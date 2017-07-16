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    » » Публичное обращение к Президенту ПАО "Протек" Якунину Вадиму


    Открытые письма / Профсоюз : Публичное обращение к Президенту ПАО "Протек" Якунину Вадиму
    автор: redaktor 16-07-2017, 11:16 Просмотров: 1 897
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    Уважаемый Вадим,

    на протяжении 20 лет компания, которую вы создали и которой владеете, была образцом для всех фармацевтических предпринимателей России, образцом открытого бизнеса, честности персонала и корректной конкурентной борьбы.

    Но, по нашему мнению, несколько лет назад что-то сломалось. Думаю проблема возникла из-за сбоев в кадровой политике и корпоративной культуре.

    Текущие негативные события и факты, связанные с компанией “Протек”, лишь следствие.

    При этом, как уже заведено в Протековских структурах, руководители среднего, и тем более высшего управленческого звена предпочитают, по неизвестным нам причинам, не отвечать на запросы общественности и клиентов.

    Просим вас как авторитетного и влиятельного предпринимателя разобраться в ситуации, добровольно провести расследование корпоратвиного скандала и возможно, компенсировать аптекарям России замену ПО, установленного одной из ваших компаний.

    Думаем, что вы в курсе проблемы, но сформулируем ее повторно.

     

    На фармацевтическом рынке и на рынке ИТ-технологий появилась информация, что в программах вашей компании “Спарго Технологии” был обнаружен вирус, который способствует, или получает закрытую коммерческую информацию.

    Программы Спарго, установлены в тысячах независимых аптечных предприятий, половина из которых давно перестали быть клиентами ЦВ “Протек”,  что влечет за собой проблему глобального масштаба.

     

    Кроме того, последние версии основной программы аптечной отрасли для автоматизации аптечных продаж ефарма содержат модули сбора коммерческой информации. Эти модули договорами со “Спарго” не активированы, но на запросы аптек с просьбой убрать их, сотрудники “Спарго Технологии” отвечают отказом, ссылаясь на техническую невозможность. Что также вызывает опасения.

     

    Также важен и факт, что программы “Спарго Технологии” не проходили полную техническую экспертизу, включающую в себя проверку на безопасность, при включении ее в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

    Несмотря на это высокопоставленный сотрудник группы “Протек”, некий В. Горбунов, делал ранее публичные заявления о том, что экспертиза ПО проводилась в полном объеме.

    Что является ложной и недостоверной информацией.

    Что свидетельствует, вероятно, что менеджеры высокого уровня группы “Протек” не только могли  быть в курсе деятельности “Спарго Технологии” по несанкционированному сбору коммерческой информации, но и пользовались таковой.

    Что является не только должностным преступлением против интересов группы “Протек”, но и уголовно-наказуемым деянием.

    Уверен, что Вашим нынешним и бывшим клиентам, а также всей фармацевтической общественности  хотелось бы получить исчерпывающую информацию по фактам.

    Важно, что открытое расследование, инициированное лично вами как владельцем группы “Протек”, смогло бы оставить проблему лишь внутри российского фармацевтического рынка и возможно, позволило бы избежать перевода вопроса в юридическую плоскость.

     

     

    С надеждой на понимание,

    Александр Вандышев

    редакция провизор ру, профсоюз провизоров.

     
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