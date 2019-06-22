    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • ЦВ "Протек" иглой "Здравсити" наносит удар по розничному рынку России. ФАС России молчит. Росздравнадзор не телится.
  • Росздравнадзор -инструмент разорения аптечного бизнеса, рейдерского захвата и российских аптек.
  • Об аптечном деле и месте провизора в российском обществе и фармацевтическом свете
  • Орган и его руководители все больше примеряют функцию, не то российской спецслужбы, не то американского ФДА. Но при этом безнаказанно нарушают федеральное законодательство
  • К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане,свою нелепую активность.
  • Произвол чиновников никуда не делся. Жизнь Росздравнадзора в Москве и Подмосковье
  • Ад с рецептурными бланками нового образца. Виноватые? Как нет, аптекари.
  • Обращение к министру Скворцовой В.И о ситуации в Росздравнадзоре. И о последствиях обращения.
    		•
     
     
    Архив новостей
    Июнь 2019 (6)
    Май 2019 (4)
    Апрель 2019 (7)
    Март 2019 (5)
    Февраль 2019 (5)
    Январь 2019 (4)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане,свою нелепую активность.


    Наше мнение : К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане,свою нелепую активность.
    автор: redaktor 22-06-2019, 17:44 Просмотров: 192
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     
    Интересное дело. К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане, нелепую активность.

    Никогда бы не подумал, что к уничтожению нашего аптекарского сословия и аптечного дела в России подключится “прогрессивная”, и такая же активная, общественность. Убогие, доиграетесь ведь. 

    Опять обращаюсь к обществу. Не знаете, что и как устроено в лекарственном обеспечении и аптечном деле, хотя бы перестаньте вредить. 

    Лучше спрашивайте. Готовы 24 часа в сутки отвечать на любые вопросы общества и его верных представителей. 

    Очередной традиционный бесполезный и пустой "круглый стол" в Комитете Государственной Думы по охране здоровья. Очередная благодарность местной бюрократической прессеЕсли бы не они, мы бы так и не узнали, откуда беда очередная. 

    Уважаемое российское общество, детские экстемпоральные, рецептурные формы, обезболивающие, психотропные, сильнодействующие, сердечные и любые другие  можно готовить только в аптеках. Исключительно, в производственных аптеках. 

    Других вариантов нет. Как бы некоторые российские известные и неизвестные граждане не хотели. Это касается и звезд современной "активной" помощи, особенно популярной в последнее время А. Федермессер. 

    Вот вам и новое поколение "медицинских общественников". Еще немного и нам впору выбрасывать флаг - "остановитефедермессер"

    детские экстемпоральные, рецептурные формы, обезболивающие, психотропные, сильнодействующие, сердечные и любые другие  можно готовить только в аптеках.
    Во -первых, никаких дополнительных разрешений для производственных аптек что-либо производить не требуется. Нужна только субстанция, рецепт врача и час времени. Кроме, собственно, производственной аптеки. 

    Во-вторых, граждане, о чем речь, мне и любому опытному аптекарю нужен всего час, чтобы решить элементарный вопрос лекарственного снабжения ребенка, в части лекарственных средств, не выпускаемых мировой промышленностью. 

    В-третьих, и это главное, нужно остановить уничтожение российского аптечного дела, в общем, и оставшихся в России, 300 штук производственных аптек. #бунтаптекаря

    любому опытному аптекарю нужен всего час, чтобы решить элементарный вопрос лекарственного снабжения ребенка, в части лекарственных средств не выпускаемых мировой промышленностью.  

    Только две-три современные аптеки Москвы, или любого города могут спокойно обеспечить потребности в детском обезболивании и любой другой сильнодействующей лекарственной помощи пациентов Москвы и области.

    Так было со времен СССР. Так есть и теперь. Если умеючи. Если очень постараться, что пять полноценных и не изнасилованных чиновниками производственных аптек, могут обеспечить необходимыми лекарствами и нужных терапевтических и правильных суточных дозах всех российских малышей, нуждающихся в паллиативной помощи и обезболивании. 

    А вот известная активистка А. Федермессер начинает откровенно делу вредить. К саботажу и вредительству депутатов и чиновников мы уже привыкли. 

    Популярная в народе и, даже знаю, что во врачебной среде, Анна Федемессер начинает заниматься вредительством. Откровенно. Вредить. 

    две-три современные аптеки Москвы могут спокойно обеспечить потребности в детском обезболивании и любом другом сильнодействующей лекарственной помощи пациентам Москвы
    Думаю, что не злого умысла ради, а лишь от непонимания проблемы. Очень надеюсь так же, несмотря на уверение некоторых моих коллег, что тут идет речь не о лоббировании, чьих-то очень непрофессиональных, интересов. 

    Хотя печально и опасно и то, и то, и третье. Ставка очень высока. Через год говорить просто будет не о чем. 

    Цитирую, 

    "Разрешение аптекам производить обезболивающие наркотические препараты, в том числе для детей, не решит проблему. Об этом 21 июня 2019 г.  на круглом столе Комитета по охране здоровья Госдумы «Лечение хронического болевого синдрома в РФ» заявила руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи А. Федермессер. " 

    Какого же вам еще господа рожна?

    Еще цитирую, 

    «Готова поспорить, что возможность изготовления детских форм экстемпоральный способом в аптеках не сработает. Нет достаточного количества аптек и квалифицированных фармацевтов. 

    Помогут только законодательные изменения, разрешающие иную процедур регистрации детских лекарственных форм на период до начала собственного производства», – считает Анна Федермессер. "

    Подобное заявление прямо пугает. 

    В сто первый раз для всех маньяков, адептов новых, несуществующих форм лечения, и лекарственной терапии!  

    Остановите свой бред и нелепую активность. Чиновники и фармацевтическая мафия придумают за бюджетный счет и на потребу публики все, что хочется. Только ничего не изменится. Лекарств у детей не появится. 

    Детские экстемпоральные формы можно готовить только в аптеках. Исключительно. Других вариантов нет. 

    Еще хорошо, что не в моих правилах спорить со слабо подготовленными, истеричными девушками. 

    Не в бровь, а в глаз. Аптек и фармацевтов этой даме нет, в “законодательные изменения” помогут.

     






     



     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Не иссякнет рвение лоббистов административного давления на отрасль, как и соответствующая активность депутатов "Единой России"
  • Наши поздравления участникам второго съезда Союза Национальная Фармацевтическая Палата. И не съезда и не фармацевтического. Очередная бюрократическая тусовка.
  • Председателю Правительства России Медведеву Д.А о готовящемся эксперименте в области лекарственного обеспечения
  • Круглый стол Фармацевтический Бизнес в Российском Интернете
  • Открытое письмо о состоянии службы противопожарного контроля в России. Управления по уничтожению малого и среднего бизнеса.
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 