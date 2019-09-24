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    » » В конце сентября 2019 года слуг народа из "Едра" прямо осенило. Неужели


    Наше мнение : В конце сентября 2019 года слуг народа из "Едра" прямо осенило. Неужели
    автор: redaktor 24-09-2019, 20:55 Просмотров: 77
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     В конце сентября 2019 года слуг народа из "Едра" прямо осенило. Неужели детские лекарственные формы может готовить только в производственных аптеках. Где такие взять? Создать и поддержать. У нас в отрасли, похоже, намечается очередной бюрократический субботник.

    Не верим глазам. Сегодня прямо праздник у нас. Неужели власти вспомнили про нас, российских аптекарей? Не верим.

    Заголовок в “Парламентской Газете” В «Единой России» предложили возродить работу производственных аптек в регионах.

    Как посыл? Многообещающий?

    Заголовок в “Федералпресс” «Единая Россия» собирается возродить производственные аптеки.

    Неужели, дошло? Есть сомнение, и даже опасение есть. Как бы хуже не было. Если конечно, не знать, что хуже не бывает. Если говорить об аптечном деле в России. Если, конечно, депутаты это имели ввиду. 

    На самом деле нам ясно, что жареный петух бюрократическую и безответственную, в части лекарственного обеспечения, власть клюнул и хоть до кого дошло то, о чем мы говорим уже 10 лет.

    Детские лекарства может дать потребителям только аптечное дело. А то мы не знали и не пытались об этом напомнить обществу лет десять последних. 

    Тот случай, когда в интересах Родины даже такая пустая болтовня есть благо. Хоть бы, что получилось. 

    Стоп. Как же миллионы, выделенные на закупки несуществующих детских лекарственных форм? 

    Какое лицо будет у Премьера Медведева, когда тот узнает об этом? Дмитрий Анатольевич, буквально в прошлом месяце, втирал обществу, как собирается наладить производство детских форм на Московском эндокринном заводе.


    В партии «Единая Россия» подготовили законопроект о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в регионах. Об этом рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря Генсовета партии О. Баталина, сообщает пресс-служба «Единой России».

    «Единая Россия» выступила за предложение возродить производственные аптеки в России. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны, в настоящее время ведется их обсуждение с представителями исполнительной власти.

    На этом с позитивом все. Очередная бюрократическая болтовня о необходимости “создать”, “возродить”. Очередные намерения начать создавать “единый стандарт работы производственных аптек”.

    Вот тут, точно, жди беды. К тем проблемам, что чиновники уже наделали со стандартами аптек и аптечным делом за последнее время.

    можно говорить о том, что нас нет, нет в России аптечного дела

    Никто, ни слова о необходимости спасти то, что осталось после пяти лет “работы” Росздравнадзора по уничтожению аптечного дела в России. Ни слова о подготовке кадров.

    Напомню, что только за последний год количество производственных аптек в России сократилось с 500 предприятий до 270.

    То есть, сегодня можно говорить о том, что нас нет, нет в России аптечного дела. Судя по материалам, есть еще полное непонимание и незнание депутатами сути вопроса.

    На сегодняшний день в силу действующего законодательства количество производственных аптек существенно сократилось и почти в половине субъектов РФ такие организации отсутствуют», – прокомментировала ситуацию депутат Госдумы О. Баталина

    Давно знаем, и на себе испытали, что власть ничего не хочет делать для российского аптечного дела. Разве что нас, целенаправленно уничтожать. “В силу действующего законодательства”.

    Зато есть “Единая Россия” и вот, вот появится новая государственная программа по “возрождению и поддержки деятельности”.

    Ждем, умираем от произвола российских чиновников, и ждемсс. Возрождения и поддержки. 

    Хотя, конечно, это шутка. Не ждем и не верим. 





     
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