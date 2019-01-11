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    » » Фармацевтические функционеры от "общественности" опять просят огня. И вазелину.


    Наше мнение : Фармацевтические функционеры от "общественности" опять просят огня. И вазелину.
    автор: redaktor 11-01-2019, 17:24 Просмотров: 86
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     Фармацевтические функционеры от "общественности" опять просят огня. И вазелину.

    Очередная общественная отраслевая некоммерческая организация, вроде как, обратилась к очередному депутату. Вроде как. "Аптеки", говорят, не любят. Меня спросите, а за что нам, аптекарям, таких любить. Совсем недавно обсуждали хамское поведение на рынке функционеров СПФО, которые обратились за “защитой” от конкурентов в надзорные и правоохранительные органы. Пшик оказался, “конкурент” как работал, так и работает. Вот “общественность”, по моему мнению, выглядит некрасиво.

    Пишем, унижающие российский фармацевтический рынок, “письма”

    Особенно, если знать, что в самой СПФО есть, или был “член”, который трактует действующее законодательство об обращении лекарств, еще как произвольно. Провизор обсуждал тему. 

    Вот, вот кстати, Роскомнадзор должен прекратить позорную и порочную розничную практику  фармацевтического склада “Протек”

    Я о том, что дурной пример заразителен. Вместо привлечения к вопросам регулирования отрасли и отношений участников рынка в ней, профессионального сообщества, предварительно, Его, сообщество, катахезнув и реформируя, все пишем. Пишем, унижающие российский фармацевтический рынок, “письма”. 

    На фармацевтическом рынке России мало же регулирования, регуляторов и коррупции. Что часто цветет буйно на тупости, идиотизме и некомпетентности самих участников рынка.

    Хотя, я очень сомневаюсь, что уважаемые фармацевтические производители, названные в статье газеты "Коммерсант", с заголовком Российские лекарства, не находят себе места

    в курсе дебильных челобитных к депутатам Едра. 

    Хотя, деловые СМИ же не выдумывает и какая-то б-ть письма писала!

    При всем при этом мы давно и сами озабочены, существующей в отрасли, распространенной практики массового коммерческого подкупа, и не скрываемых, откатных схем. Обсуждали тему тут.


    И тут


    Теперь Цитирую Коммерсант,



    "АПФ (объединяет 30 компаний, в том числе «Микроген», «Эвалар», «Озон», «Канонфарма продакшн») в конце 2018 года направила письмо главе фракции «Единая Россия» Сергею Неверову с просьбой провести в Госдуме обсуждение сложившейся, по мнению ассоциации, дискриминационной ситуации на аптечном рынке по отношению к российским производителям лекарств"




    "в ассоциации недовольны условиями доступа лекарств в аптеки, которые розница выставляет производителям: они должны выплачивать сетям бонусы в размере от 30% до 60% от объема поставки"




    "совместно с правительством фракция планирует разработать нормативный акт, направленный на облегчение доступа на рынок российских лекарств, а также на усиление контроля над ценообразованием в аптеках."


    Америки не открою, точно знаю препараты и Микрогена, и Озона, и Канонфармы,  да и любого рыночного фармацевтического производителя, прекрасно представлены в российских независимых аптеках. 

    Что на известном в России, поле фармацевтических дураков, коррупцией в крупных компаниях, порочащими связями с мудацким около фармацевтическим бизнесом, так на то оно и поле дурацкое. 

    Это было и будет, покуда дураки все живы. 
     
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