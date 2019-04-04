Заочно участвуем и рекламируем пресс-конференцию на тему: «В аптеках наведут порядок"

Привыкли давно и ко всему. Мне все равно страшновато. В плане куда уже докатились и куда катимся. Ошибки, при этом, смотрю никого и ничему не учат. Бла и бла.

Какой-то комитет, или подкомитет в Государственной Думе и недавняя информационная провокация на традиционную тему - навести порядок в розничном секторе. Послать бы и все. Не тут то было.

СМИ почувствовали запах крови. Местное общество решило объясниться с публикой. Обратите внимание, кто опять будет представлять сектор общественности народу.

Деятель ГД Тумусов, деятель ЛС посредников Преснякова, сетевой деятель Нифантьев представят, в очередной раз, свое субъективное мнение.

И видит бог, все закончится плохо. Пока рекламируем и заочно участвуем, отвечая, в сотый раз, на поставленные обществом через СМИ вопросы.

5.04.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В аптеках наведут порядок: Как будет проходить реформа рынка лекарств»

Есть предложение заочно принять участие и ответить коротко на вопросы, заданные устроителями.

Какие лекарства можно будет купить в продуктовых магазинах?

Отвечаю. Никакие.

Фармацевтическая деятельность регулируется и любая реализация лекарств требует соблюдения определенных правил.

У магазинов, понятно сетевых, на эти правила, кишка тонка, а вывести "правила" из под Федерального Законодательства об обращении лекарств в России, кишка тонка у лоббистов. Федеральные законы, условия конкуренции и прочее.

Другое дело, как мы предлагали уже 20 лет назад. Давно пора упростить всю торговлю примитивными лекарствами, создав полноценную конкурентную среду, вывести из под лицензирования, например, аптечные пункты с широким, или не очень, перечнем безрецептурных лекарств и предметов ухода.

Но тут как серпом, другому лобби.

Плюс летит в дребедень широкий перечень ЖВЛС, который, по- любому, чиновники захотят контролировать. У них забава такая.

Сюда же кадровый вопрос. Приезжим со справками из Азии в магазинах работать можно, в аптечных точках нельзя. Это только для начала.

Так что, в продуктовых магазинах в ближайшее время аспирина не купить. Разве что, в дешевом Магнитовском ларьке с нормальной, оплаченной и полученной по закону, лицензией на фармацевтическую деятельность.



Изменится ли список безрецептурных препаратов?

Отвечаю. Не изменится. Есть базовые требования, например, обязательного ассортимента и серьезная часть ОТС препаратов в списке ЖВЛС. Что обязывает.



Что станет с крупнейшими участниками фармацевтического рынка?

Лучший вопрос. Отвечаю с радостью. Ж-па им станет. Туда им и дорога. Переморгаются, разве что, из крупнейших, Катреновские и Протековские, например. Пока.

Пока инвесторы и акционеры не увидят реальной и тщательно скрываемой менеджментом экономики, и прослезятся.



Как изменится доступность лекарств в малых населенных пунктах?

Отвечаю. Никак.

Доступность фармацевтической помощи в российских ебенях, могло, более менее, обеспечить традиционное аптечное дело.

Дело, ныне убитое российской бюрократией, дебильной государственной политикой в отношении профессиональных аптекарей и махновской конкурентной средой (спасибо ФАС, Минздравсоцразвития, Минпромторг).

Остальное . коллеги, узнаете на месте.