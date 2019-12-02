|
автор: redaktor
2-12-2019, 12:23
Просмотров: 208
Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
Русское аптечное дело 02.12.2019 М. Мурашко бросает очередной вызов предпринимателям России, Правительству и всей реформе надзорной деятельности.
Самый влиятельный человек фармацевтического рынка и рынка медицинских услуг М. Мурашко бросает очередной вызов предпринимателям России, Правительству и всей реформе надзорной деятельности.
Пока Правительство и Президент пытаются проводить реформу контрольной и надзорной деятельности, а предприниматели фармацевтического рынка массово подвергаются незаконному давлению со стороны Росздравнадзора, чиновники при явной поддержке депутатов Государственной Думы, продолжают не только саботировать государственную программу по реформе надзорной деятельности, но и внедряют новые формы давления на бизнес. Доселе невиданные.
Под видом, как обычно, "охраны здоровья". У нас впечатление, что высшая государственная власть России про предпринимателей фармацевтического рынка забыла и отдало сектор на "кормление" органу при Минздраве, Росздравнадзору.
Издание Медвестник разузнало о планах Росздравнадзора
"Надзорное" минздравовское ведомство и его руководитель М.Мурашко собирается расширить свое криминальное влияние на фармацевтическом рынке и рынке медицинских услуг. Так, чтобы завидовали оперативники ФСБ и МВД, вместе взятые.
Бюрократия пытается провести через Государственную Дума, коррупционный по сути, ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российский Федерации»
За пять последних лет Росздравнадзор и его руководители стали, фактически, главными участниками рынка.
СМИ и предпринимательские организации еженедельно сообщают о солидных суммах, собираемых с предпринимателей штрафов.
По моим данным и личному опыту 90% штрафов собираются с предпринимателей с грубым нарушением федерального законодательства. При этом, руководители федерального Росздравнадзора и территориальных органов уже несколько лет, безнаказанно, пытаются эти факты от общественности скрывать.
Не знаю, каковы были планы руководства страны на этот “орган”, но думаю, в планы эти не входило отдать на откуп и кормление М. Мурашко и его, уже бюрократической армии, фармацевтический рынок и рынок медицинских услуг.
Не входило, но так получилось. Теперь мало, уже имеющихся уникальных полномочий для бюрократического органа стало не хватать.
Как записано в законопроекте,
инспекторский визит — контрольно-надзорное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) собственником производственного объекта в целях предотвращения риска нарушений обязательных требований. В ходе инспекционного визита могут совершаться осмотр, опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование. Medvestnik 29/11/19
Уже пять лет в сфере влияния Росздравнадзора не работают основные федеральные законодательные акты и Законы России.
Можно сказать, что законом является сам М. Мурашко и его подчиненные на местах. Что и создало отличную почву для коррупции.
их уже не устраивают “проверки” бизнеса раз в год, хотя по законодательству, проверочные мероприятия допускаются не чаще раз в три года.
Понятно, что с ростом числа чиновников Росздравнадзора и государственного бюджета на содержание органа, растут амбиции руководителя и аппетиты подчиненных.
До такой степени, что их уже не устраивают “проверки” бизнеса раз в год, хотя по законодательству, проверочные мероприятия допускаются не чаще раз в три года.
Видим теперь, как бюрократический аппарат пытается расширять свое влияние.
“Контроллеры” ищут возможность вообще не уходить с подконтрольных предприятий. В этот раз придуман откровенно криминальный метод - инспекторский визит.
Ноу-хау позволит проводить бюрократические набеги без согласования прокуратурой, без предварительного уведомления предпринимателей. Ну и буквально прописаться у проверяемых.
Очередной бюрократический наскок на права предпринимателей проводится не только, как уже сказали выше, на фоне полного отрицания руководителями Росздравнадзора, действующего федерального законодательства, чему у нас имеются многочисленные документальные доказательства ( Дело Росздравнадзора )
Легенды ходят о кадровом составе Росздравнадзора. Когда на руководящих постах в ведомстве, неожиданно появляются, со скандалом изгнанные с Минздравовских постов, кадры.
Мурашковские соколы не имеют не опыта в контролируемых областях, не начальной квалификации. Персоналом руководит лишь беспринципность и наглость.Напомню, что мы не раз сообщали, что в территориальных органах, например, в Москве, руководит бывший министр Тверского минздрава Р. Курынин, а проверки, больше напоминающие набеги, предпринимателей фармацевтического рынка проводят, в лучшем случае, ветеринары. и несостоявшиеся преподаватели.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.