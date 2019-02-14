Государственное регулирование цен на лекарства. Ради "регулирования". Про цели и задачи уже не интересно.

Никто и не думал, что эта саботажная бюрократическая, убойная команда остановится. Не будь лекарств, темы цен на лекарства и постоянных усилий "государства" их снизить, думаю паре сотен чиновников делать бы нечего было совсем.

Коротко напомню историю затягивания административной удавки на фармацевтический рынок.

Началась тема государственного регулирования цен на рынке с карусели наценками в опте и розницы, в рамках открытого списка.

"Открытого" это по МНН, что сделало "список ЖВЛС" огромным. Еще три пятилетки назад мы неоднократно обращались к властям с предложением сделать список лекарств, на которые наценки ограничиваются, закрытым.

То есть внести в него конкретные наименования. Например, ибупрофен конкретного российского производителя, в не все сто марок из ибупрофена. Или ксилометазолин, например, а не отривин-санорин-тизин и ещё сто марок.

Дальше была постоянная бюрократическая забава по перетрахиванию списков. Каждый сезон, одно ЛС убрать, два других, очень жизненно важных добавить. Важное государственное дело, понимаете ли.

«Государственное регулирование цен на препараты из списка ЖНВЛП — «ядро» политики лекарственного обеспечения в нашей стране. Это необходимо, по сути, для обеспечения лекарственной безопасности России», — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Д. Морозов.



Как высшая степень безумия на рынке стало развлечение российской бюрократии по регистрации цен на лекарства сами производителями. В очередь, с обоснованием той или иной цены. Правда, а как еще держать за горло главное и богатое звено отрасли. Вот теперь в 2019 еще стадия, как думается в рамках агонии. Всей больной системы государственного регулирования отрасли, созданной лишь для одного, для бюрократического давления. В Госдуме готовятся ко второму чтению законопроекта об обязательной перерегистрации цен на жизненно важные препараты. Занимательно, что конкретных авторов первых стадий и ответственных за это административное насилие над отраслью уже не вспомнить. Инициаторы, последнего, нынешнее Правительство Медведев Д, Голикова Т., Скворцова В. Странно, что активное участие в реализации безумной нерыночной операции принимает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Т. Нижегородцев. Еще интересно, что вроде бы, представитель главного рыночного регулятора понимает проблему, и делает соответствующие публичные заявления. Только толку что. "Сколь веревочка не вейся", все равно будет бюрократическая плеть на весь фармацевтический рынок. Чтобы головы предпринимателям не поднять.



«.. мы в первую очередь смотрели на цены наиболее дорогих препаратов, которые занимают наибольший объём в государственных закупках»



Они смотрели. Понимаете? Вот, прямо в точку, оказывается проблема известна, методы воздействия тоже. Коррумпированные государственные закупки и отсутствие систем контроля за расходованием бюджетных средств в этом “секторе”. Они смотрели. Понимаете? Вот, прямо в точку, оказывается проблема известна, методы воздействия тоже. Коррумпированные государственные закупки и отсутствие систем контроля за расходованием бюджетных средств в этом “секторе”.

Вопрос стар, как весь российский фармацевтический рынок.