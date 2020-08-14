Первая в мире вакцина от коронавируса. Сделали то, сделали. Пора думать как сохранить.

Первая в мире вакцина от коронавируса уже в России. Сделали то, сделали. Цену почти сложили. Пора думать как сохранить, в "национальных" то традициях.

Изобрели то, изобрели. Произвели, да произвели. Из российского бюджета оплатили.

Клинические исследования? Как же без них. Допустим, все будет.

Вопрос в другом, как в случае успеха, сохранить. Тем более что..

Миллиард доз новой российской вакцины потребуется на экспорт, той которая "Спутник V".

Оставим пока, глубоко усеченные, клинические исследования. Есть объяснения этому.

На последнем брифинге министра здравоохранения, кстати, академик Гинзбург, руководитель предприятия, где была создана вакцина, заявил, что полноценные, с учетом ситуации, обязательно будут проведены.

Равно как будут выделены деньги для оплаты людям, которые будут испытывать препарат и на страховку.

Верим? Конечно.

Хотя немного странно, что ученому вообще дали слово. Сделанные ранее, заявления чиновников, говорили о скором начале массового использования в группах врачей, учителей и пожилых. Нестыковочка.

Верим, также в успех российской науки в части создания бактерийных препаратов и вакцин. Исходим из того, что со времен СССР равных русским не было.

С ценой продукта пока загадка. Логично, не дело ученых цены складывать. Для этого есть известные фармацевты”, типа В. Репик, который посчитал по 5$ за дозу, или местные эксперты, которые предположили, что стоимость дозы должна быть 150-200 рублей за дозу.

“Вчера интересовались стоимостью новой российской вакцины. 100 рублей за дозу, или 1500. Главный фармацевт и предприниматель страны сегодня дал свою цену. Экспортная цена на российскую вакцину против коронавируса будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" А. Репик.” Из паблика @aptekaporn

К слову, стоимость, новых и эффективных мировых производителей в мире 25-30 $

Вопросы?

После выступления Президента о появлении первой в мире вакцины от коронавируса, наметилась еще одна тенденция.

Зашевелились коммерсанты, капитаны, точней бизнеса с государством. Есть из-за чего.

Прогнозируемый только экспортный спрос на продукт в 1 млрд.доз. Плюс Российский рынок.

Кто получит прибыль на узком сегменте рынка? Как эта прибыль будет распределяться?

Нет же вопросов, когда разработчиком и производителем препаратов является один из мировых гигантов, "Астра Зенека", или "Файзер".

В случае с российским "СпутникомV" вопросов масса.

Что-то мне подсказывает, что при удачном стечении обстоятельств, права на разработку попытаются приватизировать.

Вот уже названы производители, типа "Биннофарм", вот уже интерес проявляет скороспелый американско-российский фармацевтический магнат Репик. Неспроста.

Как пить дать, вот вот будет попытка вывести главные доходы от продажи вакцины куда- нибудь в оффшор. Где проще потоки будет делить между бюрократическими кланами. У нас ведь как, государственное, значит ничье.

Вот с какой. например, стати радиостанция Бизнес ФМ сообщало об ожиданиях академика Гинзбурга и еще 16 соавторов патента “на роялти” от продажи продукта.

При том, что препарат разрабатывался за средства российского бюджета, российскими учеными, в российской лаборатории.

“Продолжается совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции». Научная база была заложена благодаря экспериментам, которые начались еще в 1990-х годах, и создали универсальную платформу для разработки вакцин против различных инфекций. За короткий период были разработаны жидкая и лиофильно высушенная вакцины, проведены доклинические исследования. В 48 ЦНИИ осуществлялись испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на разных группах животных Российский патент на вакцину от коронавируса получен и выдан представителю 48-го ЦНИИ Минобороны и 16 сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в их числе и директор Александр Гинзбург. Подана также международная заявка, которая рассматривается в 150 странах. После получения патента в других государствах возможно начало производства на их территориях. По поручению Владимира Путина прямые инвестиции в производство и продвижение вакцины за рубежом осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). “ Независимое военное обозрение.

В заключении краткая справочка на счет прав на продукт. Откуда видно, сколько возможно вариантов, в том числе, и для злоупотреблений со стороны бюрократических кланов.

Которые, как мы думаем, обязательно будут делать вид, что заботятся о здоровье россиян, естественно, за счет бюджета. При этом вопрос получения прибыли от государственной и следовательно, общенациональной разработки, остается вне контроля общества. По известным причинам. Вот такая “национальная традиция”

Здесь возможны два варианта:

Вариант 1, справочный, когда работниками создано изобретение без государственного контракта. В случае создания вакцины, государственный контракт должен был быть, однозначно. В РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, или конкретного задания работодателя, признаются служебными изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

При этом, право авторства принадлежит работнику (автору), а исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю, т.е. институту, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. Все зависит от содержания трудового или гражданско-правового договора.

Если в договоре между работодателем и работником отсутствует соглашение об ином, то работник письменно уведомляет работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

В этом случае, если работодатель, институт, в течение 4 месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента в Роспатент, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента возвращается работнику.

В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебных изобретения, полезной модели или служебного

промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель (институт) получит патент, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент, по поданной им заявке, по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем также определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Вариант 2. Работниками (учеными) создано изобретение по государственному контракту. Явно наш случай.

В этом случае, право на получение патента принадлежат организации, выполняющей государственный контракт (исполнителю), если государственным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит РФ, субъекту РФ, от имени которых выступает государственный заказчик. Когда в соответствии с контрактом, право на получение патента и исключительное право на изобретение принадлежат РФ, субъекту РФ, государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю -институту.

Если право на получение патента и исключительное право принадлежат РФ, субъекту РФ, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно РФ. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Иными словами, если патент на изобретение, модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для государственных нужд, принадлежит не РФ, не субъекту РФ, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставить указанному гос.заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных нужд. Возможен вариант совместного патента, т.е. если патент на изобретение, модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных нужд, получен совместно на имя исполнителя и РФ, исполнителя и субъекта РФ, государственный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных нужд, уведомив об этом исполнителя.

Если исполнитель-патентообладатель примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя РФ, субъекта РФ, государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

Интересная может быть ситуация. Все зависит от того, какой контракт заключен с Правительством России, Минобороны, если они заказчики, с институтом, авторами и соавторами.

И государственного контроля, при заключении таковых

“Сколько бюджету обойдется закупка вакцины у производителей? От властей ни слова. Это странно. Есть, в среде, местных аналитиков оптимисты, которые оценивают Sputnik V 200 руб.за дозу Руководитель компании #биокад считает, что стоимость будет порядка 1.5 тыс.рублей за дозу ( при введении 2 раза, соответственно) «Эта вакцина должна появиться очень оперативно, буквально «с колес» а, как говорится, все, что делается «с колес» имеет достаточно высокую стоимость — еще не налажено многосерийное производство, выпускаются небольшие объемы и так далее», — пояснил Морозов. Изданию #rusbase