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    » » Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о дополнительной маркировки лекарств в России.


    Открытые письма / Профсоюз : Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о дополнительной маркировки лекарств в России.
    автор: redaktor Вчера, 18:45 Просмотров: 16
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    В Комитет ГД по охране здоровья, всем заинтересованным лицам, СМИ, Общественным советам, Некоммерческим организациям.

    Ассоциация российских независимых аптекарей. Россия. Москва. Публичное обращение.


    Заявление.

    Уважаемые господа, коллеги, в Государственной Думе находятся на рассмотрении поправки в ФЗ “Об обращении лекарственных средств”, которыми планируется ввести дополнительную обязательную маркировку лекарственных средств, находящихся в обращении в России, как на коммерческом рынке, так и в секторе государственных закупок лекарств.

    Считаем, что поправки не могут и не должны быть приняты, так как являются очередным, административным инструментом давления на фармацевтический рынок.

    Уверены, что инициатива введения дополнительной маркировки лекарств в России вызвана лишь неспособностью уполномоченных государственных органов, отвечающих за закупки и распределение лекарственных средств, закупаемых для государственных нужд, обеспечивать логистику, сохранность и учет лекарств, используемых в государственном здравоохранении.

    Что не является поводом для изменения ФЗ .

    А лишь требует от Правительства, профильного комитета ГД и руководства Минздравсоцразвития принятия кадровых решений, организационных выводов и возможно отработки системы закупки и распределения редких и дорогостоящих лекарств из перечня “Семи нозологий”.

    Нет даже одного законного и логического основания для принятия поправок. Оборот лекарств в России в части оборота на рынке и в государственных закупках четко регламентирован, лекарства, находящиеся в обороте учтены, фармацевтическая деятельность на всех участках рынка лицензируется и контролируется регуляторами в полном объеме.

    Бюджетом выделены и выделяются огромные средства на содержание Росздравнадзора и его структур, что позволяет полностью контролировать отрасль без дополнительных “обязательных” нововведений.

    Принятие поправок и введение дополнительной маркировки лекарств в России обязательно приведет к росту цен на лекарства и особенно на препараты широкого применения стоимостью до 200. По нашей оценке, стоимость всех лекарств в России вырастет минимум на 10%.

    Поправки приведут к увеличению себестоимости производства продукции. Уже сейчас фармацевтические производители представляют сметы на закупку дополнительного оборудования от 10 млн рублей на предприятие. Это только разовые расходы, а будут еще и постоянные, связанные с закупками материалов и обслуживанием оборудования по маркировке.

    Поправки создают почву для коррупции и для монополизации рынка “маркировочных” материалов и оборудования.

    Поправки ударят и по малому бизнесу, который уже и без дополнительных расходов работает на пределе своих возможностей. Только, что была произведена замена кассовой техники. Которая технологически не сможет взаимодействовать и учитывать “оборот лекарств”

    А внедрение в аптеках дополнительных устройств увеличит себестоимость услуг, что потребует от исполнительной власти создания условий для компенсации расходов на приобретение и осуществление мероприятий по считыванию “новой” маркировки.

    Кроме того, еще до принятия Государственной Думой изменений в ФЗ “Об обращении лекарственных средств” в СМИ размещаются заявления некоторых должностных лиц, которые однозначно говорят о том, что “обязательной маркировке” на фармацевтическом рынке быть.

    По-нашему мнению, это говорит о возможной личной, возможно финансовой заинтересованности отдельных государственных служащих, руководителей государственных компаний и создаваемых для целей “внедрения” обязательной маркировки монополистических бизнес-групп, что требует внимания депутатов ГД и действий контролирующих органов.

    Вся нелепость и вредность нововведения хорошо видна на проходящем в России эксперименте по маркировке.

    Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения»

    Отлично видно, и это подтверждено статистикой, что основная цель внедрения маркировки надумана и навязана обществу.

    Однако, меры принимаемые надзорными, исполнительными органами и профессиональным сообществом позволили практически решить проблему попадания фальсифицированной продукции для медицинского применения на рынок России. По нашим данным доля фальсифицированной лекарственной продукции в России не превышает 0.01%.

    Как заявили инициаторы проекта, главной целью внедрения маркировки лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) знаками является противодействие незаконному производству лекарственных препаратов на территории РФ и их ввозу на данную территорию, что должно полностью уничтожить незаконный оборот лекарств. Еще одной важной задачей, которую призвана решить маркировка лекарств, являются стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения лекарственных препаратов, в том числе закупаемых для государственных нужд.

    Уверены, что попытка навязать обществу саму проблему “лекарственных фальсификатов” является лишь бюрократическим саботажем и попыткой увести внимание общества от реальных проблем.

    Рекомендуем профильному комитету еще раз внимательно проверить наши доводы и принять меры к недопущению изменения ФЗ “Об обращении лекарственных средств” поправками о внедрении обязательной маркировки лекарств как бесполезной для общества и вредной для предпринимательской среды. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что введение новой системы маркировки приведет к дополнительным коммерческим расходам бизнеса. Против чего неоднократно выступало Правительство и Министерство Юстиции РФ.

    Отсутствие грамотного государственного контроля, не должно быть компенсировано законными правами и интересами участников фармацевтического рынка.

    С надеждой на понимание,

    Анна Вандышева,

    директор ассоциации,

    к.ю.н


     
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