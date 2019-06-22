



ЦВ "Протек" иглой "Здравсити" наносит удар по розничному рынку России. ФАС России молчит. Росздравнадзор не телится.

Наша сегодняшняя история про сопутствующий “бизнес” одной из самых мощных и известных фармацевтических компаний России, о маркетинговом упражнении складского менеджмента ЦВ “Протек” по продаже лекарств в розницу. Не то, просто глупость менеджмента, не то, незаконное предпринимательство, не то грубейшее нарушение антимонопольного законодательства.

Не было, пожалуй, по нашему мнению, на российском рынке более бесполезного и опасного занятия у бизнеса такого масштаба. Опасного, с точки зрения всего рынка, акционеров и владельцев компании.

Менеджеры российского оптового склада “Протек” организовали на всей территории России крупную схему дистанционной продажи лекарств под названием "Здравсити". Номенклатура ассортимента огромная, велики и возможности “Протека”, лидер отрасли, как никак. "Точки вывоза", говорите. "Лекарства со скидкой", говорите.



Как показалось бывалым “фармацевтам” из “Протека", они, используя свое положение на рынке, и влияние на своих розничных партнеров, хорошо замаскировали сбыт лекарств конечному потребителю. Им кажется, что замаскировали.

С какой стороны не посмотреть, проблемы везде. Взять, либо законодательство о фармацевтической деятельности, либо антимонопольное законодательство

Странной выглядит позиция надзорных российских органов, которые, один за другим, не увидели в “проекте” ничего противозаконного.

Нам, аптекарям, изначально было понятно, подобная схема реализации лекарств со склада не только незаконна, но и вредна для розничного рынка. Как явление.

Напомним, что считая протековский менеджмент ответственным, с точки зрения конкуренции и отношения в фармацевтической специальности, мы обращались к владельцу и менеджменту компании.

“В целях соблюдения комплаенс-политики - поддержание авторитета и доверия к компании со стороны контрагентов, партнеров, акционеров и сотрудников ЦВ «ПРОТЕК», где этические принципы есть неотъемлемая часть бизнеса и задача первостепенной важности, прошу рассмотреть мое заявление, остановить незаконную деятельность отдельных сотрудников ЦВ “Протек”. ЦВ “Протек” на протяжении длительного времени ведет на территории России, в городе Москва, деятельность, которая может характеризоваться как незаконная.

Это выражается в создании многочисленных проектов дистанционной торговли лекарствами, продаже лекарственных средств в режиме розничной торговли без соответствующей лицензии, что является незаконным предпринимательством, постоянно нарушает действующее федеральное и антимонопольное законодательство.

Сотрудники “Протек” ведут деятельность через специально организованные Интернет-сайты и партнеров, которые не являются участниками фармацевтического рынка. Например, сайт Здравсити, сайт Беру.Ру, сайт Утконос.

Противоправной деятельности компании имеются многочисленные подтверждения, которые являются явными. Многие из нарушений подтверждаются пользователями Интернет -сайтов и самими сотрудниками ЦВ “Протек” в рамках публичных публикаций на корпоративных ресурсах и в отраслевых СМИ. Также противоправная деятельность компании “Протек” подтверждается при осуществлении закупок потребителями через вышеупомянутые сайты.”

Безрезультатно. В “Протеке” решили, что в конкурентной борьбе, и в деле уничтожения независимой фармацевтической розницы, хороши любые средства.

Теперь мы точно знаем, что этот “бизнес” ЦВ “Протек” еще охраняется государственными надзорными органами.

Правда ведь, невозможно, осуществляя надзор за фармацевтической деятельностью, не видеть однозначного нарушения законодательства в части обращения лекарств, странно не замечать грубых нарушений в антимонопольном законодательстве.

Тем более, мы предоставили регуляторам полную информацию, с подробным описанием логистики, чеков и бланков.

выросла информационная активность вокруг инициативы узаконить, именно, “дистанционную торговлю” лекарствами. Раньше общество и чиновники обсуждали лишь возможность приведения текущего законодательства к реалиям, в части возможностей по доставке лекарств.

Представители надзора говорят о важности компании национального уровня для российского фармацевтического рынка и красиво ссылаются на законодательство о защите прав предпринимателей.

Они бы так делали, когда поджаривают малый бизнес. Ну да ладно.

Есть тут опасность для всего рыночного поля. Когда лидерам рынка вдруг позволяется строить бизнес- схемы, по придуманным ими самими, правилам, в духе, если “Протеку” хочется, то можно.

Заметили, как последние месяцы выросла информационная активность вокруг инициативы узаконить, именно, “дистанционную торговлю” лекарствами. Раньше общество и чиновники обсуждали лишь возможность приведения текущего законодательства к реалиям, в части возможностей по доставке лекарств.

И так, “Протек” и его махновские схемы реализации лекарств. Схема уничтожения независимой розницы проста и банальна.

Напомним, что

“Дистанционная торговля (англ. distance «расстояние») — одна из форм розничной продажи товаров, отличием которой от традиционной магазинной торговли, является наличие между продавцом и потребителем расстояния. Таким образом, между продавцом и покупателем не происходит личного контакта, а покупатель совершает покупку на основе изображений и текстового описания товаров. Продажа товара дистанционным способом предполагает, что покупатель ознакомился с товаром не в полном объёме: не было тактильных ощущений и не была оценена сама работа товара.”

На сайте Zdravcity.Ru находится весь ассортимент протеклвкого склада, который предложен конечному потребителю с наценкой от 3 до 5% на оптовую цену ЦВ “Протек”. При этом продавец лекарств ЦВ “Протек”, а в этом нет сомнений ни у нас, ни у потребителей, имеет оптовую лицензию, о чем и говорит информация на сайте.

“Здравсити — онлайн сервис по бронированию лекарственных препаратов и товаров для здоровья. Мы предлагаем Вам совершенно новый взгляд на поход в аптеку. Больше нет необходимости ждать в очереди у аптечного окна, с лекарственными препаратами, БАДами, косметикой и прочими медицинскими изделиями можно предварительно ознакомиться на сайте и забронировать понравившийся товар.”

Да, да, конечно.

Потребитель делает заказ на сайте и ЦВ”Протек” отправляет его в одну из своих 15000 аптек-партнеров, где для того, чтобы обойти законодательство, аптека-партнер оформляет заказ, как собственный, и устанавливает цену, которую ему диктует “Протек” и сайт "Здравсити".

Аптека-партнер оставит себе, “за услуги” те самые 3-5% наценки. Формально законодательство соблюдено.

“Протек” продает, аптека -партнер покупает и отпускает ЛС потребителю. Пусть даже в ущерб своим коммерческим интересам.

Проблема, как всегда в фармацевтических мелочах. Заказы от “Протека”, через "Здравсити", приходят уже собранные, и предназначенные для конкретного покупателя. Посылки и их содержимое, сотрудники аптеки не видят. Для того, чтобы скрывать грубое нарушение при отпуске лекарств, через кассу соучастников “Протека”, заказанные лекарства, пробиваются по позиционно. Хитро.

Со стороны сотрудника “аптеки-партнера”, отпускающего лекарства, нарушения очевидны. Элементарные правила отпуска лекарств пациенту прямо предписывают фармацевту произвести визуальный контроль, отпускаемых ЛС, что в мешке от “Здравсити” сделать невозможно.

Так же очевидны нарушения при хранении лекарств. В собранном заказе, находятся лекарства разных групп и температурных режимов хранения, и заказ этот, по условиям Протека, ждет потребителя в аптеке трое суток.

Трое суток лекарства хранятся, очевидно, с грубым нарушением правил хранения. Напомню, что по действующей Фармакопеи, отклонения условий хранения допускаются не более чем на 24 часа.

Элементарно? Элементарно. Равно как и понятно, что потребитель вступает в отношения не с аптекой, как это положено по законодательству, а со складом ЦВ “Протек”. Об этом, кстати, свидетельствуют многочисленные отзывы счастливых потребителей "Здравсити".

Не видят органы Росздравнадзора нарушений, не видят и незаконной предпринимательской деятельности. Ладно, пусть так.

Но ФАС России, как может не замечать того, что ЦВ “Протек” единолично устанавливает низкие цены на свои лекарства в 15000 аптеках различных юридических лиц? Делает это по всей стране.

Напомним, что недавно ФАС России провел расследование в отношении “Самсунг”, который, по материалам дела, диктовал розничные цены своим клиентам -магазинам.