Ляжку НФП жгут маркетинговые бюджеты. Деловая пресса верит, что торговец в аптеке может влиять на выбор потребителя. Задница горит, как всегда, у провизоров и фармацевтов.



Ляжку НФП жгут маркетинговые бюджеты. Деловая пресса верит, что торговец а аптеке может влиять на выбор потребителя. Задница горит, как всегда, у провизоров и фармацевтов. Ляжку НФП жгут маркетинговые бюджеты. Деловая пресса верит, что торговец а аптеке может влиять на выбор потребителя. Задница горит, как всегда, у провизоров и фармацевтов.

Привыкайте, коллеги, все нахлебники фармацевтического рынка наши. От бюрократии до откровенных проходимцев. Чиновники, консультанты, "объединители" независимой розницы, общественники, маркетологи.

Кого еще забыл? Дальше вся эта публика будет творить, что умеет. На прошлой неделе аптекарей назвали виновными за срыв бюрократического шабаша по дополнительной маркировке. На этой, другая тема.

За что же еще стоит "наказывать" аптекарей? Кто еще, что предложит? Пусть убогие в очередь выстраиваются.

Хорошо бы, говорят, поиметь аптечный сектор за маркетинг. Как такое возможно? Не сомневайтесь, придумают. Особенно им нравится так, чтобы деньги, желательно неучтенные и отмытые, им, а по заднице нам.

Помню раньше тема была “наказывать” аптечных провизоров, которые "за бесплатно", мало "консультируют" публику.

Теперь, аптекари, выбирайте. За что, быть наказанными.

Для полного удовлетворения от наказания нужна общественная инициатива. Есть такая. От НФП. СМИ говорят, что Национальная Фармацевтическая Палата обратилась к чиновникам за содействием. К кому же еще! Плюс отличный новостной повод.

"Коммерсант", например, думает, что





"Аптеки в 60% случаев навязывают покупателям препараты, с производителями которых они подписали маркетинговые договоры, об этом уведомил Минпромторг союз «Национальная фармацевтическая палата»."





Понятно, аптеки навязывают? Как формулировка.

Замечу, что на расцветающую в отрасли, практику открытого коммерческого подкупа, никто внимания не обращает. Ценники за входы уже в открытых предложениях и рекламе.

Просто СМИ и тем более функционеры “от общественности” об этом не знают. Точнее, вид делают.

Так ничего, скажу вам коллеги, странного. Около и на фармацевтическом рынке много тех, кому нечем заняться вообще. Вот и генерируют идеи. Да еще, чтобы прикрыть коррупцию и преступные деяния собственных кланов.

Каковы эти функционеры НФП, хотят "регулировать" отношения сетей и производителей. На каком таком основании? А догадываюсь. Хотят свою долю.

Правильно, с другой стороны. Почему многочисленным посредникам в виде УК сетей, и маркетинговых контор можно, а "общественникам" Протека, или каким другим нельзя.

Это такая конкурентная борьба. Помните, мы недавно говорили о третьей фармацевтической войне. Так вот это очередной эпизод.

Печально, что при всем этом горят лишь наши аптечные низкооплачиваемые задницы. Против своих и торговой мафии, им слабо. Зато аптекарь, провизор, как подходит.

"нарушении запрета предполагается приостанавливать действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до шести месяцев. Соответствующие обязательные проверки нужно внести в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора”

говорится в письме. Так значит.

Тогда ясно, на кой хрен чиновникам Минздрава уникальные полномочия.

Собственно, мы и не сомневались. Наш материал про предоставление чиновникам Минздрава эксклюзивных полицейских функций тут, на Провизоре.

на всем фармацевтическом рынке России эти самые "сертификаты специалиста", как допуск на работу и к специальности, есть только у провизоров и фармацевтов.

Давайте, давайте, кто еще не покуражился над нашей скромной специальностью. Время то много. Тематики то уйма.

Еще интересно, что на всем фармацевтическом рынке России эти самые "сертификаты специалиста", как допуск на работу и к специальности, есть только у провизоров и фармацевтов.

Всем остальным "участникам" фармацевтического рынка достаточно аттестата о школьном образовании. В плане, чтобы руководить и контролировать.

Пока я стою в огромной очереди с Тверской суд Москвы, надо полагать. С декабря мой иск в Тверском суде к Национальной Фармацевтической Палате лежит без движения.

Кто пропустил, напомню. В этой самой активной НФП, по моему мнению, подтвержденному личным опытом и членством, случился захват общественной организации протековскими структурами. Отсюда и спорные инициативы.

Хорошего, коллеги, вечера и давайте будем называть все своими именами.



