Русское аптечное дело 24.10.20. Мы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже.

Мы сопротивляемся остановке лекарсвенного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже.
Уже горит не только отдельная бюрократическая задница, из-за, практически, удавшейся попытки, остановить лекарственное обеспечение страны, а вину свалить на фармацевтический рынок. Нет будут упираться.
Несмотря на то, что даже депутаты #единаяроссия уже поняли подвох, и предложили обьявить мораторий всей этой идиотской #маркировкалекарств.
Моратораторий, что значит? Это значит запрет на применение, действующего федерального законодательсва, в части новой маркировки лекарств.
Это какой же должен быть "интерес" чиновника #минпромторг, чтобы так. Против Закона. Против здравого смысла.
Вот хочется им иметь свою клановую маркировку на, уже на отмаркированных лекарствах.
Как портрет беззакония и бюрократического произвола.
#pharmhit
ДЕНИС МАНТУРОВ: «СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ МЫ ВРЕМЕННО ПЕРЕВОДИМ В «УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ» РЕЖИМ РАБОТЫ».
Кто мы? Как временно? На какой срок? Как без постановления Правительства?
Чиайте материал #БизнессФМ с моим комментарием по этому важному вопросу.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.