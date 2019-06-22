К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане,свою нелепую активность.

Интересное дело. К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане, нелепую активность.

Никогда бы не подумал, что к уничтожению нашего аптекарского сословия и аптечного дела в России подключится “прогрессивная”, и такая же активная, общественность. Убогие, доиграетесь ведь.

Опять обращаюсь к обществу. Не знаете, что и как устроено в лекарственном обеспечении и аптечном деле, хотя бы перестаньте вредить.

Лучше спрашивайте. Готовы 24 часа в сутки отвечать на любые вопросы общества и его верных представителей.

Очередной традиционный бесполезный и пустой "круглый стол" в Комитете Государственной Думы по охране здоровья. Очередная благодарность местной бюрократической прессе. Если бы не они, мы бы так и не узнали, откуда беда очередная.

Уважаемое российское общество, детские экстемпоральные, рецептурные формы, обезболивающие, психотропные, сильнодействующие, сердечные и любые другие можно готовить только в аптеках. Исключительно, в производственных аптеках.

Других вариантов нет. Как бы некоторые российские известные и неизвестные граждане не хотели. Это касается и звезд современной "активной" помощи, особенно популярной в последнее время А. Федермессер.

Вот вам и новое поколение "медицинских общественников". Еще немного и нам впору выбрасывать флаг - "остановитефедермессер"

детские экстемпоральные, рецептурные формы, обезболивающие, психотропные, сильнодействующие, сердечные и любые другие можно готовить только в аптеках.

Во -первых, никаких дополнительных разрешений для производственных аптек что-либо производить не требуется. Нужна только субстанция, рецепт врача и час времени. Кроме, собственно, производственной аптеки.

Во-вторых, граждане, о чем речь, мне и любому опытному аптекарю нужен всего час, чтобы решить элементарный вопрос лекарственного снабжения ребенка, в части лекарственных средств, не выпускаемых мировой промышленностью.

В-третьих, и это главное, нужно остановить уничтожение российского аптечного дела, в общем, и оставшихся в России, 300 штук производственных аптек. #бунтаптекаря

любому опытному аптекарю нужен всего час, чтобы решить элементарный вопрос лекарственного снабжения ребенка, в части лекарственных средств не выпускаемых мировой промышленностью.

Только две-три современные аптеки Москвы, или любого города могут спокойно обеспечить потребности в детском обезболивании и любой другой сильнодействующей лекарственной помощи пациентов Москвы и области.

Так было со времен СССР. Так есть и теперь. Если умеючи. Если очень постараться, что пять полноценных и не изнасилованных чиновниками производственных аптек, могут обеспечить необходимыми лекарствами и нужных терапевтических и правильных суточных дозах всех российских малышей, нуждающихся в паллиативной помощи и обезболивании.

А вот известная активистка А. Федермессер начинает откровенно делу вредить. К саботажу и вредительству депутатов и чиновников мы уже привыкли.

Популярная в народе и, даже знаю, что во врачебной среде, Анна Федемессер начинает заниматься вредительством. Откровенно. Вредить.

две-три современные аптеки Москвы могут спокойно обеспечить потребности в детском обезболивании и любом другом сильнодействующей лекарственной помощи пациентам Москвы

Думаю, что не злого умысла ради, а лишь от непонимания проблемы. Очень надеюсь так же, несмотря на уверение некоторых моих коллег, что тут идет речь не о лоббировании, чьих-то очень непрофессиональных, интересов.

Хотя печально и опасно и то, и то, и третье. Ставка очень высока. Через год говорить просто будет не о чем.

Цитирую,

"Разрешение аптекам производить обезболивающие наркотические препараты, в том числе для детей, не решит проблему. Об этом 21 июня 2019 г. на круглом столе Комитета по охране здоровья Госдумы «Лечение хронического болевого синдрома в РФ» заявила руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи А. Федермессер. "

Какого же вам еще господа рожна?

Еще цитирую,

«Готова поспорить, что возможность изготовления детских форм экстемпоральный способом в аптеках не сработает. Нет достаточного количества аптек и квалифицированных фармацевтов. Помогут только законодательные изменения, разрешающие иную процедур регистрации детских лекарственных форм на период до начала собственного производства», – считает Анна Федермессер. "

Подобное заявление прямо пугает.

В сто первый раз для всех маньяков, адептов новых, несуществующих форм лечения, и лекарственной терапии!

Остановите свой бред и нелепую активность. Чиновники и фармацевтическая мафия придумают за бюджетный счет и на потребу публики все, что хочется. Только ничего не изменится. Лекарств у детей не появится.

Детские экстемпоральные формы можно готовить только в аптеках. Исключительно. Других вариантов нет.

Еще хорошо, что не в моих правилах спорить со слабо подготовленными, истеричными девушками.

Не в бровь, а в глаз. Аптек и фармацевтов этой даме нет, в “законодательные изменения” помогут.

























