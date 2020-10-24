Русское аптечное дело 24.10.20. Мы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже.

Мы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже.

Уже горит не только отдельная бюрократическая задница, из-за, практически, удавшейся попытки, остановить лекарственное обеспечение страны, а вину свалить на фармацевтический рынок. Нет будут упираться.

Несмотря на то, что даже депутаты #единаяроссия уже поняли подвох, и предложили обьявить мораторий всей этой идиотской #маркировкалекарств.



Моратораторий, что значит? Это значит запрет на применение, действующего федерального законодательсва, в части новой маркировки лекарств.



Это какой же должен быть "интерес" чиновника #минпромторг, чтобы так. Против Закона. Против здравого смысла.



Вот хочется им иметь свою клановую маркировку на, уже на отмаркированных лекарствах.

Как портрет беззакония и бюрократического произвола.



#pharmhit

ДЕНИС МАНТУРОВ: «СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ МЫ ВРЕМЕННО ПЕРЕВОДИМ В «УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ» РЕЖИМ РАБОТЫ».



Кто мы? Как временно? На какой срок? Как без постановления Правительства?



Чиайте материал #БизнессФМ с моим комментарием по этому важному вопросу.