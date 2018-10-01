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Наше мнение : Орган и его руководители все больше примеряют функцию, не то российской спецслужбы, не то американского ФДА. Но при этом безнаказанно нарушают федеральное законодательство redaktor Вчера, 00:06 Просмотров: 61 0 автор:Вчера, 00:06Просмотров: 61

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Кем, кем почувствовал себя, давая интервью “Известиям”, руководитель второстепенного исполнительного органа при Минздравсоцразвития г-н М.Мурашко? Не иначе как повелителем российского рынка лекарств и всея фармации. В одном абзаце интервью откровенная неправда и публичное признание в намерении, в очередной раз, поиметь в виду федеральное законодательство. Интересно как. Известно, что фишкой, мягко говоря, “надзора” за фармацевтическим рынком и главным инструментом взимания 150 тыс штрафа с каждого аптечного предприятия является “условия и температурный режим” хранения лекарства в аптеке.

“всего в России порядка 65000 аптек, что теоретически должно приносить Родине порядка 175 с половиной миллионов долларов “от Росздравнадзора” не налоговых платежей в год.”

Это, думаю, и дает каждому “контролеру” веру в то, что он приносит пользу стране. Под руководством М. Мурашко. Проблема одна и огромная. Драть три шкуры с предпринимателей, может и следует, но по Закону. Тут нате вам, “температурный режим”, прямо золотая антилопа Росздравнадзора. Для каждого из сотен “контролеров” прямо место для игры воображения, при том, что Государственная Фармакопея четко определяет правила. Именно по этому ни федеральная служба, ни один территориальный орган Росздравнадзора не размещают на своих сайтах по результатам очень, очень спорных “контрольных мероприятий” актов. Потому как профессионалу сразу будет ясно. БесПреДел. Скажу, коллеги, по секрету, что уже скоро три года “Росздранадзор” грубо нарушает права аптекарей и умышленно злоупотребляет полномочиями, административно наказывая аптекарей России за температурные отклонения в холодильниках и торговых залах аптек. Очень надеюсь, что деяние это будет тоже когда-то уголовно наказуемо. Объясню почему. Имеется интересное решение Верховного Суда России, по которому каждый государственный “контролер” должен проводить измерение нашей температуры своим и сертифицированным измерительным прибором, он же градусник. Понятно, что многочисленные контролеры обязаны это знать и уж по крайней мере не накладывать на предпринимателей административных штрафов. Также очевидно, что 90% штрафов были получены “за нарушение температуры при хранении” и были получены незаконно. Чиновники делают вид, что не в курсе. Вот так безнаказанность рождает откровенное пренебрежение законами, что по моему, сильно дискредитирует само государство и всю контрольно-надзорную деятельность. Хотя повторю, только за один абзац из интервью “Известиям” М. Мурашко должен лишиться поста, минимум.

Знаменательный месяц для Росздравнадзора и российского фармацевтического рынка. Руководитель ведомства выбрал свой, особый, даже для самого, по нашим оценкам, неуправляемого исполнительного органа, путь развития и поделился намерениями с журналистами “Известий”. Бросив, между прочим, вызов государственной политике в надзорной и контрольной деятельности. Реформа которой идет в России уже не первый год. Про политику государства по защите бизнеса от “проверяющих” и про готовящейся в Правительстве акт “регуляторной гильотины” не говорю. На фармацевтическом рынке, силами Росздранадзора, таких моментов нет вообще. Уничтожены армией чиновников-контролеров бизнеса. Сложно понять, что двигало высокопоставленным чиновником, чтобы вот так. Бросить вызов в интервью “Известиям”. Предводитель реформы, бывший министр Открытого Правительства М. Абызов, в свое время, очень хвалил М. Мурашко и несколько раз ставил в пример положительный опыт ведомства по проведению реформы и оперативному внедрению риск-ориентированному подходу. Как ошибался нынешний сиделец. Какая реформа, какой риск-ориентированный подход? Не первый год задаем сами себе вопрос, почему такой интерес ведомства к прозрачному и открытому фармацевтическому рынку? При том, что задачи и функции Росздравнадзора в Минздравсоцразвития четко определены и регламентированы. Первый пункт общих положений о службе дает четкое понимание вопроса.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Что видим вместо? Буквально бандитизм со стороны Территориальных органов по отношению к участникам фармацевтического рынка. Которые, судя по кодам бюджетной классификации, принятым в России, относятся к торговле. Это массовое нарушение основных федеральных законов. Полное пренебрежение правами предпринимателей. У меня ощущение, что ведомство устроило себе на фармацевтическом рынке кормушку. А аптека это прямо дойная корова для чиновника. Почему? Думаю, знаю. В отрасли есть еще, в отличии от медицины, деньги на штрафы, и есть отличная среда для организации массированного бюрократического давления на предпринимателей. Отличная среда по-фигизма и поджопничества. Да и еще, есть идиотская до фанатизма бюрократическая идея - “защита здоровья граждан”. Как вам лозунг. Чиновники Росздравнадзора защищают здоровье граждан от аптек. И работает же. Все равно не укладывается в голове, почему аптеки, почему внимание Росздравнадзора все время к коммерческому лекарственному рынку. Почему безнаказанно для чиновников. При всем том, что проблемы в работе самого Минздрава, даже те, что попадают под внимание СМИ, кажутся неподъемными. Льготное обеспечение, права инвалидов, отсутствие элементарной медицинской помощи то тут, то там. Где там хоть раз видели успехи Росздравнадзора и М. Мурашко? А он знай все одно. “Маркировка”, “Аптеки”, рынок лекарств. Повторю, нет в России более организованного и открытого сектора экономики. Конечно, еще в материале мне бросилось в глаза, мягко говоря, неточности в формулировках, граничащие с открытой дезинформацией. Например, цитирую,

“Сегодня все аптечные организации подключены к системе маркировки.”

По нашим данным, 70% аптечных предприятий даже не задумываются о том, что, как говорит рулевой Росздравнадзора,

“В течение ближайшего месяца начнется поставка регистраторов выбытия. Это устройство, которое определяет «свой-чужой» для лекарственного препарата и регистрирует его выбытие в системе.”

Минимум потому, что “маркировка лекарств” это ненужный эксперимент, навязанный рынку и обществу, группой лиц, и абсолютно бесполезный, в части оборота лекарств в России. Да и само намерение включить в “маркировочную” систему конечного потребителя, ЛПУ, аптеки и прочих абсурдно по- сути. Я уверен, что скоро всем этим активистам “маркировки лекарств”, их высоким покровителям из властных структур придется отвечать за, вовремя не остановленную, инициативу. Теперь коллеги, самое главное, что уже касается нас.

“проблема нарушения условий и хранения лекарств”

При том, что условия хранения лекарств и подход к вопросу у аптекарей, провизоров, и чиновников две совершенно разные вещи. Посмотрите, как на глазах у всего общества, несуществующая проблема, возводится в ранг государственного интереса. Глазам поверить трудно. Более коррупционного и наглого, с точки зрения давления на предпринимателей, предложения я не видел за все время существования рынка в России.

“Есть еще проблема нарушения условий и хранения лекарств. С ней справиться сложнее. Мы разработали проект внесения изменений в законодательство по контролю этого вопроса. В России появится инспекционный визит в аптеки — это новая форма работы в виде короткой проверки, которая позволяет посмотреть условия хранения товара. Такая система сейчас разрабатывается. Если инспектор выявит проблемы, то аптеке вынесут предостережение и обяжут ее уничтожить препараты, хранившиеся с нарушениями. При выявлении системного несоблюдения рекомендаций по хранению мы проведем внеплановую проверку, и тогда уже пойдет разговор о лишении учреждения лицензии.”

Я к тому, что мне кажется, своим молчаливым участием в деятельности чиновников на фармацевтическом рынке, потаканием идиотству с постоянным заигрыванием с чиновниками, не имеющими никакого отношения к отрасли и профессии, добросовестные участники фармацевтического рынка доигрались. На их шее уже сомкнулась административная удавка. М. Муращко конкретно обещает, тем предпринимателям, кто не согласные, отъем лицензий. "За температуру в холодильнике". Это уже, правда, другая статья.

















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