Кто только не критиковал уважаемое нами аптечное дело. Кто не рассматривал уникальное аптечное производство как не нужное потребителю. Кто не гарантировал, что мировое фармацевтическое производство задавит ручное аптечное производство экономически, объясняя это огромными производственными сериями лекарств и масштабной рекламной поддержкой.

Время и рыночные механизмы доказали обратное. Сегодня можно с уверенностью сказать - лекарственным препаратам ручного производства из российской аптеки аналогов на мировом фармацевтическом рынке нет.

В современной России есть аптечная служба Драгбокс Ру и уникальная услуга службы по индивидуальному производству лекарств.

Кроме того, индивидуальные аптечные лекарства из DrugBox.Ru являются также уникальным инструментом для врача. Дело в том, что специалист может вносить определенные изменения в базовые прописи лекарств, обеспечивая индивидуальное течение заболевания конкретного пациента.

Последним примером таких изменений является целая серия аптечных мазей от геморроя. Проктологам, к примеру, хорошо известна нитроглицериновая мазь. Однако форм заболевания под народным названием геморрой и различных видом течения заболевания много. От обострений до послеоперационных периодов. Именно поэтому аптечная нитроглицериновая мазь теперь только возглавляет, если говорить по современному, продуктовую линейку мазей для лечения геморроя. Это и нифедипиновая мазь, это и нитроглицериновая мазь с лидокаином, нифедипиновая мазь на основе тизоля. Доступна и проктологу возможность оперативно изменять дозировку действующего вещества, с 0,2 % нитроглицериновой мази на 0,4 %.

Примеры незначительных изменений аптечных лекарств в зависимости от потребностей конкретного организма можно приводить долго. Это и различные детские микстуры с цитралем, успокоительные микстуры для взрослых, различные разновидности мазей от пролежней и тд.

Как нам кажется, еще важным моментом в этой связи становится квалификация лечащего врача и его ответственное отношение к пациенту. Это ли не главное в здравоохранении?











