Русское аптечное дело 02.12.2019 М. Мурашко бросает очередной вызов предпринимателям России, Правительству и всей реформе надзорной деятельности.

Самый влиятельный человек фармацевтического рынка и рынка медицинских услуг М. Мурашко бросает очередной вызов предпринимателям России, Правительству и всей реформе надзорной деятельности.

Пока Правительство и Президент пытаются проводить реформу контрольной и надзорной деятельности, а предприниматели фармацевтического рынка массово подвергаются незаконному давлению со стороны Росздравнадзора, чиновники при явной поддержке депутатов Государственной Думы, продолжают не только саботировать государственную программу по реформе надзорной деятельности, но и внедряют новые формы давления на бизнес. Доселе невиданные.

Под видом, как обычно, "охраны здоровья". У нас впечатление, что высшая государственная власть России про предпринимателей фармацевтического рынка забыла и отдало сектор на "кормление" органу при Минздраве, Росздравнадзору.

Издание Медвестник разузнало о планах Росздравнадзора "Надзорное" минздравовское ведомство и его руководитель М.Мурашко собирается расширить свое криминальное влияние на фармацевтическом рынке и рынке медицинских услуг. Так, чтобы завидовали оперативники ФСБ и МВД, вместе взятые. Бюрократия пытается провести через Государственную Дума, коррупционный по сути, ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российский Федерации» За пять последних лет Росздравнадзор и его руководители стали, фактически, главными участниками рынка. СМИ и предпринимательские организации еженедельно сообщают о солидных суммах, собираемых с предпринимателей штрафов.

По моим данным и личному опыту 90% штрафов собираются с предпринимателей с грубым нарушением федерального законодательства. При этом, руководители федерального Росздравнадзора и территориальных органов уже несколько лет, безнаказанно, пытаются эти факты от общественности скрывать. Не знаю, каковы были планы руководства страны на этот “орган”, но думаю, в планы эти не входило отдать на откуп и кормление М. Мурашко и его, уже бюрократической армии, фармацевтический рынок и рынок медицинских услуг.

Не входило, но так получилось. Теперь мало, уже имеющихся уникальных полномочий для бюрократического органа стало не хватать. Как записано в законопроекте,



инспекторский визит — контрольно-надзорное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) собственником производственного объекта в целях предотвращения риска нарушений обязательных требований. В ходе инспекционного визита могут совершаться осмотр, опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование. Medvestnik 29/11/19



Уже пять лет в сфере влияния Росздравнадзора не работают основные федеральные законодательные акты и Законы России. Можно сказать, что законом является сам М. Мурашко и его подчиненные на местах. Что и создало отличную почву для коррупции.





их уже не устраивают “проверки” бизнеса раз в год, хотя по законодательству, проверочные мероприятия допускаются не чаще раз в три года.