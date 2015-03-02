    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Недоаптекари ProvizorS Дайджест Личный Опыт Горячая Линия Пресс-релизы Профсоюз Провизоров Сотрудничество Аптечный Огород Корпоративная Аптека
Добавить новость Новое на сайте
Рекламодателям 		 
 
 
  Цифры и Факты Фарм.рынка (до середины 2012г) Новый перечень ЖНВЛС от 30.12.2014  
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Русская аптека в ноябре. От прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем в Палату. Мест мало. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом
    		•
     
     
    Архив новостей
    Ноябрь 2016 (4)
    Октябрь 2016 (5)
    Сентябрь 2016 (4)
    Август 2016 (1)
    Июнь 2016 (2)
    Май 2016 (1)
     
     
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    (495) 610-1791

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Уникальное аптечное производство не вызов мировым фармацевтическим гигантам, а индивидуальная профессиональная помощь конкретному пациенту. Профессиональная и доступная.


    Пресс-релизы : Уникальное аптечное производство не вызов мировым фармацевтическим гигантам, а индивидуальная профессиональная помощь конкретному пациенту. Профессиональная и доступная.
    автор: redaktor 2-03-2015, 21:26 Просмотров: 1 228
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

    Кто только не критиковал уважаемое нами аптечное дело. Кто не рассматривал уникальное аптечное производство как не нужное потребителю. Кто не гарантировал, что мировое фармацевтическое производство задавит ручное аптечное производство экономически, объясняя это огромными производственными сериями лекарств и масштабной рекламной поддержкой.

    Время и рыночные механизмы доказали обратное.  Сегодня можно с уверенностью сказать - лекарственным препаратам ручного производства из российской аптеки аналогов на мировом фармацевтическом рынке нет.

    В современной России есть аптечная служба Драгбокс Ру и уникальная услуга службы по индивидуальному производству лекарств.

    Кроме того,  индивидуальные аптечные лекарства из DrugBox.Ru являются также уникальным инструментом для врача. Дело в том, что специалист может вносить определенные изменения в базовые прописи лекарств, обеспечивая индивидуальное течение заболевания конкретного пациента.

    Последним примером таких изменений является целая серия аптечных мазей от геморроя. Проктологам, к примеру,  хорошо известна нитроглицериновая мазь. Однако форм заболевания под народным названием геморрой и различных видом течения заболевания много. От обострений до послеоперационных периодов. Именно поэтому аптечная нитроглицериновая мазь теперь только возглавляет, если говорить по современному, продуктовую линейку мазей для лечения геморроя. Это и нифедипиновая мазь, это и нитроглицериновая мазь с лидокаином, нифедипиновая мазь на основе тизоля. Доступна и проктологу возможность оперативно изменять дозировку действующего вещества, с 0,2 % нитроглицериновой мази на 0,4 %.

    Примеры незначительных изменений аптечных лекарств в зависимости от потребностей конкретного организма можно приводить долго.  Это и различные детские микстуры с цитралем, успокоительные микстуры для взрослых, различные разновидности мазей от пролежней и тд.

    Как нам кажется, еще важным моментом в этой связи становится квалификация лечащего врача  и его ответственное отношение к пациенту. Это ли не главное в здравоохранении?

     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Медицинская палата против российской фармации, рынка и здравого смысла. С точки зрения госбезопасности Аптеки России могут быть только государственными.
  • Новые возможности для врачей от аптекарей Cito.Pro
  • Дочернее предприятие «Гриндекс» АО «Таллинский фармацевтический завод» отмечает столетний юбилей
  • Клиническая гомеопатия:в ногу с актуальными методикками на языке современной медицины
  • Группа риска
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 