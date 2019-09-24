В конце сентября 2019 года слуг народа из "Едра" прямо осенило. Неужели детские лекарственные формы может готовить только в производственных аптеках. Где такие взять? Создать и поддержать. У нас в отрасли, похоже, намечается очередной бюрократический субботник.





Не верим глазам. Сегодня прямо праздник у нас. Неужели власти вспомнили про нас, российских аптекарей? Не верим.

Заголовок в “Парламентской Газете” В «Единой России» предложили возродить работу производственных аптек в регионах.

Как посыл? Многообещающий?

Заголовок в “Федералпресс” «Единая Россия» собирается возродить производственные аптеки.

Неужели, дошло? Есть сомнение, и даже опасение есть. Как бы хуже не было. Если конечно, не знать, что хуже не бывает. Если говорить об аптечном деле в России. Если, конечно, депутаты это имели ввиду.

На самом деле нам ясно, что жареный петух бюрократическую и безответственную, в части лекарственного обеспечения, власть клюнул и хоть до кого дошло то, о чем мы говорим уже 10 лет.

Детские лекарства может дать потребителям только аптечное дело. А то мы не знали и не пытались об этом напомнить обществу лет десять последних.

Тот случай, когда в интересах Родины даже такая пустая болтовня есть благо. Хоть бы, что получилось.

Стоп. Как же миллионы, выделенные на закупки несуществующих детских лекарственных форм?

Какое лицо будет у Премьера Медведева, когда тот узнает об этом? Дмитрий Анатольевич, буквально в прошлом месяце, втирал обществу, как собирается наладить производство детских форм на Московском эндокринном заводе.





В партии «Единая Россия» подготовили законопроект о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в регионах. Об этом рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря Генсовета партии О. Баталина, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Единая Россия» выступила за предложение возродить производственные аптеки в России. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны, в настоящее время ведется их обсуждение с представителями исполнительной власти.

На этом с позитивом все. Очередная бюрократическая болтовня о необходимости “создать”, “возродить”. Очередные намерения начать создавать “единый стандарт работы производственных аптек”.

Вот тут, точно, жди беды. К тем проблемам, что чиновники уже наделали со стандартами аптек и аптечным делом за последнее время.

можно говорить о том, что нас нет, нет в России аптечного дела

Никто, ни слова о необходимости спасти то, что осталось после пяти лет “работы” Росздравнадзора по уничтожению аптечного дела в России. Ни слова о подготовке кадров.

Напомню, что только за последний год количество производственных аптек в России сократилось с 500 предприятий до 270.

То есть, сегодня можно говорить о том, что нас нет, нет в России аптечного дела. Судя по материалам, есть еще полное непонимание и незнание депутатами сути вопроса.

На сегодняшний день в силу действующего законодательства количество производственных аптек существенно сократилось и почти в половине субъектов РФ такие организации отсутствуют», – прокомментировала ситуацию депутат Госдумы О. Баталина

Давно знаем, и на себе испытали, что власть ничего не хочет делать для российского аптечного дела. Разве что нас, целенаправленно уничтожать. “В силу действующего законодательства”.

Зато есть “Единая Россия” и вот, вот появится новая государственная программа по “возрождению и поддержки деятельности”.

Ждем, умираем от произвола российских чиновников, и ждемсс. Возрождения и поддержки.

Хотя, конечно, это шутка. Не ждем и не верим.









