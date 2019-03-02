Очередное "поглощение" в Челябинске. Оригинально. Быстро. В режиме секретности.

Сумеречная зона российской фармацевтической розницы живет своей тайной жизнью. Только на прошедшей неделе прошла информация, что, якобы, Уфимская сетевая структура "Фармленд" "поглотила" сеть "Доктор Алвик".

"Поглотили", якобы, лидера Челябинского рынка, где якобы, 90 точек и 2 млрд. годового оборота.

Уже в пятницу местные СМИ сообщили о заколоченных окнах аптечных ларьков Челябинской сети.

Челябинцы столкнулись с массовым закрытием аптек «Доктор Алвик». Владелец компании не захотел объяснять причин. Сообщает 74.ru

Местные аналитики с экспертами объясняют причины закрытия точек по разному, от учета ТМЦ, до роспуска персонала, которого между прочим в сети "Доктор Алвик" почти 500 человек. Местные наблюдатели говорят, что сотрудники сети прощаются с компанией в социальных сетях.

То есть, на лицо сокращение персонала. Допустим.

Но среднерыночная численность персонала “Доктора Алвик” (вот уж странное название для аптечной сети) 429 человек, что вполне сопоставимо со средней численностью аптечного народа по рынку.

То есть, по 5 трудовых единиц на аптеку. Аптечную точку со средним, если опять же верить данным из Интернета, оборотом в 1.7-1.8 млн. рублей в месяц.

Я к тому, что сокращать, при нынешнем дефиците кадров, просто нечего. Теоретически. Да и практически, если одна компания, в рамках расширения, купила другую компанию. Купила. С плюсами и минусами. С аптечными холодильниками и челябинскими "первостольниками".

Телефоны информационных служб сети тоже не отвечают. Сайт лежит. С чего бы это? Интересно?

Правда, логичнее было бы продолжить работу, сохранить оборот. Такой то оборот. Персонал то сохранить, это святое.

Не буду утверждать, что знаю, что произошло, только предположу. Аптечная сеть с забавным названием “Доктор Алвик” доработалась. До точки. Как десятки "новых аптекарей" в России до нее. Однозначно.

Судя по количеству персонала и выручке на точку, по общерыночной статистике по сектору. кредиторская задолженность региональной сети такого размера может составлять сумму от 400 млн. до 1 млрд. Сюда же повышающий коэффициент ( на кредиторку) на известность в регионе, коэффициент на лидерство.

В мае текущего года владелец челябинской сети аптек «Алвик» Александр Куперберг объявил о намерении перевести несколько точек в формат дискаунтеров. Однако программа социальной помощи населению со временем трансформировалась. Конкуренты же изначально считали торговлю по оптовым ценам нежизнеспособной. ФВ N37 2011

Вот как характеризуют компанию местные непрофильные наблюдатели. Ну да, ну да.





«Алвик» — это крепкая сеть, хорошо работала



Скажу еще, что судя по выручке, сетка представляла из себя банальный дискаунтер.

По моим ощущениям традиционная аптека Челябинска должна иметь продаж порядка 1 млн. и средний чек в 450 рублей, как по всему рынку. Аптечный ларек, из которых, по моему впечатлению, и состояла "сеть", может давать оборот до 800 тыс. Никак не больше. Этим все может и объясняться. Известно, что розничный оборот без соответствующей розничной наценки ведет исключительно, к увеличению долговых обязательств. И огромному о-бо-ро-ту. Для лохов кредиторов. Текущие же издержки аптечного предприятия закрываются лишь новыми заимствованиями. Пирамида, короче.

О сети аптек "Алвик" знаю давно, но в нашем городе таких аптек нет. Иногда знакомые покупают там лекарства и потом рассказывают, насколько то или иное средство там дешевле. Я говорила: "Может, левая какая-то...". Отвечали: "Нет...Из отзывов потребителей

Я не знаком с Челябинским рынком аптечных точек и сетей из них, но схема “поглощения” очень напоминает жесткие правила, принятые за последние 7 лет в столицах. Только тут, в Челябинске, я бы сказал, скорость проведения мероприятия, выше. Выше и степень секретности. Не в пример, столичным “поглощениям”. Есть ощущение, что кредиторы даже не вздрогнули.

Я, по крайней мере, не увидел нервозности в сводках арбитражных процессов в отношении "сети", хотя не понятно точно, под каким юридическим лицом и каким лицом "сетка" управлялась. Обычное дело? Обычное. Как принято на современном розничном фармацевтическом рынке? Как?

Когда одна сеть “поглощает” другую, получает товарные запасы и активы, в виде ларечного имущества, а все остальное, долги поставщикам, долги по зарплате персоналу остаются на старом ЮЛ.