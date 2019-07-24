Русское аптечное дело 24.07.2019

redaktor 24-07-2019, 11:43 Просмотров: 98 0 автор:24-07-2019, 11:43Просмотров: 98

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Русское аптечное дело 24.07.19. Сегодня в российской фармации хеллоуин. Новый ассоциативный ряд. Чемезов - СС400- Мега Фарма - маркировка лекарств - вакцина от гриппа. Московский суд отменил решение ФАС России о фармацевтическом картеле

В 1974 год в Одессе разработан первый отечественный транквилизатор — феназепам. Сегодня это единственный сильнодействующий препарат группы, который можно свободно купить в аптеке по рецепту. С позитивом аптекари, все. В 1914 году в России было 4791 аптека. Сколько сегодня аптек в России сказать трудно, думаю очень хорошо будет, если наберется по стране 500. Вот аптечных точек разного вида в России 6500. Еще, уверен, годик чиновники ноги о нас, аптекарей, по- вытирают и будет минус 500. А количество точек приблизится к количеству 1914 года. Называться будут либо Ригла, либо Мелодия здоровья, либо Магнит. Про Магнит это, понятно, авансом. С позитивом аптекари, все. Коллеги, кого же сегодня на обложку? У нас еще не было главного “фармацевта” и разработчика инновационных вакцин Винокурова А. Как образца для подражания для молодых предпринимателей России. Внимание! Профсоюз напоминает о необходимости поддержать нашу инициативу по усмирению бандитских наклонностей, по отношению к участниками фармацевтического рынка, многочисленными структурами Росздравнадзора. Дело Росздравнадзора. Аптекарь! Клик, шерь и лайк.





Дальше у меня сегодня для вас, аптекари плохие новости. Ужасные. За бюрократическим субботником по навязыванию отрасли “маркировки лекарств” стоит очень влиятельный товарищ, сам глава “Ростеха”. Он еще партнер по “фармацевтическим проектам”, самого известного на фармацевтическом рынке зятя с вездесущим “Марафон Групп”. Это первый ужас. Против людей такого ранга и масштаба бессильны даже законы экономики, не говоря уже про здравый смысл. Столичный арбитражный суд принял решение, от которого настроение законопослушного гражданина России испортится точно. По иску ФАС России к “Мега Фарма” государственному органу было отказано. Дело, конечно, не в поддержке российским правосудием бизнеса. Кто забыл эта “Мега Фарм” “молодая” фармацевтическая компания, владельцы которой, вероятно, имеют родственные и близкие отношения к вышеупомянутым высокопоставленным товарищам.



Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм», входящей в инвестиционную группу «Марафон Групп». Об этом сообщает портал Vademecum со ссылкой на данные базы СПАРК. окт.2017

Вот так, раз и нет картеля. То, что огромные государственные поставки идут через “Мега Фарм” это, конечно, мелочи. Тут мне кажется, даже самый успешный “фармацевт” всех времен Репик отдыхает. ФАС Ингушетии, кстати, расследование по организации фармацевтического картеля прекратил. За дело взялся ФАС России и как видно из решения суда - обломались. Уверен, что это судебное решение войдет, по понятным соображениям, в историю. Такого просто не может быть. Не бывает такого. Думаю, это кошмар общества и фармацевтического рынка России. Заключение простое, система государственных закупок, в части закупок лекарств, глубоко порочна и криминальна. Власти давно пора это признать. Есть рыночные лидеры отрасли, есть специалисты в классах, к которым, кстати, относится и упоминаемый в решении суда “Евросервис”, им и карты в руки. Предприниматели и государственный бюджет только сэкономят на расходах по участию, в часто криминальных конкурсах, аукционах и подготовке тонны бумаг. Главным критерием участия компании в снабжении лекарствами закромов Родины должна стать лишь рыночная успешность и признание рынка. Понимаю, как это не выгодно бюрократии, но, похоже, это единственный путь лекарственного лекарственного обеспечения.

2018 году было продано 7.6 млрд. литров минеральной и питьевой воды За бюрократическим субботником по навязыванию отрасли “маркировки лекарств” стоит очень влиятельный товарищ, сам глава “Ростеха”. Он еще партнер, как видится, по “фармацевтическим проектам”, самого известного на рынке Лавровского зятя с вездесущим “Марафон Групп”. Откуда узнали? На неделе руководитель “Ростеха” на докладе Президенту, как показалось из ТВ-трансляций, сразу начал с маркировки. Так сказать, застолбил новый сектор. Перспективу для “марочного” бизнеса увидел в минеральной и питьевой воде. Конечно, одно дело “маркировка” молочка и шуб, другое дело вода, которой в 2018 году было продано 7.6 млрд. литров. Обратите внимание, аптекари, сумму чистого дохода продавцов “марок” сразу и не подсчитать. Золотое дно. Я лично расстроился от хода мысли руководителя государственной компании, которая занимается, между прочим, созданием лучшего в мире военного оборудования. Как, коллеги, ассоциативный ряд вам? Чемезов - зять Лаврова - СС400- Марафон групп - Мега Фарма - маркировка лекарств -вакцина от гриппа. Хорошо, мне кажется, что Владимир Владимирович над ассоциациями пока не задумался. Удивился бы.

В вопросе “маркировки” различных продуктов осталась только одна загадка. Как этот бюрократический вихрь прошел мимо Бадов и спортивного питания, гда химия на химии и ей же погоняет. В вопросе “маркировки” различных продуктов осталась только одна загадка. Как этот бюрократический вихрь прошел мимо Бадов и спортивного питания, гда химия на химии и ей же погоняет. По суммам, предполагаемого дохода, если говорить об освоении маркировщиками рынка лекарств, то сумма, которую планируют получить частные предприниматели, которым покровительствует Чемезов из "Ростех", составит 43.5 млн.долларов, без учета прибыли от продажи оборудования, его обслуживания. Плюс сектор государственных поставок лекарств, что сопоставим с коммерческим с небольшим повышающим коэффициентов. Каких-то сто миллионов долларов из воздуха и выходит. По 8 с лишним миллионов прибыли в месяц за ненужные и бесполезные бумажки-марки. Откуда цифры? В 2018 году через аптеки реализовано 5.3 млрд. упаковок лекарств. При стоимости наклейки типа, “честный знак” в 50 копеек, получаем плановую цифру. Еще напомню, что средняя стоимость пачки лекарства в России 198 рублей.

Более четверти продаваемой в России питьевой воды является подделкой. Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Примечательно, что именно Ростех занимается маркировкой товаров. Ньюсруком

Теперь о доходах маркировщиков в части поставок на предприятия оборудования. Только российские производители, которых мы насчитали на сегодня 89 предприятий, при стоимости “переоборудования”, если без фанатизма, как некоторые производители, которые заявляли о расходах на “дело” и в 400 млн. принесут владельца нескольких частных контор почти 300 млн.долларов. за счет российских фармацевтических производителей Например, при бюджете 200, сумма составит 287.11 млн. долларов. Теперь о доходах маркировщиков в части поставок на предприятия оборудования. Только российские производители, которых мы насчитали на сегодня 89 предприятий, при стоимости “переоборудования”, если без фанатизма, как некоторые производители, которые заявляли о расходах на “дело” и в 400 млн. принесут владельца нескольких частных контор почти 300 млн.долларов. за счет российских фармацевтических производителей Например, при бюджете 200, сумма составит 287.11 млн. долларов. Каково? Все, коллеги, на этом стоп. Констатирую, что бюрократический переворот в этом пункте удался. в России, на созданных чиновниками за бюджетный счет, частных предприятиях, производится вакцина и инсулин Еще Ростеховский капитан сообщил нам и Президенту о выпуске “новой” вакцины от гриппа. “Новая” говорит, “инновационная”. Впрочем к тому, что в России, на созданных чиновниками за бюджетный счет, частных предприятиях, производится вакцина и инсулин, мы за последние 15 лет привыкли. Думаю, это как высшая степень коррумпированности российской фармацевтической экономики для государственных нужд. Нет у общества и государственной власти методов против. «Как трехвалентная вакцина «Ультрикс», так и новая квадривалентная вакцина полностью производятся в России, включая наработку антигена. Это ключевое отличие нашей вакцины от аналогов. Мы рады, что можем предложить сегодня российской системе здравоохранения высокотехнологичный продукт нового поколения для иммунизации наших соотечественников, и продолжим работу по расширению линейки доступных россиянам вакцин для профилактики различных заболеваний», – прокомментировал президент Marathon Group Александр Винокуров. Вернемся к решению арбитражного суда, который встал на сторону коммерческих структур. Решение четко говорит о том, что в системе государственных закупок лекарств существует легальная схема, позволяющая пренебрегать антимонопольными законами. Да и пробелы в подготовке специалистов ФАС России очевидны. Начинаю понимать, почему на наши обращения ФАС России о грубейшем нарушении законодательства, идут сплошь отписки.

Арбитражный суд Москвы 5 июля 2019 года признал незаконными предписание и решение ФАС, инкриминирующие дистрибьюторам «Фирма Евросервис» и «Мега Фарма» создание картеля. Компании доказали, что их ситуация – исключение, так как они являются не обособленными операторами, а группой лиц, в которой больше 50% долей одной компании находится в управлении собственника другой

Более подробно обсудим судебное решение завтра в отдельном материале. Более подробно обсудим судебное решение завтра в отдельном материале. Судья московского АС, который встал на сторону крупного “бизнеса”, нам известен. Судил нас однажды с контролерами МЧС. Вот бы так суды защищали интересы малого и среднего бизнеса.. Не подумайте, что судья Кузин за бизнес. Судя по архиву дел судьи московского арбитража Кузина, которые он рассматривает не первый год, его решения как раз на стороне контролирующих органов. На сегодня все, коллеги. Хорошего всем рабочего дня и настроения.





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