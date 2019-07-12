Русское аптечное дело 12.07.2019

redaktor 12-07-2019, 16:51 Просмотров: 73 0 автор:12-07-2019, 16:51Просмотров: 73

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Встречаете, аптека Spar. Франшиза, субфраншиза? Продажи гомеопатических лекарств падают. Причина проста, есть гомеопатия, а есть немецкая гомеопатия. “Протеку” опять терять нечего, в компании “готовы” к доставке лекарств медицинскими работниками. Чиновники ищут способ пристроить ненужных стране врачей. “Инновации” и совместные проекты “Фармсинтеза”, уже не в первый раз, мешают производителю выплачивать заработную плату сотрудникам. Кто же, кто же “лечит фармпром”? Знают в Свердловской области. Драгоценный “Эвалар” открывает новый фармацевтический комплекс. Там думают, что GMP значит “фармацевтический” и “лекарства”.

Фармацевтический рынок России глазами общества и СМИ выглядел позитивно. Главная новость дня, Роснановский лекарственный инноватор, наконец, выплатил заработную плату своим сотрудникам. Не без помощи прокуратуры. Фармацевтический рынок России глазами общества и СМИ выглядел позитивно. Главная новость дня, Роснановский лекарственный инноватор, наконец, выплатил заработную плату своим сотрудникам. Не без помощи прокуратуры.

Есть сегодня и цитата дня. От протековского аптекаря Филиппова. Не слышали, “Протек” собирается трудоустраивать, изгнанных, униженных и сокращенных из местного здравоохранения, докторов. Ну вот, на наш рынок потянулись откровенные неудачники. О чем это говорит? Не так плохи дела в секторе. Легкий вход, отработанная логистика, дешевая рабочая сила. От SPAR International получено одобрение на развитие бренда по договору субфраншизы. Под провальным брендом в России будут открывать и аптеки. Компания "Интерторг", владеющая лицензией на развитие торговой сети Spar в Северо-Западном и Московском регионах, планирует расширить франчайзинговую программу. В течение этого года ритейлер рассчитывает открыть с помощью партнеров семь аптек Spar в Петербурге, а в следующем году — запустить еще 15-20 точек. Партнеров пока не нашли. Кто может выступить в этом качестве, сказать трудно. Я вижу, разве что, известную и вездесущую “команду с биографией”, из тех, что печально и успешно кочуют по рынку. Например, из тех, имена которых хорошо известны, и который недавно пытались скинуть ответственность за “Фармакор”, ранее за "36и6", и тд. Предварительно хорошо общипав аптечные компании.

открыть семь аптек Spar в Петербурге

Продажи гомеопатических препаратов падают третий год подряд, говорится в предоставленном “Ъ” исследовании DSM Group. С января по май 2019 года продажи снизились на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании. В январе—мае 2017 года падение составило 9,3%, за тот же период 2018 года — 5%. Снижаются объемы рынка и в денежном выражении: выручка аптек от продаж за январь—май этого года упала на 4,6%, до 3,35 млрд руб. Специалисты считают, что причина падения потребительского спроса в справедливой критике учеными этой группы препаратов. Думаем, что главная причина непопулярности гомеопатических препаратов в низком качестве продукта у основного числа производителей. Падение продаж у лидеров по качеству продукции, таких как немецкие компании, вызвано, прежде всего, значительным снижением маркетинговых, рекламных программ и высокой ценой на препараты. По нашим данным, спрос на продукты, например, компании Heel, остается низким, но стабильным. Главное для аптекарей, быть уверенными в качестве гомеопатических продуктов. Понятно, при наличии оборотных средств. Уверен, что если производитель и его традиционные партнеры в России выдадут вменяемую партнерскую программу для независимых аптек, то ситуация с продажами быстро изменится. Пока же, Поступили в продажу в июне: Цель Т, амп. № 100

Нукс вомика-Гомаккорд, капли 30 мл.

Траумель С, капли 30 мл.

Гастрикумель, таб. № 50

Мукоза композитум, амп. № 100

Остеохель С, таб. № 50

Гепар композитум, амп. № 5

Климакт-Хель, таб. № 50 Поступили в продажу в июне:

причина непопулярности гомеопатических препаратов в низком качестве продукта у производителей

Чиновники пытаются понять, действующие последние 25 лет в России реалии, связанные с услугами по доставке аптечных заказов. Чего только не пытаются придумать. Чиновники пытаются понять, действующие последние 25 лет в России реалии, связанные с услугами по доставке аптечных заказов. Чего только не пытаются придумать. Слышали даже предложения, “разрешить” доставку лекарств, если курьерами будут люди с профильным образованием. Чушь и утопия. Потребителем услуга востребована, а следовательно, прогресс не остановить. Тем более, что все работает без участия чиновников и дебильного регулирования в этой части. Что требуется? Просто сказать, что аптечная компания может легально оказывать любые, непротиворечащие закону, услуги своим клиентам. Услуга по доставке, купленного в аптеке лекарства, это такая же услуга как, например, наполнение кислородной подушки, или отлов пиявок в баночку. Почему буксует процесс? Недалекие и самоуверенные дельцы крупного фармацевтического бизнеса пытаются лоббировать и узаконить для своих целей именно дистанционную торговлю. Так как сейчас, действуют, чтобы прямо со склада, без аптеки и лицензии, чтобы по монопольно низким цена. Понятно, что не выйдет махинация. Материал по теме в “Коммерсант”. "Онлайн-ритейлеры настаивают, что новая версия законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами учитывает интересы только аптечных сетей и просят спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить требования. Интернет-компании считают необходимым легализовать онлайн-торговлю рецептурными препаратами и разрешить доставку обычным курьерам, а не исключительно фармацевтам, как сейчас предусмотрено в законопроекте. Депутаты не против пойти навстречу, вопреки позиции аптечных сетей." В обсуждении темы, как всегда, отличился “Протек”. В обсуждении темы, как всегда, отличился “Протек”. Удивительно, что последние пять лет без представителей этой компании, на рынке не бывает ни одного идиотизма. Цитирую, Гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов считает, что доставку должны осуществлять только специалисты с фармацевтическим образованием, так как «это вопрос безопасности». https://www.kommersant.ru/doc/4026748



Как сообщили 11 июля в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, нарушения трудового законодательства обнаружили в ПАО "Фармсинтез". По данным надзорного ведомства, 151 работник не получил почти 26 миллионов рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", ПАО "Фармсинтез" на 36,5% принадлежит "Роснано", на 16,5% - эстонскому AS EphaG, на 11,8% - всеволожскому ООО "Айсген 1", также есть ряд более мелких миноритариев. Выручка за 2017 год (более свежей отчетности нет) составила 635 миллионов рублей, убыток — почти 987 миллионов. фармацевтическая промышленность России уже достигла определенных успехов: в денежном выражении она прирастает примерно на 20 процентов в год. При этом предприятия близки к тому, чтобы выполнить задачу президента..депутат А. Петров. Немного позитивного материала. Например, в Свердловской области куда не глянь, везде успехи. Откуда, правда, черпают информацию чиновники с депутатами, для нас загадка. Цитирую, Как отметил депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, фармацевтическая промышленность России уже достигла определенных успехов: в денежном выражении она прирастает примерно на 20 процентов в год. При этом предприятия близки к тому, чтобы выполнить задачу президента – производить 90 процентов из списка жизненно важных препаратов в России. И еще, "Не понаслышке знаю, что предприниматели не решаются на производство лекарственных препаратов, потому что существуют определенные административные и финансовые риски. Шаг к решению первой проблемы мы уже сделали. Например, сейчас есть такая проблема, что эксперт может бесконечное количество раз отправлять регистрационное досье препарата на доработку на предприятие. В первом чтении принят закон, согласно которому, если предприятие уже устранило замечание эксперта, он не имеет права выдавать его повторно. Кроме того, бизнес пугают всевозможные законодательные изменения. Например, по правилам маркировки, – отметил Александр Петров." https://www.oblgazeta.ru/economics/industry/43018/ GMP это точно лекарства Не знаю, какие уж лекарства выпускает “Эвалар”. Правда. Хорошо, что в препараты завода верят чиновники. Корпоративный сайт говорит о 31 наименовании и все с “натуральным составом, высоким качеством, привлекательной ценой и доказанной эффективностью при минимальных количествах побочных эффектов.” Спорное, скажу утверждение. Миссия таких предприятий — нести здоровье гражданам». Цыб Кажется, что менеджмент компании и правда верит в то, что “Эвалар” фармацевтический производитель, так как в каждой рекламе говорит потребителю “волшебные” слова про GMP. Типа GMP это точно лекарства. Не знаю, мне нравится названия - “тройная омега”, “липотропный фактор”, “хонда дринк”. Не уверен, что “Эвалар” будет выпускать лекарственные средства, но теперь у лидера по производству российских добавок к пище есть “комплекс по выпуску лекарств”. В Бийске состоялось торжественное открытие современного производственного комплекса по выпуску лекарственных средств компании «Эвалар». Гостями торжественного мероприятия стали первый заместитель Министра промышленности и торговли России Сергей Цыб, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Запуск нового комплекса — это серьезный вклад в развитие фармацевтической промышленности. Это сфера, которая еще не исчерпала свой потенциал, это востребованная ниша. Такие комплексы обеспечивают доступность препаратов для населения. Миссия таких предприятий — нести здоровье гражданам» , — подчеркнул первый заместитель Министра промышленности и торговли России Сергей Цыб. На этом все, коллеги, держитесь. Да, и сегодня пятница. Хороших, вам, друзья, выходных.

P.S Фото из одной из программ "Фармвестника"







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