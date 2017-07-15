    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Русская аптека в июле. Звезда фармацевтики. Стойкий “Протек”- повелитель ПО, а аптекари? Кто это? Фармацевта в каждый ларек. Чиновники продолжают издеваться над профессиональным сообществом. О- Судим “Протек” и Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica.
  • Русская аптека в июне. Российские продукты продолжают вытеснять импорт вопреки. Даешь российские санкции против мировых производителей лекарств. Но-шпа гоу хоум. Новые "предприимчивые "фармацевты" Мерк с Протеком, все методы хороши ради наживы
  • Публичное обращение к Президенту ПАО "Протек" Якунину Вадиму
  • Известная российская компания "Доктор Веб" встала на защиту российских аптекарей от фармацевтического монополиста
    		•
     
     
    Архив новостей
    Июль 2017 (4)
    Июнь 2017 (2)
    Май 2017 (2)
    Апрель 2017 (3)
    Март 2017 (1)
    Февраль 2017 (1)
     
     
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    (495) 610-1791

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Известная российская компания "Доктор Веб" встала на защиту российских аптекарей от фармацевтического монополиста


    Открытые письма / Профсоюз : Известная российская компания "Доктор Веб" встала на защиту российских аптекарей от фармацевтического монополиста
    автор: redaktor 15-07-2017, 12:25 Просмотров: 311
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

    13 июля 2017 года


    29 июня на сайте компании «Доктор Веб» были опубликованы результаты расследования целевой кибератаки на российские аптеки и фармацевтические компании, в котором, в частности, говорилось о механизме заражения компьютеров с использованием процедуры обновления программного продукта «ePrica», разрабатываемого компанией «Спарго Технологии».

     

    Через некоторое время на официальном сайте «Спарго Технологии» было размещено сообщение о распространении ООО «Доктор Веб» недостоверной информации и нарушении деловой этики.

     

     

    Также был опубликован и комментарий заместителя генерального директора по информационным технологиям ЦВ «Протек» Виктора Горбунова (по данным официального сайта компании «Протек», «ePrica» — совместный продукт компаний ЗАО «ЦВ Протек» и «Спарго Технологии»). Напомним, г-н Горбунов заявил об абсолютной безопасности программных продуктов, используемых в работе клиентами ЦВ «Протек», в связи с тем, что программа «ePrica» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

     

    10 июля на официальном сайте «Спарго Технологии» было опубликовано опровержение-извинение перед Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уточнение, что сведения о проведении «полной технической экспертизы, в том числе, проверки исходного кода, всех дистрибутивов и алгоритмов действий», при включении ПП «ePrica» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных являются недостоверными: www.spargo.ru/about-company/news/691-2017-07-10-13-22-11.html.

     

    12 июля портал Vademecum опубликовал сообщение генерального директора АО «Спарго Технологии» Георгия Хечинашвили о том, что: 1) АО «Спарго Технологии» направило ООО «Доктор Веб» запрос «о предоставлении информации, необходимой для изучения ситуации» и 2) «Только после получения и изучения данной информации компания «Спарго Технологии» сможет прокомментировать ситуацию».

     

    Стоит сразу отметить, что, вопреки заявлению генерального директора АО «Спарго Технологии» о том, что «Спарго Технологии» сможет прокомментировать ситуацию «только после получения и изучения» информации, запрошенной 12 июля у компании «Доктор Веб», до текущего момента отсутствие данной информации не мешало ни АО «Спарго Технологии», ни г-ну Горбунову (от лица ЦВ «Протек») выступать с комментариями, опровержениями и обвинениями.

     

    В этот же день, 12 июля в компанию «Доктор Веб» поступил первый и на текущий момент единственный за все время с момента публикации результатов расследования запрос от АО «Спарго Технологии».

     

    Известная российская компания "Доктор Веб" встала на защиту российских аптекарей от фармацевтического монополиста

     

     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Компания «Спарго Технологии» выпустила версию программы «Эприка 3.7»
  • ПП «еФарма2» - самое выгодное предложение на рынке: получите большее за меньшие деньги
  • Компания «Спарго Технологии» приняла участие в выставке «Аптека 2009»
  • Продолжается автоматизация аптечной сети ООО «Орби» программным продуктом «еФарма2» от ЗАО «Спарго Технологии»
  • Открылись представительства компании ЗАО Спарго Технологии в Тамбове и Новосибирске
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 