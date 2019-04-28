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    » » Рынок антигистаминных препаратов с 2000 года до наших дней.


    Наше мнение : Рынок антигистаминных препаратов с 2000 года до наших дней.
    автор: redaktor 28-04-2019, 17:57 Просмотров: 179
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    Рынок антигистаминных препаратов с 2000 года до наших дней.

    Помню кто-то все время говорил нам, что у бренда есть свой, чаще короткий, срок жизни. 

    Мы, только вошедшие в рынок аптекари, даже верили одно время, что теория бренда вообще и бренда фармацевтического, одно и тоже. Да,  есть на товарных рынках вечные марки тоже, но фармацевтический рынок, кажется теперь лидером по актуальности “старых” марок. 

    Я даже не про гениальные аспирин, протаргол, арбидол и прочее. 

    Любой знаменательный продукт мировой фармации не стареет. Наверно, срок жизни продукта это вообще не про фармацию. Тем более, что все что можно было придумать уже придумано. Из легендарного. К сожалению.Теперь открытия, разве что случайные. 

    Типа, как Виагра и вагинальные свечи из силденафила. Свечи аптечного приготовления для роста эндометрия.  

    Не верите, коллеги? Вот наш исторический уже рейтинг антигистаминных препаратов в России. 

    Давно, давно мы пробовали делать первые рейтинги продуктов на фармацевтическом рынке России, отслеживая спрос, по запросам и продажам первого аптечного российского сайта Apteka.Ru. Это коллеги не реклама, в только история, понимаете. 

    В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается

    И так, достаем из архива Провизор Ру рейтинг популярности антигистаминных препаратов в форме таблеток. Оригинал материала тут. Ниже мы его просто дублируем.  

    Лидерами продаж в секторе препаратов, применяемых в аллергологии, являются три компании, которые занимают больше 70 % рынка в группе. Остальные двенадцать фирм- производителей делят объем, не превышающий 30 % от общих продаж .  

    Продажи по конкретным наименованиям в этих 30 % не превышают трех процентов от общего объема, за исключением показателей "Ранбакси"/Индия/ с препаратом "трексил" и "Галена" (Чехия ) с "санорин-аналергин".

    Лидирующие позиции компаниям "Эгис" и " Новартис" обеспечивают известные с советских времен "супрастин"и "тавегил". 

    Единственной компанией , которой удалось реально занять сегмент рынка и закрепится в группе c относительно новым, для рынка РФ, препаратом является "Шеринг Плау"( США) с препаратом "кларитин".

    Хорошие предпосылки для высоких продаж в 2000 году были у компании "Хест" с антигистаминным препаратом "Телфаст". Однако, представители производителя в России так и не смогли разработать эффективную программу продвижения продукта.Продажи препарата не превышают 1% от общих продаж в группе.

    В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается. Позиция лидеров очень стабильна и основное соперничество будет иметь место в рамках 21%, определенного в рейтинге 2000 года как "другие".

    С точки зрения потребителя, в выборе препаратов от аллергии ,основными факторами, определяющими покупку , является реклама в СМИ и совет провизора.


    Рейтинг лекарственных препаратов от аллергии за 2000 год

    N

    Название

    %

    1

    Супрастин, табл. N 20

    36.44%

    2

    Тавегил, табл. N20

    13,94%

    3

    Кларитин,табл,сироп.

    12,85%

    4

    Фенкарол ,табл.

    7,72%

    5

    Трексил ,табл. N 10

    4,17%

    6

    Задитен, табл..N30

    3,47%

    7

    Зиртек, табл.,капли,

    2,57

    8

    Кестин, табл. N10

    2,23%

    9

    Семпрекс, капс.N12

    1,31%

    10

    Другие, 18 наим.

    16,18%



    Рейтинг компаний-производителей в 2000 году.





    N

    Название

    %

    1

    ЭГИС/Венгрия/

    37,77%

    2

    НОВАРТИС/Швейцария/

    20,66%

    3

    ШЕРИНГ-ПЛАУ/США/

    12,85%

    4

    ОЛАЙНФАРМА/Латвия/

    7,72 %

    5

    Другие

    21,00 %


     

    В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается. 

    Ничего себе “ближайшая перспектива", первая тройка  2000 году и в году 2019 прямо почти один к одному. 

    Я бы первые позиции позиции выстроил скорее так Супрастин, Кларитин, Тавегил. Далее по списку в первую десятку вошли обязательно Зиртек, возможно Кестин, совсем чуть Фенкарол. 

    Остальные таблетки из 2000 года, тю-тю, нету больше на российском рынке.

    Из популярных сегодня брендов, способных конкурировать с великими противоаллергическими препаратами, назову, пожалуй лишь, Цетрин и Лоратадин. Из доступных. И из недоступных для большинства российских потребителей, лишь Эриус.      Не популярны в России оказались и препараты -дженерики названием Кларотадин. Вины местных производителей тут нет. При одинаковой цене, понятно, потребитель голосует за настоящую марку. 


    Из приколов дня сегодняшнего это, по моему мнению, беспринципно продвигаемый в массы, "полисорб от аллергии".


    Интересно, что тогда в 2000 году мы насчитали в России 27 наименований препаратов "от аллергиии", включая добрый старый димедрол. 
    А сколько марок в России теперь? Если таблетированные считать. "Четвертого" поколения, теоретически, порядка 10 наименований. Порядка 7 наименований первого. Пять второго. Еще есть третье поколение, перемешанное с четвертым.
    Лучшая же реклама препарата от аллергии была показана потребителям, к сожалению, не в России, по ссылке.
    https://youtu.be/cFnumF_rBTw
    Из дебильных приколов и идиотства дня сегодняшнего это, по моему мнению, беспринципно продвигаемый в массы, "полисорб от аллергии". Пусть будет на совести производителя. 
     
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