же сдается, что будет очередной распил огромных бюджетных средств, а пациенты не дождутся лекарств, по известным причинам отсутствия государственной политики в этом направлении, ни к 2022, ни к 2030.



Совсем приятная новость о том. что на фармацевтическом рынке России, несмотря на усилия чиновников, работает элементарное право и законы. Питерский “Фармсинтез”, это тот, что не выплачивает зарплату сотрудникам без прокуроров, проиграл спор в суде иностранному правообладателю. Цитирую Право.Ру, В январе 2018 года суд принял в производство иск компании «Тютор» о запрете производства российским «Фармасинтезом» противоопухолевого препарата «Капецитабин» (дело № А56-116678/2017). Аргентинская компания заявляла об исключительном праве на изобретение лекарства и требовала обязать «Фармасинтез» прекратить его производство, рекламу и продажу. Кроме того, «Тютор» потребовал компенсацию в размере 855,7 млн руб. Правами на оригинальный препарат «Кселода» обладала швейцарская фармкомпания Roche, однако срок патентной защиты на него истек. Тютор зарегистрировал в России дженерик капецитабина и запатентовал способ его производства. https://pravo.ru/news/213073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Шириться состав участников “маркировки” лекарств. В части нахлебников. Адепты подтягивают к бюрократическому проекту новых участников. По информации издания VM Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) провел интеграцию с оператором фискальных данных (ОФД) OFD.ru для подключения аптечных сетей к системе мониторинга движения лекарственных средств. OFD.ru выступит основным каналом получения информации о продаже препаратов и поможет подготовиться к введению обязательной маркировки лекарств перечня 12 ВЗН в октябре 2019 года. OFD.ru – оператор фискальных данных, управляемый ООО «ПС СТ», 49% которого принадлежит Сергею Грачеву, 51% – ООО «ЮСМ Технологии», входящему в «Холдинговую компанию ЮСМ» Алишера Усманова и Владимира Скотча. https://vademec.ru/news/2019/07/16/tsrpt-privlek-ofd-ru-v-kachestve-operatora-sistemy-monitoringa-lekarstvennogo-obrashcheniya/











