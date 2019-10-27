Русское аптечное дело 27.10.2019 “Коммерсант” выявил канал «доставки лекарств» в России. С этими понятно. Дальше то, что, с доставкой лекарств? По Закону, или вне закона?

“Коммерсант” выявил канал «доставки лекарств» в России. С этими понятно. Дальше то, что, с доставкой лекарств? По Закону, или вне закона?

Лоббисты “Протека” и “Катрена” во власти прямо все мозги напрягли, как же, как же узаконить для крупного фармацевтического бизнеса возможность торговать лекарствами прямо со складов, прямо конечному потребителю. Сразу скажу, никак, зря чиновники с депутатами мучаются. Хоть и ради уважаемых компаний фармацевтического рынка.

Как не крути, либо Законы России соблюдать, либо..Мрак законодательный. Проще уже было вообще отменить лицензирование розничной фармацевтической деятельности.





Немного не дождавшись последних штрихов от лоббистов дистанционной торговли лекарствами из Государственной Думы России, новейшие аптекари решили рискнуть.

Хотя, «рискнуть», наверное, в случае этих "сетевиков", громко сказано. Терять им, при таких долгах, особенно нечего. Да и не нарушают предприниматели ничего, предоставляя банальные услуги по доставке заказов. В этом вопросе нужно разделять понятия, дистанционной торговли и услугой аптеки по доставке товаров.

нужно разделять понятия, дистанционной торговли и услугой аптеки по доставке товаров.

Да и санкции за “доставку лекарств” могут последовать лишь от Росздравнадзора, за нарушение лицензионных требований, например. И то, если "контролеры" смогут провести контрольную закупку и соответствующим образом ее оформить. Ну даже, если по факту “угрозы жизни и здоровья” пациентам, закроют один сетевой ларек. У них таких много.

Пока лоббисты “Протека” и “Катрена” во власти мозг напрягают, новым аптекарям прямо печет. “Эрка” с благословения “Коммерсанта” столбит сектор. Возможность заработать миллионы на “новой” услуге жжет ляжки сетевиков.





Практика показывает, что Росздравнадзор крупные компании не трогает, по большому счету. Иначе некого будет доить, в хорошем плане.





Какая уж махровая дистанционная торговля лекарствами практикуется прямо со складов, в розницу, с грубейшими нарушениями правил отпуска, по демпинговым ценам, без розничных лицензий “Протеком” и “Катреном”.

У меня есть письмо от федерального надзорного органа. Смотрите фото ниже. Как охранная грамота для крупнейшего оптового фармацевтического бизнеса.

Дистанционная торговля в России запрещена, но не для “Протека” Правила обращения лекарств в России существуют, но не для “Протека”.

Я к тому, почему тогда новейшим аптекарям, которых, возможно, также станет прикрывать Росздравнадзор, нельзя применять текущее законодательство в сфере обращения лекарств, исходя из собственного понимания вопроса.

Тем более, как известно, есть примеры “законной” деятельности по доставке лекарств, другой крупной компанией.

Повторю, что услуга доставки лекарств существует с первых дней рынка.

Это законная и полезная, со всех сторон, услуга. Другое дело, что с экономической точки зрения, не простое занятие.

Если бы не влезли рылом в лавку крупные оптовики, со своей реально противоречащей Закону, дистанционной торговлей лекарствами дистанционно и без розничной лицензии, так все и оставалось бы.

В крайнем случае, исполнительному органу достаточно было издать разъяснения. Нет же, нужно было оптовикам инициировать безумный процесс законотворчества.

Хочу кстати, посмотреть, как пропишут лоббисты крупного фармацевтического бизнеса в законе, возможности нарушать оптовиками все существующие нормы и правила ведения фармацевтической деятельности.

Пока же "Коммерсант" сказал, поехали. "Сети тестируют доставку", говорят.

Подловили сетевиков, у тех, небось, уже полные памперсы. Хотя, ради рекламы, чего не сделаешь. Трафик сайта "Эркафарм" взлетел в десять раз.

Дело, конечно, не в том, что кому-то не удалось добиться блокировки озоновского сайта. Конечно, практика последних лет показывает, что регулятор блокировать сайты, осуществляющие доставку, что в России, с некоторых пор, означает “дистанционную торговлю”, прямо обвязан.

Громкий заголовок “сети начали тестировать доставку лекарств”.

Возможно даже, такая активность снизу, правда, ускорит законодательный процесс.

доставку лекарств на дом запустила «Самсон-фарма», которая может быть связана с третьим игроком на рынке — ГК «Эркафарм». За два года онлайн-сегмент может занять 25% всех продаж лекарств в стране. "Коммерсант"





Ну да, ну да. Чиновники обещают, до конца года “разрешить”. Только не понятно, что. Не то дистанционную торговлю лекарствами, не то торговлю лекарствами без лицензии.





Про онлайн-сегмент в 25% это хороший посыл, чтобы фармацевтическому неприкаянному народу было, куда стремится.





У нас как раз пара отличных аптечных доменов в продаже.





Apteka.FUN и Apteka-Econom.Com





Еще месяц, и все места в секторе «Интернет-Аптека» и «Интернет-Аптека-Склад» могут быть заняты. (Шутка)

На самом деле за 25 лет развития Интернет-аптек в России сегмент как был 5% максимум, так и 5% и останется.