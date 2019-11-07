Русское аптечное дело 07.11.2019 Коршуны слетелись на российской розничной аптечной торговлей. Делят рынок. Есть, что делить? Не дербанить, а делить.

Русское аптечное дело 07.11.2019 Коршуны слетелись над российской розничной аптечной торговлей. Делят рынок. Есть, что делить? Не дербанить, а делить.

Широкая уважаемая публика ждет окончательного развала розничного аптечного сектора. Зря, зря. Слухи о скором появлении "Гуляй-поле" на месте российской фармацевтической розницы сильно преувеличены.

Да, скорее всего, был заказ, было сформировано депутатско-бюрократическое лобби. Просто никто сразу не разобрался, что хорошо, что плохо. Что можно, а чего нельзя. Очень уж хотелось, видимо, нынешним лидерам рынка, имеем в виду “Протек” и “Катрен”, чтобы их несостоятельные, с точки зрения закона, “проекты” получили почву под ногами. Очень хотелось. Никто не сказал, что нельзя.

Дистанционная торговля и нормы монопольной политики на рынках это одно, а целое законодательство об обороте лекарственных средств это другое. Запутались горемыки. Отсюда и подвешенная ситуация. Вроде вот, вот. Все нет и нет.

Так что, коршуны с ястребами "от предпринимательства" на воздухе, губы обратно заверните, ничего тут не светит. Лохам и проходимцам, особенно.

Пока же публика продолжает обсуждать перспективы Интернет-торговли лекарствами. Сегодня очередной материал на 1prime.ru ( Аптеки, ритейл и IT-компании: кто хочет заработать на онлайн-торговле лекарствами)

Когда местные аналитики с экспертами не в курсе правил и норм, существующего несколько десятилетий сектора розничной фармацевтической экономики, это привычно.

Мне странно, что мало кто пытается разобраться в сути вопроса.

Для того, чтобы легализовать настоящую дистанционную торговлю лекарствами, нужно поставить с ног на голову все существующее законодательство об обороте лекарств в России. Минимум.

На это у законодателя и "консультантов" мозгов и терпения не хватит.

Максимум, что можно провернуть, отменить лицензирование розничной фармацевтической деятельности. Правильно? Да, конечно.

Для рынка позитивно? Да, конечно. Но, много “но”.

Вместе с ростом числа заказов возросло и число игроков на рынке. За последние годы помимо официальных сайтов аптек в России появилось множество маркетплейсов фармацевтических товаров.

На этом деле кормятся целые бюрократические группы. С этого дела собираются миллионы "неналоговых" платежей и столько же, думаю, составляет теневой рынок бюрократических "услуг".

Плюс, выстраданные бюрократические бюджеты. Зря, что ли Росздравнадзор подмял под себя лицензирование фармацевтической деятельности, надзор и контроль. Зря бился за "ментовское" право на “контрольную закупку”.

Так, что, думаю, до «максимумов» в либерализации торговли лекарствами российское общество пока не доросло.

В первой половине 2019 года онлайн-продавцы лекарств, входящие в топ-1000, оформили 20,3 тысячи заказов, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Общая сумма заказов тоже увеличилась почти в два раза — до 32,9 миллиарда рублей. Средний чек составил 1,62 тысячи рублей

Что эта информационная волна значит? Какая существует реальная перспектива? Просто.

Законодатель, отрабатывая заказ крупного бизнеса, сможет только формально направить, уже существующую ситуацию, в однозначное русло.

Об этом, кстати, если память не изменяет, не раз говорили высокопоставленные чиновники. Да, он-лайн торговля лекарствами это требование времени, определенный спрос и удобство для потребителя.

Да, аптека может и должна расширять спектр своих услуг.

Аптека! Не склад, не протековский безумный офис. Не, мать ее, приезжая алибаба, или левый беру - маркет с ширпотребом.

Аптека! Это ключевое условие.

Фин дир. по фармацевтическим и инновационным проектам IPT Group Ю. Петрищева тоже ждет роста до 10-12% от совокупного объема продаж розничного сегмента фармацевтического рынка РФ в перспективе 3-5 лет

Депутаты, прямо, для тугодумов, должны указать, что предприятие с розничной лицензией на фармацевтическую деятельность может оказывать услуги по доставке, купленных в аптеке лекарств. Все на этом.

Для рынка позитивно? Наверное.

Ведь последние 27 лет нам никто не мог запретить это делать.

Понимаю, что у депутатов был заказ, но для приведения ситуации с доставкой лекарств в норму, достаточно было ведомственного акта, или примитивного письма минздравовского, или минпромторговского министра.

Достаточно, если бы была воля, и не было бы заказа.