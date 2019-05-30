Произвол чиновников никуда не делся. Жизнь Росздравнадзора в Москве и Подмосковье

Добрый вечер коллеги, вашему вниманию промо-ролик о трудных буднях "фармацевтической прокуратуры". Территориальный московский чекистский росздравотряд все-таки вывел на “чистую воду” и вынес мне приговор. В очередной раз, от имени, думаю, бюрократии об аптечное дело вытерли ноги. Так я ситуацию воспринимаю.

Напомню, аптекари, все упоминаемые контрольные мероприятия, осуществляемые лишь по задумке столичной росздравнадзоровской гвардии, происходят в столице.

Сколько раз говорили, расширение сферы влияния чиновников “контроля и надзора” на рынке, добром не закончится. Как и государственная реформа контрольно-надзорной деятельности. Другие задачи у “контролеров” на местах.

Вот что решили. По пунктам. Все задокументировано и подписано должностными лицами и специалистами надзорного органа.

1. Я, провизор, многолетний руководитель студенческих производственных практик, бывалый председатель государственной экзаменационной комиссии, не могу руководить аптекой, аптеками, по причине отсутствия, нужного “контролерам”, высшего фармацевтического образования.

2. Химик-аналитик , талантливый химик, мне известный с 2002 года, это теперь должностное лицо.

3. Риск-ориентированный подход при осуществлении контроля за бизнесом в Москве не работает.

4. Производственная площадь, в более чем 200 метров не достаточна для работы аптеки с РПО. Сюда же, требуются отдельные помещения для мойки, отдельное для аптечного дистилляционного оборудование, и тд. по списку для всего.

5. Нашумевшие 50 см аптечной мебели “от стены”, заменили на невозможность уборки из-за конструктивных особенностей служебных и производственных помещений. Это, коллеги, не аптечные приколы.

Претензий, у только что перенесших реформу контрольно-надзорной деятельности, московских контролеров фармацевтической деятельности, получивших лучшие здания в Москве, бюджет на персонал, служебные машины для каждого “инспектора”, оплату труда не пример нашей -аптечной, еще пунктов на 50 в том же конкретном духе.

Самым обидным мне показалось, что мое аптечное предприятие обвинили в “производстве фальсифицированных лекарств”. В плане, пропустил, когда российские аптечные рецептурные индивидуальные лекарства стали “фальсификатом”.

Дальше смотрим наш промо-ролик о фармацевтической полиции, поддерживаем, или нет мое обращение к общественности, и вспоминаем времена, когда в каждой российской аптеке можно было легко сделать микстуру Кватора, капли Вотчала, хлоргексидин, аптечную мазь в нос и много, много чего еще.

Коллеги, я сплю, или аптекари России, предательски закрывшие аптечные производства, были правы. Нас в России ненавидят власти и делать лекарства руками это плохой тон.

Тогда спрошу, А как же пациенты? Как же уникальные врачебные индивидуальные прописи? Как же почти 5 тысяч оригинальных лекарственных прописей, оставленных нам старшим поколением из СССР? В дети до 3х лет как? А производственные базы для студенческих практик? Вот и не как.

Жалко мне, что мы, аптечные провизоры, которые еще помнят и понимают, о чем я. Не могут объявить даже дохлую тихую забастовку, как недавно медики скорой помощи. Да и наверное, уже не хочется. Задолбались.

В заключении итоговый релиз, для общественности.





Уважаемые господа, просим немного вашего внимания к последним оставшимся в России производственным аптекам и российскому аптечному делу. Считаю, что без внимания СМИ и поддержки общества наш незаметный сектор фармацевтического рынка просто уничтожат.

По всей России осталось не более 100 предприятий, а прибыльных и успешных не более 30.

К таким предприятия относится и моя микро производственная аптека, которая включена в реестр предприятий малого бизнеса. Аптека работает в Москве с 1994 года.

Я изготавливаю по прописям и рецептам врачей более 300 наименований лекарств, основная часть из которых, детские. Эти лекарства не производятся фармацевтической промышленностью.

Моя аптека подвергается незаконному административному давлению, в отношении предприятия проводятся заказные проверки и фабрикуются факты.

Я, провизор со стажем с 1999 года, как руководитель аптечного предприятия был обвинен руководителями Территориального органа Росздравнадзора в незаконном занятии должности руководителя, как не имеющий достаточного фармацевтическом образовании, а также распространении "фальсификатов лекарственных средств и контрафактной продукции".

Причина, думаю, в том, я произвожу уникальные лекарственные препараты. Одним из таких лекарств является проктологическая нифедипиновая мазь.

Этот препарат ранее производился только в Израиле, и пять лет назад я и мои специалисты вместе с российскими проктологами наладили изготовление лекарства в России. Уверен, что это и стало причиной агрессивного внимания отдельных сотрудников Росздравнадзора. Не знаю.

Возможно, надзорные органы решили, что аптека реализует в России проктологические препараты израильского производства, ввезенные в Россию незаконно. Возможно, что контрольные мероприятия были инициированы конкурентами по сектору готовых лекарств против геморроя.

Мероприятия в аптеке проводятся под видом “плановой” проверки. При этом полностью игнорируется федеральное законодательство. Почти уверен, что ситуация носит не единичный характер.

После того, как я узнал об истинных причинах интересах "контролеров" и предпринял меры, чтобы остановить незаконную деятельность чиновников, давление на предприятие усилилось.

Теперь информацию об причинах “проверки” чиновники пытаются скрыть, продолжая фальсифицировать факты.

С надеждой на внимание,

Алекасандр Вандышев,

аптекарь, провизор,

редактор сайта Provizor.Ru



