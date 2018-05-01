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    » » Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.


    Наше мнение : Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.
    автор: redaktor Сегодня, 12:01 Просмотров: 0
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     Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.
    Как вам, коллеги, история, когда, вероятно, самая влиятельная компания рынка Катрен выполняет нелепые поручения мелких чиновников и дельцов "маркировки". У самих то не хватает. 
    Думаю, это Катреновские товарищи зря. Думаю, позорно. 
    Только на днях говорили, о том, что "программа маркировки" в тупике, мягко сказано. 
    Места для крипто-хвоста на лекарствах нет, мозгов для превращения крипто-хвоста в фармацевтический крипто-хвост, тоже нет. 70% лекарств в России импортные, что бы и как бы чиновники не рапортовали.
    Поставить в позу домашних ( часто находящихся в собственности у бюрократических кланов) производителей, конечно, можно. 
    В плане. что нет разницы, есть они на рынке, или нет. Вот реальных фармацевтических производителей заставить выполнять безумные указания, в рамках коммунистического субботника, сложнее. 
    Объяснить, что миллионы рублей потрачены впустую и компенсировать затраты некому, вообще не возможно. 
    Теперь, мне кажется, даже руководитель Росздравнадзора, Сам, Инициатор, Мурашко усомнился в успешности предприятия. 
    Понимаю, против Законов РФ и ФСБ, кто угодно усомнится. Другое дело, "маркировку" заявили, обещали тому же Премьеру Медведеву. 
    Ведь изначально было понятно, что дополнительная маркировка на ЛС не нужна, с точки зрения государственных интересов. Да и технически не возможна. Это некомпетентность? Коррупция? Очередной саботаж государственных программ лекарственного обеспечения? Что делать? 
    Либо Премьера в отставку, тогда можно спустить тему на тормозах, либо посадки..
    Коллеги, получается второго либо, и нет. 
    Ждать и делать вид, что работа ведется и деньги осваиваются. 
    По аптекам России разослано информационное письмо от имени "Катрен". Информационное письмо, как я понимаю с угрозами аптекарям. Основание? Другое письмо от Алхазова. Кто такой? ХЗ. Так и живем убогие. 
    "С 1 января 2020 года маркировка ЛС станет обязательной в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №425-ФЗ. Все субъекты обращения ЛП обязаны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП). Деятельность организаций, не зарегистрировавшихся в ней, может быть признана нелегальной вплоть до лишения лицензии."
     
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