    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте

Опрос

Ваша Аптека уже готова к вводу маркировки?
 
 
Популярные статьи
  • Дело Росздравнадзора. Россия. 2019
  • Росздравнадзор продолжает принуждение предпринимателей к "маркировке". Генеральному прокурору России о грядущей маркировке.
  • Призрак "маркировки" лекарств 2.. Маркировка маркировке то рознь. Проекты маркировки лекарств появились еще в 2008 году
  • Русское аптечное дело. 01.11.2019 Реализовывать "регуляторную гильотину" на фармацевтическом рынке будет чиновник, игнорирующий государственную политику в контрольно-надзорной деятельности за бизнесом.
  • Русское аптечное дело. 31.10.2019. Хеллоуин. В России настало время камни собирать. В России хронически нет жизненно важных лекарств. Ответственных, кстати, тоже нет. Импортозамещение в фармации и лекарственном обеспечении на 90 млрд.минимум...Где?
  • Русское аптечное дело 27.10.2019 “Коммерсант” выявил канал «доставки лекарств» в России. С этими понятно. Дальше то, что, с доставкой лекарств? По Закону, или вне закона?
  • Русское аптечное дело 07.11.2019 Коршуны слетелись на российской розничной аптечной торговлей. Делят рынок. Есть, что делить? Не дербанить, а делить.
    		•
     
     
    Архив новостей
    Ноябрь 2019 (2)
    Октябрь 2019 (9)
    Сентябрь 2019 (5)
    Август 2019 (6)
    Июль 2019 (8)
    Июнь 2019 (6)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Русское аптечное дело 07.11.2019 Коршуны слетелись на российской розничной аптечной торговлей. Делят рынок. Есть, что делить? Не дербанить, а делить.


    Наше мнение / Пресс-релизы : Русское аптечное дело 07.11.2019 Коршуны слетелись на российской розничной аптечной торговлей. Делят рынок. Есть, что делить? Не дербанить, а делить.
    автор: redaktor Вчера, 19:50 Просмотров: 18
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     
     Русское аптечное дело 07.11.2019 Коршуны слетелись над российской розничной аптечной торговлей. Делят рынок. Есть, что делить? Не дербанить, а делить.
    Широкая уважаемая публика ждет окончательного развала розничного аптечного сектора. Зря, зря. Слухи о скором появлении "Гуляй-поле" на месте российской фармацевтической розницы сильно преувеличены.

    Да, скорее всего, был заказ, было сформировано депутатско-бюрократическое лобби. Просто никто сразу не разобрался, что хорошо, что плохо. Что можно, а чего нельзя. Очень уж хотелось, видимо, нынешним лидерам рынка, имеем в виду “Протек” и “Катрен”, чтобы их несостоятельные, с точки зрения закона, “проекты” получили почву под ногами. Очень хотелось. Никто не сказал, что нельзя.

    Дистанционная торговля и нормы монопольной политики на рынках это одно, а целое законодательство об обороте лекарственных средств это другое. Запутались горемыки. Отсюда и подвешенная ситуация. Вроде вот, вот. Все нет и нет.

    Так что, коршуны с ястребами "от предпринимательства" на воздухе, губы обратно заверните, ничего тут не светит. Лохам и проходимцам, особенно.

    Пока же публика продолжает обсуждать перспективы Интернет-торговли лекарствами. Сегодня очередной материал на 1prime.ru Аптеки, ритейл и IT-компании: кто хочет заработать на онлайн-торговле лекарствами) 

    Когда местные аналитики с экспертами не в курсе правил и норм, существующего несколько десятилетий сектора розничной фармацевтической экономики, это привычно.

    Мне странно, что мало кто пытается разобраться в сути вопроса.

    Для того, чтобы легализовать настоящую дистанционную торговлю лекарствами, нужно поставить с ног на голову все существующее законодательство об обороте лекарств в России. Минимум.

    На это у законодателя и "консультантов" мозгов и терпения не хватит.

    Максимум, что можно провернуть, отменить лицензирование розничной фармацевтической деятельности. Правильно? Да, конечно.

    Для рынка позитивно? Да, конечно. Но, много “но”.

    Вместе с ростом числа заказов возросло и число игроков на рынке. За последние годы помимо официальных сайтов аптек в России появилось множество маркетплейсов фармацевтических товаров.

    На этом деле кормятся целые бюрократические группы. С этого дела собираются миллионы "неналоговых" платежей и столько же, думаю, составляет теневой рынок бюрократических "услуг". 

    Плюс, выстраданные бюрократические бюджеты. Зря, что ли Росздравнадзор подмял под себя лицензирование фармацевтической деятельности, надзор и контроль. Зря бился за "ментовское" право на “контрольную закупку”.

    Так, что, думаю, до «максимумов» в либерализации торговли лекарствами российское общество пока не доросло.

    В первой половине 2019 года онлайн-продавцы лекарств, входящие в топ-1000, оформили 20,3 тысячи заказов, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Общая сумма заказов тоже увеличилась почти в два раза — до 32,9 миллиарда рублей. Средний чек составил 1,62 тысячи рублей

    Что эта информационная волна значит? Какая существует реальная перспектива? Просто. 

    Законодатель, отрабатывая заказ крупного бизнеса, сможет только формально направить, уже существующую ситуацию, в однозначное русло. 

    Об этом, кстати, если память не изменяет, не раз говорили высокопоставленные чиновники. Да, он-лайн торговля лекарствами это требование времени, определенный спрос и удобство для потребителя. 

    Да, аптека может и должна расширять спектр своих услуг. 

    Аптека! Не склад, не протековский безумный офис. Не, мать ее, приезжая алибаба, или левый беру - маркет с ширпотребом. 

    Аптека! Это ключевое условие.

    Фин дир. по фармацевтическим и инновационным проектам IPT Group Ю. Петрищева тоже ждет роста до 10-12% от совокупного объема продаж розничного сегмента фармацевтического рынка РФ в перспективе 3-5 лет

    Депутаты, прямо, для тугодумов, должны указать, что предприятие с розничной лицензией на фармацевтическую деятельность может оказывать услуги по доставке, купленных в аптеке лекарств. Все на этом.

    Для рынка позитивно? Наверное. 

    Ведь последние 27 лет нам никто не мог запретить это делать.

    Понимаю, что у депутатов был заказ, но для приведения ситуации с доставкой лекарств в норму, достаточно было ведомственного акта, или примитивного письма минздравовского, или минпромторговского министра. 

    Достаточно, если бы была воля, и не было бы заказа.

    "Несмотря на законодательные ограничения в сети, существует постоянный спрос, который удовлетворяет нелегальный рынок. Пока он нелегален и непрозрачен, он представляет действительную угрозу", — сказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга,



     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Русское аптечное дело 27.10.2019 “Коммерсант” выявил канал «доставки лекарств» в России. С этими понятно. Дальше то, что, с доставкой лекарств? По Закону, или вне закона?
  • Русское аптечное дело 26.07.2019
  • Русское аптечное дело 10.07.2019
  • ЦВ "Протек" иглой "Здравсити" наносит удар по розничному рынку России. ФАС России молчит. Росздравнадзор не телится.
  • ФАС России активно защищает предпринимательскую среду в России, но упорно отказывается работать на фармацевтическом рынке. При том, что работы, поле не паханное.
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 1998-2020 Редакция "Provizor.Ru"
    		  
       
    		 