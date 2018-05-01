Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.

Как вам, коллеги, история, когда, вероятно, самая влиятельная компания рынка Катрен выполняет нелепые поручения мелких чиновников и дельцов "маркировки". У самих то не хватает.

Думаю, это Катреновские товарищи зря. Думаю, позорно.

Только на днях говорили, о том, что "программа маркировки" в тупике, мягко сказано.

Места для крипто-хвоста на лекарствах нет, мозгов для превращения крипто-хвоста в фармацевтический крипто-хвост, тоже нет. 70% лекарств в России импортные, что бы и как бы чиновники не рапортовали.

Поставить в позу домашних ( часто находящихся в собственности у бюрократических кланов) производителей, конечно, можно.

В плане. что нет разницы, есть они на рынке, или нет. Вот реальных фармацевтических производителей заставить выполнять безумные указания, в рамках коммунистического субботника, сложнее.

Объяснить, что миллионы рублей потрачены впустую и компенсировать затраты некому, вообще не возможно.

Теперь, мне кажется, даже руководитель Росздравнадзора, Сам, Инициатор, Мурашко усомнился в успешности предприятия.

Понимаю, против Законов РФ и ФСБ, кто угодно усомнится. Другое дело, "маркировку" заявили, обещали тому же Премьеру Медведеву.

Ведь изначально было понятно, что дополнительная маркировка на ЛС не нужна, с точки зрения государственных интересов. Да и технически не возможна. Это некомпетентность? Коррупция? Очередной саботаж государственных программ лекарственного обеспечения? Что делать?

Либо Премьера в отставку, тогда можно спустить тему на тормозах, либо посадки..

Коллеги, получается второго либо, и нет.

Ждать и делать вид, что работа ведется и деньги осваиваются.

По аптекам России разослано информационное письмо от имени "Катрен". Информационное письмо, как я понимаю с угрозами аптекарям. Основание? Другое письмо от Алхазова. Кто такой? ХЗ. Так и живем убогие.