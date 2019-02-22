Магнит как угроза розничной лекарственной торговле.





Про угрозу, коллеги, это конечно я загнул. Правда, на понтах далеко не уедешь, если говорить о аптечном бизнесе.

В остальном, известно, хороший понт стоит дорого. Рулевые новой Магнитовской диверсификации прямо пугают конкурентов.

Ни дня без пропагандистских материалов о намерениях претендента на лидерство в торговле лекарствами, федеральной сети "Магнит".

Недавно где-то видел информацию о планах в 7000 точек. Не страшно. Смешно.

Кто не в курсе, у нас в секторе и обладатели 1000 точек, убогие и совсем не жильцы. В экономическом плане. Я к тому, что сила, и в части торговли лекарствами, шанс на спасение, "Магнита" в реальной публичности и открытости.

когда инвестор, или крупный кредитор узнает, что с аптечным делом "жопа", бывает уже поздно.

Что выгодно отличает компанию, от существующих мутных образований,таких как "Эрка" и "36и6". Или скрытных, таких как Протековская розница. Где реальных финансовых показателей просто нету.

Следовательно, управленцы "розницы" могут зайти очень далеко, так, что остановиться уже будет нельзя, топить только. В плане, что когда инвестор, или крупный кредитор узнает, что с аптечным делом "жопа", бывает уже поздно.

Вот это "Магниту" не грозит, корпоративный разум и фондовый рынок, уверен, сможет вовремя остановить "магнитовских аптекарей" и их фобии с некомпетентностью.

Кстати, друзья, как думаете, сможет аптечное помешательство убить и такая диверсификация, в принципе, компанию такого уровня и масштаба? 50 на 50. По моему, скорее нет.

Хотя.

Нет, это если не знать, например, о недавней дурацкой покупке "Магнитом", по огромной цене, "сбитого фармацевтического" склада "Сиа Интернейшнл". И так, фармацевтический поезд "Магнит" идет на Питер. В PR плане.

Судя по успехам последних месяцев, планам и отдельным перлам, отдельных представителей самого "Магнита", конкуренты в Санкт-Петербурге могут расслабиться.

Шансов на успех у магазинщиков все меньше. Да, да мелко нагадить могут, и будут, возбуждая кадровый рынок региона. Но это все.

Перспектив на лидерство все меньше. На успех? Думаю, шансы уже 40 на 60.

Даже учитывая ущербный, по сравнению со столицей, рынок Питера, где кроме хромающей "36и6", и практически, безногого "Фармакора", пусто.

Разве что, сеть "Невис", которая, видимо, первая и пострадает от "экспансии" и вектора по увеличению средних зарплат фармацевтического персонала. Но, как говорился, что не убьет, сделает сильнее.

Даже на сотню аптек "Магнитам" потребуется минимум 500 кадровых единиц.

Цитирую агитационный материал.

"О планах вывести фармацевтическую розницу на рынок российского Северо-Запада «Фонтанке» рассказали в пресс-службе "Магнита". Аптеки заселят в торговых точках формата «у дома», «супермаркет» и «дрогери». На Петербург и Ленобласть ретейлер закладывает сотню аптек, но в каком соотношении они будут распределены по регионам, не рассказывает. В городе работает 150 универсамов «Магнит» и 12 магазинов «Магнит Косметика»."

Единственный, пусть и временный, позитивный фактор от упражнений "Магнита" на аптечном рынке Санкт-Петербурга, это грядущее увеличение уровня зп для коллег на 20, а то и 30 %.

Последние 10 лет, Питерская провизорско-фармацевтическая оплата аптечного труда, существенно, думаю на те самые 20-30%, отставала.

Теперь, думаю, отставание от других крупных городов по уровню оплаты труда будет сокращаться. Что очень радует.