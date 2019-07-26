redaktor 26-07-2019, 12:10 Просмотров: 112 0 автор:26-07-2019, 12:10Просмотров: 112

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Русское аптечное дело 26.07.2019

В России отмечен первый случай фальсификации аптечного лекарства. В Орловской области делали проктологическую нифедипиновую мазь, под видом мази, изготавливаемой московской аптекой “Симплекс”.

“Аптечные сети” выступили против отмены ЕНВД единым фронтом. Наглецы, налоги платить не пробовали, в монопольное законодательство не нарушать.

Человек дня - врач “Апреля”. Как стандарт фармритейла. В страшном сне про российское аптечное дело.

Депутаты ГД открыто лоббируют интересы “Протека” и “Катрена” по осуществлению незаконного бизнеса. Тупость, или коррупция?

Больше не банкрот. Владелица 5% сети “Радуга” выплатила долги сети.

1942 год — микробиологи Георгий Гаузе и его жена Мария Бражникова создали первый оригинальный советский антибиотик — грамицидин С В 2019 году в России отмечен первый случай фальсификации аптечного лекарства. В одном из регинов бодяжили проктологическую нифедипиновую мазь. Неужели, аптекари доросли. По сообщению территориального органа Росздравнадзора в ходе проверки одной из частных клиник Орловской области было обнаружено два ведра субстанции в ведрах 0.8 и 0.9 кг нифедипиновой мази, изготовленной, якобы москоской аптекой Симплекс. Человеком дня сегодня у нас создатель, руководитель сети “Апрель” Владимир Анисимов. В начале года сеть стала известна благодаря политике поглощения, так скажем. Еще сеть славиться, агрессивным ценообразованием и тем, что смело называется “аптека склад”. Фото аптекаря на обложке. Единым фронтом, кажется, встали “сети”, чтобы не допустить отмены ЕНВД. Дружно “за” малый аптечный бизнес. Сети. Смешно. Как собирать за рекламу и маркетинг - так аптечная сеть, в как налоги платить - малый, черт возьми, бизнес. Не то, что мы за отмену ЕНВД, или увеличение и так бешеного налогового бремени. Но как-то несправедливо получается. Настоящий, малый бизнес, аптечный, тоже из последних сил пыхтит, с упрощенкой, с нынешним налогообложением ИП, но честно и молча.

В России отмечен первый случай фальсификации аптечного лекарства. В Орловскокй области прямо в едицинской клинике "производили" проктологическую нифедипиновую мазь. Неужели, аптекари доросли до того, что аптечные лекарства стали популярны и востребованы. По сообщению территориального органа Росздравнадзора в ходе проверки одной из частных клиник Орловской области было обнаружено два ведра субстанции в ведрах 0.8 и 0.9 кг нифедипиновой мази, изготовленной, якобы московской аптекой Симплекс. По письменному объяснению директора клиники, мазь поступала из Москвы. Никаких документов Росздравнадзору предоставлено не было. Контролеров Росздравнадзора это объяснение, странным образом, удовлетворило. Дальше выяснилось, Аптека “Симплекс” не поставляла мазь в Орловскую область и аптечные мази готовятся для профильных клиник в максимальной фасовке 60 грамм. Деятели Росздравнадзора, вместо того. чтобы пресечь противоправную деятельность клиники, использующей откровенный фальсификат, под видом лекарства аптечного производства, направили запрос в Территориальный Росздравнадзор Москвы, где обвинили московскую аптеку в том, что Аптека “Симплекс” изготавливает препараты, которые несут здоровью граждан опасность. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора Орловской области продолжает работать. Пока. Директор клиники скрывается и объявлен в розыск.



Человеком дня сегодня у нас создатель, руководитель сети “Апрель” Владимир Анисимов. В начале года сеть стала известна благодаря попаданию Владимира Анисимова в местную элиту. Вроде как предприниматель был щедр к элите и к светским мероприятиям. Также сеть славится оригинальной политикой поглощения, агрессивным ценообразованием и тем, что смело называется “аптека склад”. Фото аптекаря Анисимова на обложке. Слоган с корпоративного сайте, прямо в точку. “Апрель” это самый современные стандарты фармритейла. Это цитата.

Аптек со свободным доступом в России очень мало. В основном аптечный формат — это аптеки с закрытым доступом к товару, это прилавок, стекло и окошко, куда человек должен что-то прокричать и, возможно, что-то получить. В. Анисимов

Мне еще нравится апрелевский маркетинговый инструмент. Как звучит, “экстремально низкие цены”. Пожалуй, такой термин на рынке используется впервые. Ох уж эти новые региональные деятели фармаЦевтики, выдумщики. На корпоративном сайте это выглядит так,

Аптеки «Аптечный клуб» — это наша благодарность клиентам. Это лучшее, что мы могли сделать для тех, кто выбрал нашу сеть. Аптеки «Аптечный клуб» объединяют в себе такие неоценимые преимущества, как возможность приобретать все товары по ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИМ ЦЕНАМ,

Единым фронтом, кажется, встали “сети”, чтобы не допустить отмены ЕНВД. Дружно “за” малый аптечный бизнес. Сети. За малый бизнес. Смешно. Как собирать за рекламу и маркетинг - так аптечная сеть, а как налоги платить - малый, черт возьми, бизнес. Не то, что мы за отмену ЕНВД, или увеличения, и так бешеного, налогового бремени. Но как-то несправедливо получается. Настоящий, малый бизнес, аптечный тоже из последних сил пыхтит, с упрощенной, с нынешним налогообложением ИП, но честно и молча.

Аптекам могут запретить предлагать только один препарат покупателям при наличии целой линейки лекарств, а крупному фармацевтическому бизнесу разрешить продажи через Интернет конечному потребителю. Законопроект разрабатывают депутаты фракции "Единая Россия". Материал в РГ Понятно, что с утверждением про запрет загнули журналисты. Вот намерение депутатов монополизировать и взять под контроль рынок пищевых добавок это факт. Думаю, что инициатива не пройдет, уж очень она агрессивная для свободного рынка. Хочу обратить внимание общественности еще на одно, высокопоставленные депутаты уже открыто лоббируют агрессивную политику оптовиков, которая даст законную возможность различным сайтам типа Apteka.RU и Здравсити подавать лекарства со складов конечному потребителю. Этого, конечно, допустить на российском рынке нельзя.

Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве аптечной группы компаний «Радуга» после выплаты необходимой суммы кредитору. Производство завершили после того, как представители «Радуги» кредитору — предпринимателю Владимиру Титову — выплатили долги в 174 млн рублей. Титов был компаньоном нынешних владельцев компании — депутата свердловского заксобрания Алексея Серебренникова (владеет 95% уставного капитала) и Анны Клеменко (5%). Именно Клеменко и выплатила долги компании. Сообщает Регнум. На этой позитивной ноте все. Пятница сегодня. Хороших, аптекари, вам выходных. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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