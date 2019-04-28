Рынок антигистаминных препаратов с 2000 года до наших дней.
Помню кто-то все время говорил нам, что у бренда есть свой, чаще короткий, срок жизни.
Мы, только вошедшие в рынок аптекари, даже верили одно время, что теория бренда вообще и бренда фармацевтического, одно и тоже. Да, есть на товарных рынках вечные марки тоже, но фармацевтический рынок, кажется теперь лидером по актуальности “старых” марок.
Я даже не про гениальные аспирин, протаргол, арбидол и прочее.
Любой знаменательный продукт мировой фармации не стареет. Наверно, срок жизни продукта это вообще не про фармацию. Тем более, что все что можно было придумать уже придумано. Из легендарного. К сожалению.Теперь открытия, разве что случайные.
Типа, как Виагра и вагинальные свечи из силденафила. Свечи аптечного приготовления для роста эндометрия.
Не верите, коллеги? Вот наш исторический уже рейтинг антигистаминных препаратов в России.
Давно, давно мы пробовали делать первые рейтинги продуктов на фармацевтическом рынке России, отслеживая спрос, по запросам и продажам первого аптечного российского сайта Apteka.Ru. Это коллеги не реклама, в только история, понимаете.
В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается
И так, достаем из архива Провизор Ру рейтинг популярности антигистаминных препаратов в форме таблеток. Оригинал материала тут. Ниже мы его просто дублируем.
Лидерами продаж в секторе препаратов, применяемых в аллергологии, являются три компании, которые занимают больше 70 % рынка в группе. Остальные двенадцать фирм- производителей делят объем, не превышающий 30 % от общих продаж .
Продажи по конкретным наименованиям в этих 30 % не превышают трех процентов от общего объема, за исключением показателей "Ранбакси"/Индия/ с препаратом "трексил" и "Галена" (Чехия ) с "санорин-аналергин".
Лидирующие позиции компаниям "Эгис" и " Новартис" обеспечивают известные с советских времен "супрастин"и "тавегил".
Единственной компанией , которой удалось реально занять сегмент рынка и закрепится в группе c относительно новым, для рынка РФ, препаратом является "Шеринг Плау"( США) с препаратом "кларитин".
Хорошие предпосылки для высоких продаж в 2000 году были у компании "Хест" с антигистаминным препаратом "Телфаст". Однако, представители производителя в России так и не смогли разработать эффективную программу продвижения продукта.Продажи препарата не превышают 1% от общих продаж в группе.
В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается. Позиция лидеров очень стабильна и основное соперничество будет иметь место в рамках 21%, определенного в рейтинге 2000 года как "другие".
С точки зрения потребителя, в выборе препаратов от аллергии ,основными факторами, определяющими покупку , является реклама в СМИ и совет провизора.
Рейтинг лекарственных препаратов от аллергии за 2000 год
N
Название
%
1
Супрастин, табл. N 20
36.44%
2
Тавегил, табл. N20
13,94%
3
Кларитин,табл,сироп.
12,85%
4
Фенкарол ,табл.
7,72%
5
Трексил ,табл. N 10
4,17%
6
Задитен, табл..N30
3,47%
7
Зиртек, табл.,капли,
2,57
8
Кестин, табл. N10
2,23%
9
Семпрекс, капс.N12
1,31%
10
Другие, 18 наим.
16,18%
Рейтинг компаний-производителей в 2000 году.
N
Название
%
1
ЭГИС/Венгрия/
37,77%
2
НОВАРТИС/Швейцария/
20,66%
3
ШЕРИНГ-ПЛАУ/США/
12,85%
4
ОЛАЙНФАРМА/Латвия/
7,72 %
5
Другие
21,00 %
В ближайшей перспективе, изменений на данном рынке не ожидается.
Ничего себе “ближайшая перспектива", первая тройка 2000 году и в году 2019 прямо почти один к одному.
Я бы первые позиции позиции выстроил скорее так Супрастин, Кларитин, Тавегил. Далее по списку в первую десятку вошли обязательно Зиртек, возможно Кестин, совсем чуть Фенкарол.
Остальные таблетки из 2000 года, тю-тю, нету больше на российском рынке.Из популярных сегодня брендов, способных конкурировать с великими противоаллергическими препаратами, назову, пожалуй лишь, Цетрин и Лоратадин. Из доступных. И из недоступных для большинства российских потребителей, лишь Эриус. Не популярны в России оказались и препараты -дженерики названием Кларотадин. Вины местных производителей тут нет. При одинаковой цене, понятно, потребитель голосует за настоящую марку.
Из приколов дня сегодняшнего это, по моему мнению, беспринципно продвигаемый в массы, "полисорб от аллергии".
Интересно, что тогда в 2000 году мы насчитали в России 27 наименований препаратов "от аллергиии", включая добрый старый димедрол.
А сколько марок в России теперь? Если таблетированные считать. "Четвертого" поколения, теоретически, порядка 10 наименований. Порядка 7 наименований первого. Пять второго. Еще есть третье поколение, перемешанное с четвертым.
Лучшая же рекламаhttps://youtu.be/cFnumF_rBTw
препарата от аллергии была показана потребителям, к сожалению, не в России, по ссылке.
Из дебильных приколов и идиотства дня сегодняшнего это, по моему мнению, беспринципно продвигаемый в массы, "полисорб от аллергии". Пусть будет на совести производителя.
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