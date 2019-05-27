Дело Росздравнадзора. Территориальные органы ведомства против федерального законодательства и предпринимателей. Которые их содержат и содержат.

Территориальные органы ведомства против федерального законодательства и предпринимателей. Которые их содержат и содержат. Дело "Росздравнадзор".

Если коллеги и фармацевтические предприниматели забыли, то против Росздравнадзора на фармацевтическом рынке России, против серьезных бюджетных трат на этот орган, и уж тем, более против расширения полномочий органа, мы, исторически и принципиально против выступали не зря.

Все доказывается опытом и так называемой правоприменительной практикой. У них теперь в России не контрольно-надзорная деятельность, а бюрократический субботник.

Правда ведь, ничего, по большому счету, у нас проверять, и надзирать собственно не за чем. Лекарство с красивой полки взял и потребителю продал.

Как компромисс между бюрократией и предпринимательским сообществом, в России два года назад началась серьезная реформа надзорной деятельности, сотни людей трудятся над изменениями принципов контроля над предпринимателями, разрабатываются новые подходы.

Имея достаточный опыт взаимодействия, в рамках контрольной, надзорной деятельности с федеральным Росздравнадзором, могу подтвердить, что и там работа ведется.

Но Боже, как далеко руководство федерального исполнительного органа от народа и собственных территориальных органов.

теперь в России не контрольно-надзорная деятельность, а бюрократический субботник.

Но Боже, как далеко руководство федерального исполнительного органа от народа и собственных территориальных органов.

Руководители территориальных органов Росздравнадзора не скрывают, мне кажется, свое презрение к федеральному законодательству. Про предпринимателей и их права речи нет. Нет, по чиновничьему мнению, у нас прав.

Вот отсюда, коллеги, начинается, обещанная нами практика.

Можно, конечно, назвать ее правоприменительной, но как мы и предполагали, собственно, о правах участников фармацевтического рынка, речи нет. Продолжаем курс лекций про то, что органы Росздравнадзора в гробу видели и федеральное законодательство, и наши права, вместе с фармацевтической специальностью.

Сегодня вышел свежий материал в ведущем деловом издании России о методах, так сказать, контроля и надзора на нашем рынке.

Статья в издании “Бизнес ФМ" «Если такой умный, то в следующий раз придут не два человека, а двадцать два» https://www.bfm.ru/news/414938

Вот от отдельных мнений граждан и чиновников прямо оторопь берет. Представитель руководителя Росздравнадзора вместо того, чтобы разобраться в ситуации прямо “штампует”. При том, что абсолютно не владеет вопросом.

«В аптеке не соблюдались правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов. Также были выявлены нарушения правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов. Не соблюдаются санитарные нормы в аптеке.” О. Малева. (Росздравнадзор)



Привыкли мы и к позиции общественности, которая, как и чиновники Росздравнадзора, считает, что аптеки и фармацевтические компании находятся вне действия федеральных законов. Вот так прямо, Законы о контроле и надзоре есть. Риск ориентированный подход есть. Только аптекарям нет там места, понимаете ли. Откуда, чего берут люди?

Цитирую,

«Плановые проверки в отношении аптечных организаций осуществляются независимо от отнесения этой организации к категории риска или класса опасности. Об этом прямо указано в пункте 15 постановления правительства № 806. Таким образом, проведение в отношении аптечной организации плановых проверок чаще одного раза в три года не является нарушением со стороны контрольно-надзорных органов. Риск-ориентированный подход при этом не учитывается» А.Горяйнов (Росмедконсалтинг)





Понятно, не учитывается риск-ориентированный подход. На фармацевтическом рынке! С чего бы это?

Скажу только, что если “риск-ориентированный подход” не учитывается, то по существующим Законам, контролирующие органы, вообще, не имеют право проводить проверки предприятий. Мы на эту тему недавно хвалились достижениями предпринимателей из ресторанного бизнеса, которые смогли добиться, не только внимания общественности к своим вопросам, но и пристального внимания Прокуратуры к массовым, как мы уверены, нарушениям Закона, со стороны некоторых деятелей надзорно-контрольной деятельности. Материал по ссылке.. наш материал по контрольно-надзорно-бюрократической тематике. Там про активно разрабатываемую в России Правительством и Премьером Д.Медведевым “регуляторную гильотину”. Которая до фармацевтического рынка, похоже, никогда не дойдет. Вот еще ссылка на другой

Этот вопрос хотелось бы задать прямо Дмитрию Анатольевичу. Похоже, это только Премьер России, вместе с нами, думает, что в России прошла реформа контрольно-надзорной деятельности и вот-вот наступит скорая "регуляторная гильотина".