Заочно участвуем и рекламируем пресс-конференцию на тему: «В аптеках наведут порядок"

Привыкли давно и ко всему. Мне все равно страшновато. В плане куда уже докатились и куда катимся. Ошибки, при этом, смотрю никого и ничему не учат. Бла и бла.
Какой-то комитет, или подкомитет в Государственной Думе и недавняя информационная провокация на традиционную тему - навести порядок в розничном секторе. Послать бы и все. Не тут то было.
СМИ почувствовали запах крови. Местное общество решило объясниться с публикой. Обратите внимание, кто опять будет представлять сектор общественности народу.
Деятель ГД Тумусов, деятель ЛС посредников Преснякова, сетевой деятель Нифантьев представят, в очередной раз, свое субъективное мнение.
И видит бог, все закончится плохо. Пока рекламируем и заочно участвуем, отвечая, в сотый раз, на поставленные обществом через СМИ вопросы.
5.04.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В аптеках наведут порядок: Как будет проходить реформа рынка лекарств»Есть предложение заочно принять участие и ответить коротко на вопросы, заданные устроителями.
Какие лекарства можно будет купить в продуктовых магазинах? Отвечаю. Никакие.
Фармацевтическая деятельность регулируется и любая реализация лекарств требует соблюдения определенных правил.
У магазинов, понятно сетевых, на эти правила, кишка тонка, а вывести "правила" из под Федерального Законодательства об обращении лекарств в России, кишка тонка у лоббистов. Федеральные законы, условия конкуренции и прочее.
Другое дело, как мы предлагали уже 20 лет назад. Давно пора упростить всю торговлю примитивными лекарствами, создав полноценную конкурентную среду, вывести из под лицензирования, например, аптечные пункты с широким, или не очень, перечнем безрецептурных лекарств и предметов ухода.
Но тут как серпом, другому лобби.
Плюс летит в дребедень широкий перечень ЖВЛС, который, по- любому, чиновники захотят контролировать. У них забава такая.
Сюда же кадровый вопрос. Приезжим со справками из Азии в магазинах работать можно, в аптечных точках нельзя. Это только для начала.
Так что, в продуктовых магазинах в ближайшее время аспирина не купить. Разве что, в дешевом Магнитовском ларьке с нормальной, оплаченной и полученной по закону, лицензией на фармацевтическую деятельность.
Изменится ли список безрецептурных препаратов?
Отвечаю. Не изменится. Есть базовые требования, например, обязательного ассортимента и серьезная часть ОТС препаратов в списке ЖВЛС. Что обязывает.
Что станет с крупнейшими участниками фармацевтического рынка?
Лучший вопрос. Отвечаю с радостью. Ж-па им станет. Туда им и дорога. Переморгаются, разве что, из крупнейших, Катреновские и Протековские, например. Пока.
Пока инвесторы и акционеры не увидят реальной и тщательно скрываемой менеджментом экономики, и прослезятся.
Как изменится доступность лекарств в малых населенных пунктах?
Отвечаю. Никак.
Доступность фармацевтической помощи в российских ебенях, могло, более менее, обеспечить традиционное аптечное дело.
Дело, ныне убитое российской бюрократией, дебильной государственной политикой в отношении профессиональных аптекарей и махновской конкурентной средой (спасибо ФАС, Минздравсоцразвития, Минпромторг).
Остальное . коллеги, узнаете на месте.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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