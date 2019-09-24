Призрак "маркировки" лекарств 2.. Маркировка маркировке то рознь. Проекты маркировки лекарств появились еще в 2008 году.

Коллеги по фармацевтическому рынку зря подумали, что мы против маркировки лекарств. Нет же. Не против.

Наше мнение против, лишь реакция на попытку втянуть лекарственное обеспечение страны и рынок в бесполезную и опасную процедуру.

Опасность видим в грозящем дефиците и росте цен на лекарства. При том, что заявленные цели маркировки, достигнуты не будут.

Понимаем реальные потребности российского крупного бизнеса, уважаемых фармацевтических производителей и государственного лекарственного обеспечения.

Именно они, главные и на рынке, и в части государственных поставок, играют ключевую роль.

В плане, что без крупного дистрибьюторского бизнеса и, естественно, ведущих мировых производителей, говорить о лекарственном обеспечении не приходится. Собственно, ответственные за обеспечение тоже всегда они.

Маркировка лекарств должна была внедрена в России, исключительно, в интересах этих секторов рынка.

Именно им нужна предсказуемость и прозрачность поставок. Государству тоже, очевидно, это нужно.

Но в этом совсем не заинтересованы бюрократические кланы. При действующей системе учета и контроля за оборотом лекарств. закупаемых бюджетом, трудно злоупотреблять. Что имеем? Саботаж.

Так что маркировка лекарств в России, закупаемых за счет бюджета для нужд страны, является острейшей необходимостью, для образующих рынок, фармацевтических оптовых поставщиков и производителей.

Цитирую пост одного из наших осведомленных коллег (спасибо Д.Д за пример), которым с нами поделились на страницах ФБ ( Фейсбука. Не путать с ФВ)

сейчас есть Мапинг, но он условный, т.к. производители не могут контролировать весь объем контрактов, после введения маркировки они это смогут делать легко. Предположим Компания «Ф» хочет поставить на торгах в Москве препарат «Ибсу» и просит о поставке у производителя «П», «П» делает резерв и больше никому не дает этот товар, чтобы не перебили цену. Отпускает товар по 260 000 рублей с КН 10 % а «Ф» по 290 000 поставляет его для ДЗМ. В нынешних условиях Ибсу на рынке можно найти по цене 200 000 и конечно, тот, кто нашел такую цену будет сбивать аукцион. «Ф», или проиграет, и тогда интересы тех, кто закладывал цену 300, не сможет исполнить, или выиграет в минус, но тогда он пойдет в «П» с вопросом WTF и дайте скидку, чтобы исполнить интерес и самого «Ф» и лиц которые прописывали эту позицию. Т.е. Получается, что производитель после 1 января сможет регулировать цену на гос. торгах, а всех кто ее снижает блокировать через отказ "черный список"

Элементарно. Только ничего не получается снова. Понятно, в общем, для чего нужна “маркировка” и как процесс должен проходить.

вместо решения интересов Родины и предпринимателей, уполномоченные «маркировать» продукцию чиновники, все так испортят.

Вот только никто ничего не «сможет», никто ничего «не увидит» и «не сможет не «резервировать и блокировать».

Не для этого чиновники в России задумывали новую «маркировку лекарств», прикрываясь интересами государства и ключевых участников сектора государственных закупок.

Думаю, что никто не предполагал, что вместо решения интересов Родины и предпринимателей, уполномоченные «маркировать» продукцию чиновники, все так испортят.

Правда, сюда еще примешивался общероссийский субботник по маркировке всего. Когда партия сказала надо.

Вместо прозрачной системы контроля движения ЛС в государственном секторе “маркировка лекарств” по всему рынку, непонятно для кого. не понятно зачем и прочее.

Вот против какой “маркировки” мы выступали и выступаем. Сейчас чиновники насаждают обществу, рынку откровенную липу.

Вместо прозрачной системы контроля движения ЛС в государственном секторе “маркировка лекарств” по всему рынку, непонятно для кого. не понятно зачем

Вопрос введения маркировки впервые встал в году 2008, в бытность министром здравоохранения нынешнего Вице Премьера Т. Голиковой. Ей, собственно, лучшие люди рынка, того времени, и готовили несколько вариантов схем поставок лекарств «для нужд страны».

Почему в “маркировке” были кровно заинтересованы крупные участники рынка? Понятно, что бы сохранить свой бизнес, не допустив коллапса по государственным контрактам, раз.

Два, прозрачность схемы не допускала в сектор посредников из числа “домашних” компаний бюрократических кланов, что значительно снижало издержки крупного фармацевтического бизнеса на участие в секторе государственных закупок.

Требований было несколько, обеспечить сохранность бюджетных средств, прозрачность оборота и при этом не перекладывать обязанность государства на производителей, тем более иностранных.

Так как лично знал автора того проекта по “маркировке”, коротко скажу, что целью проекта, было создание системы контроля за движением ЛС, поставляемых для нужд бюджета. Только для нужд бюджета.

Требований было несколько, обеспечить сохранность бюджетных средств, прозрачность оборота и при этом не перекладывать обязанность государства на производителей, тем более иностранных. Это же элементарно.

Тогда разработчики “проекта” понимали, что втягивать фармацевтических производителей в дополнительные расходы нельзя.

Основой проекта планировалось сделать государственную информационную систему движения лекарств и распределительный центр на базе крупного фармацевтического кластера и маркировку специальными знаками, метками проводить там.

Информационная система должна была наполняться данными после проведения конкурсов и аукционов, куда победители вносили бы информацию, согласно полученным контрактам.

Очевидно, что финансирование этой стадии государственного лекарственного обеспечения должен был взять на себя бюджет.

Только после прохождения франко склада, регистрации в системе и маркировки, лекарства могли поступить к потребителям.

Конечно же, участие в информационной системе конечных потребителей, ЛПУ и прочих “детских садов” и “аптек” было лишним, в части "расхода" от этой категории сопроводительной цепи.

Просто? Наверное, не очень. Но, по крайней мере, оправданы цели и ясны задачи.

Нынешняя “маркировка” лекарств, учитывая, что организаторы до сих пор не определились, какая цель поставлена, это, по нашему мнению, чистой воды бюрократическая афера и саботаж государственной политики лекарственного снабжения. Конечно, еще очередная кормушка для бюрократических кланов.

Правда, хоть для чего “это” теоретически?

Нынешняя “маркировка” лекарств, учитывая, что организаторы до сих пор не определились, какая цель поставлена, это, по нашему мнению, чистой воды бюрократическая афера и саботаж государственной политики лекарственного снабжения.

То ли “борьба с фальсификатом”, которого в России доли процента, то ли информация для потребителей, которая потребителям точно не нужна, то ли контроль за расходованием бюджета, которым и не пахнет?

Ответ очевиден.

Не для чего, а так, чтобы было. И мозг предпринимателей в России еще более кипел.





