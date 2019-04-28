Рынок антигистаминных препаратов с 2000 года до наших дней.

Помню кто-то все время говорил нам, что у бренда есть свой, чаще короткий, срок жизни.

Мы, только вошедшие в рынок аптекари, даже верили одно время, что теория бренда вообще и бренда фармацевтического, одно и тоже. Да, есть на товарных рынках вечные марки тоже, но фармацевтический рынок, кажется теперь лидером по актуальности “старых” марок.

Я даже не про гениальные аспирин, протаргол, арбидол и прочее.

Любой знаменательный продукт мировой фармации не стареет. Наверно, срок жизни продукта это вообще не про фармацию. Тем более, что все что можно было придумать уже придумано. Из легендарного. К сожалению.Теперь открытия, разве что случайные.

Типа, как Виагра и вагинальные свечи из силденафила. Свечи аптечного приготовления для роста эндометрия.

Не верите, коллеги? Вот наш исторический уже рейтинг антигистаминных препаратов в России.

Давно, давно мы пробовали делать первые рейтинги продуктов на фармацевтическом рынке России, отслеживая спрос, по запросам и продажам первого аптечного российского сайта Apteka.Ru. Это коллеги не реклама, в только история, понимаете.

В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается

И так, достаем из архива Провизор Ру рейтинг популярности антигистаминных препаратов в форме таблеток. Оригинал материала тут. Ниже мы его просто дублируем.

Лидерами продаж в секторе препаратов, применяемых в аллергологии, являются три компании, которые занимают больше 70 % рынка в группе. Остальные двенадцать фирм- производителей делят объем, не превышающий 30 % от общих продаж .

Продажи по конкретным наименованиям в этих 30 % не превышают трех процентов от общего объема, за исключением показателей "Ранбакси"/Индия/ с препаратом "трексил" и "Галена" (Чехия ) с "санорин-аналергин".

Лидирующие позиции компаниям "Эгис" и " Новартис" обеспечивают известные с советских времен "супрастин"и "тавегил".

Единственной компанией , которой удалось реально занять сегмент рынка и закрепится в группе c относительно новым, для рынка РФ, препаратом является "Шеринг Плау"( США) с препаратом "кларитин".

Хорошие предпосылки для высоких продаж в 2000 году были у компании "Хест" с антигистаминным препаратом "Телфаст". Однако, представители производителя в России так и не смогли разработать эффективную программу продвижения продукта.Продажи препарата не превышают 1% от общих продаж в группе.

В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается. Позиция лидеров очень стабильна и основное соперничество будет иметь место в рамках 21%, определенного в рейтинге 2000 года как "другие".

С точки зрения потребителя, в выборе препаратов от аллергии ,основными факторами, определяющими покупку , является реклама в СМИ и совет провизора.