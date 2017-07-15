Известная российская компания "Доктор Веб" встала на защиту российских аптекарей от фармацевтического монополиста

13 июля 2017 года

29 июня на сайте компании «Доктор Веб» были опубликованы результаты расследования целевой кибератаки на российские аптеки и фармацевтические компании, в котором, в частности, говорилось о механизме заражения компьютеров с использованием процедуры обновления программного продукта «ePrica», разрабатываемого компанией «Спарго Технологии».

Через некоторое время на официальном сайте «Спарго Технологии» было размещено сообщение о распространении ООО «Доктор Веб» недостоверной информации и нарушении деловой этики.

Также был опубликован и комментарий заместителя генерального директора по информационным технологиям ЦВ «Протек» Виктора Горбунова (по данным официального сайта компании «Протек», «ePrica» — совместный продукт компаний ЗАО «ЦВ Протек» и «Спарго Технологии»). Напомним, г-н Горбунов заявил об абсолютной безопасности программных продуктов, используемых в работе клиентами ЦВ «Протек», в связи с тем, что программа «ePrica» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

10 июля на официальном сайте «Спарго Технологии» было опубликовано опровержение-извинение перед Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уточнение, что сведения о проведении «полной технической экспертизы, в том числе, проверки исходного кода, всех дистрибутивов и алгоритмов действий», при включении ПП «ePrica» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных являются недостоверными: www.spargo.ru/about-company/news/691-2017-07-10-13-22-11.html.

12 июля портал Vademecum опубликовал сообщение генерального директора АО «Спарго Технологии» Георгия Хечинашвили о том, что: 1) АО «Спарго Технологии» направило ООО «Доктор Веб» запрос «о предоставлении информации, необходимой для изучения ситуации» и 2) «Только после получения и изучения данной информации компания «Спарго Технологии» сможет прокомментировать ситуацию».

Стоит сразу отметить, что, вопреки заявлению генерального директора АО «Спарго Технологии» о том, что «Спарго Технологии» сможет прокомментировать ситуацию «только после получения и изучения» информации, запрошенной 12 июля у компании «Доктор Веб», до текущего момента отсутствие данной информации не мешало ни АО «Спарго Технологии», ни г-ну Горбунову (от лица ЦВ «Протек») выступать с комментариями, опровержениями и обвинениями.

В этот же день, 12 июля в компанию «Доктор Веб» поступил первый и на текущий момент единственный за все время с момента публикации результатов расследования запрос от АО «Спарго Технологии».