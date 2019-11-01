redaktor 1-11-2019, 15:40 Просмотров: 326 0 автор:1-11-2019, 15:40Просмотров: 326

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Русское аптечное дело. 01.11.2019. Реализовывать "регуляторную гильотину" на фармацевтическом рынке будет чиновник, игнорирующий государственную политику в контрольно-надзорной деятельности за бизнесом. И его компания единомышленников. Это очередной саботаж политики государства. "Дело Росздравнадзора" Реформа контрольной и надзорной деятельности на российском фармацевтическом рынке, которая уже три года идет в России. Где? Про “регуляторную гильотину” в России слышали? В нашей отрасли такой и не будет. Хозяин "фармацевтики" М. Мурашко и узнаваемое лицо местной медицины Рошаль, это хорошее начинание Правительства, взяли под контроль. Про, оригинальным образом, выполненную чиновниками государственную программу “импортозамещения” на российском фармацевтическом рынке, которая закончилась дефицитом лекарств, выяснили. Есть еще пара программ поддержки бизнеса государством. Например, предпринимательской деятельности. Например, по внедрению риск ориентированного подхода, при осуществлении контрольной и надзорной деятельности на фармацевтическом рынке. Руководитель Росздравнадзора предприимчиво отнес аптечные предприятия к значительной категории риска. Так, что бы постоянно растущий штат ведомства было чем занять. По этой категории аптеки будут проверять, и штрафовать раз в три года. Теоретически. Практически, фармацевтические предприятия подлежат «надзору», который по нашему мнению, чистейший бюрократический произвол, столько, сколько хочется М. Мурашко и его "органам" на местах. Доказано опытом сотен фармацевтических предприятий России. Количество выявляемых нарушений возросло, это отразилось и на количестве наложенных финансовых санкций. Поскольку идем таргетно, уже имея предварительную информацию о проблемных точках, то и количество штрафов возросло на 60%. Но это еще связано и с тем, что произошла определенная реорганизация: реформа контрольно-надзорной деятельности и передача лицензионного контроля в Росздравнадзор. Сегодня в рамках уже риск-ориентированного подхода мы не выделяем отдельно проверки по лицензионному контролю. М.Мурашко ТАСС февраль 2018 Это на фармацевтическом рынке такая особая «форма контроля». Риск- ориентированный подход? Может где-то такое и есть, у нас, нет. На фармацевтическом рынке он кончился сразу, после ликвидации Открытого Правительства и посадки министра Абызова за решетку.

Плюс реализуем идеологию Михаила Анатольевича Абызова, которую он закладывал в реформу.

М. Мурашко ТАСС февраль 2018 По фактам, сегодня на фармацевтическом рынке России властвует бюрократический произвол и беззаконие, а талантливый руководитель Росздравнадзора М. Мурашко воспринимается уже как хозяин отрасли, в том плане, что тысячи сотрудников Росздравнадзора по всей России, сами себе законотворцы и регуляторы.

На надзорном поле «контроля» за фармацевтической деятельностью законы России в части контрольной деятельности не применяются совсем.

Судя по нашему опыту, такое положение дел устраивает и Прокуратуру и Правительство. На этом надзорном поле «контроля» за фармацевтической деятельностью законы России в контрольной деятельности не применяются совсем. До 31.10.19 была надежда на новую государственную программу поддержки предпринимателей и бизнеса, от самого Премьера Медведева, рабочее название которой, “регуляторная гильотина”. Не знал, видимо Медведев Д.А и его правительственные структуры ситуации с "надзором" у нас в отрасли. Криминальной ситуации. Хотя. Скорее всего, знать не хотел. Мы с маниакальным упорством направляли и направляем обращения самому Премьеру и в аналитический центр Правительства России. Зря эти уважаемые чиновники не учли нашу информацию. Теперь понятно, что никакой государственной программы поддержки бизнеса на фармацевтическом рынке России не будет и регуляторной гильотины тоже. Вот то, что «убьют» правильное и полезное в фармацевтической специальности, что нам досталось из СССР, даже не сомневаюсь. Почему так решили? Просто. Премьер Медведев поставил руководить внедрением методов улучшения бизнес- среды у нас, все того же, руководителя Росздравнадзора. Уважаемого Мурашко М, который за пять лет создал в России свою собственную «систему контроля» за фармацевтическим рынком. Мурашко, в свою очередь подтянул к “работе” близких своему сердцу других общественных деятелей. Своего коллегу-предпринимателя по вопросам гинекологии М.Курцера, влиятельного Рошаля и ряд ответственных товарищей, не имеющих отношения к фармацевтическому бизнесу.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко стал сопредседателем рабочих групп по реализации «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения, фармацевтики и медицинских изделий. Всего в группу вошли 24 человека. Составы групп и порядок их работы опубликованы сегодня на сайте Правительства России.

Очевидно, что это люди далекие от отрасли и поддержки предпринимательства.

«Деятельность рабочих групп должна стать своего рода навигатором законодательной активности по “регуляторной гильотине”. Мы рассчитываем, что благодаря широкой дискуссии профильных специалистов… удастся создать законодательство, способное обеспечить прозрачные и понятные правила поведения, отвечающие современным реалиям», – отметила директор Департамента регуляторной политики Правительства России Екатерина Салугина-Сороковая. Даже боюсь представить, как будет выглядеть эта самая Медведевская гильотина после преобразований. Теперь то, что ее у нас не будет вовсе, наверное, за счастье. Там смысл в том, что все требования к бизнесу, не прошедшие переосмысление и изменения, будут отменены. Понятно дело, что Росздравнадзор этого допустить не может. Значит, бюрократическая ревизия будет по полной. А уж с учетом полного незнания, презрения к фармацевтической специальности и аптечному делу бюрократическая команда обязательно станет свои криминальные возможности на фармацевтическом рынке расширять. Так, чтобы предпринимателям не поднять головы, а у тысяч контролеров Росздравнадзора всегда было занятие. Печально звучит, но единственно возможным шагом в реформе контрольно-надзорной деятельностью у нас может быть проведение, на высоком уровне, расследования действий Росздравнадзора по незаконным проверкам и криминальному массовому привлечению предпринимателей к административной ответственности. С последующей системной реформой Росздравнадзора. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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