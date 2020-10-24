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    » » Русское аптечное дело 24.10.20. Мы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже.


    Наше мнение : Русское аптечное дело 24.10.20. Мы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже.
    автор: drwet 24-10-2020, 19:19 Просмотров: 71
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    Артем Геодакян/ТАССМы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже. 

     

    Уже горит не только отдельная бюрократическая задница, из-за, практически, удавшейся попытки, остановить лекарственное обеспечение страны, а вину свалить на фармацевтический рынок. Нет будут упираться.

     

    Несмотря на то, что даже депутаты #единаяроссия уже поняли подвох, и предложили обьявить мораторий всей этой идиотской #маркировкалекарств.


    Моратораторий, что значит? Это значит запрет на применение, действующего федерального законодательсва, в части новой маркировки лекарств.


    Это какой же должен быть "интерес" чиновника #минпромторг, чтобы так. Против Закона. Против здравого смысла.

     

    Вот хочется им иметь свою клановую маркировку на, уже на отмаркированных лекарствах.
    Как портрет беззакония и бюрократического произвола.

     

    #pharmhit
    ДЕНИС МАНТУРОВ: «СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ МЫ ВРЕМЕННО ПЕРЕВОДИМ В «УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ» РЕЖИМ РАБОТЫ».

     

    Кто мы? Как временно? На какой срок? Как без постановления Правительства?

     

    Чиайте материал #БизнессФМ с моим комментарием по этому важному вопросу.

     

     

     
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