 Фармацевтические функционеры от "общественности" опять просят огня. И вазелину.

Особенно, если знать, что в самой СПФО есть, или был “член”, который трактует действующее законодательство об обращении лекарств, еще как произвольно. Провизор обсуждал тему.

Вот, вот кстати,должен прекратить позорную и порочную розничную практику фармацевтического склада

Я о том, что дурной пример заразителен. Вместо привлечения к вопросам регулирования отрасли и отношений участников рынка в ней, профессионального сообщества, предварительно, Его, сообщество, катахезнув и реформируя, все пишем. Пишем, унижающие российский фармацевтический рынок, “письма”.

На фармацевтическом рынке России мало же регулирования, регуляторов и коррупции. Что часто цветет буйно на тупости, идиотизме и некомпетентности самих участников рынка.

Хотя, я очень сомневаюсь, что уважаемые фармацевтические производители, названные в статье газеты "Коммерсант", с заголовком Российские лекарства, не находят себе места,

в курсе дебильных челобитных к депутатам Едра.

Хотя, деловые СМИ же не выдумывает и какая-то б-ть письма писала!

При всем при этом мы давно и сами озабочены, существующей в отрасли, распространенной практики массового коммерческого подкупа, и не скрываемых, откатных схем. Обсуждали тему тут.





И тут,





Теперь Цитирую Коммерсант,



