Кирпич под названием фармацевтический склад, фокусы c фармацевтическим обучением и бюрократические загадки фармацевтического производства в России. Ищем общие признаки.

Кирпич под названием фармацевтический склад, фокусы c фармацевтическим обучением и бюрократические загадки фармацевтического производства в России. Не кирпичи, не фокусы и не загадки, это инвестиции. Ищем общие признаки.

Ничего себе, ничего себе. Под конец года российскому фармацевтическому рынку прямо прибыло. Аж гордость взяла за инвестиционную привлекательность. Или скорбь? Не российский фармацевтический рынок, в манна небесная. Не убогая, коррумпированная, государством зарегулированная, убитая отрасль национальной российской экономики, а прямо отрасль прорыва для всей экономики страны. Не то, что душа за российскую отрасль болит, нет, привыкли уже. Есть какое-то разочарование. Может причина в том, что никто раньше так вызывающе открыто, хамски и беспринципно не позволял себе на фармацевтическом рынке России. Предпринимать, обставлять, выдавать. Может все гораздо проще, бюрократические кланы утомились от того, чего наделали и пришло время монетизировать, в кэш уходить. Кипрские оффшоры им в помощь. Национальные программы развития России в помощь тоже. Грандиозная покупка лучшей торговой компанией страны “Магнит” фармацевтического склада «Сиа Групп», бывшей “Сиа Интернейшнл”, за умопомрачительные почти 100 млн. долларов. Сто миллионов рублей от Российского фонда венчурных инвестиций (ФРИИ) для компании, которая занимается “обучением” специалистов фармацевтической отрасли. Там же, вроде как, родился проект по развитию очередного не то “маркетплейса”, не то рынка спорных маркетинговых услуг. Все «начинания» под, уже набившей оскомину, стратегией объединения “компаний малого и среднего бизнеса” и оказания «услуг» фармацевтическим производителям. Покупка АФК “Система” и ВТБ фармацевтического производителя ФП “Оболенское” и заявленные инвестиции в производство, почти в 2 млрд. рублей. Что похожее есть во всех, вышеперечисленных мероприятиях. Что? Перспектива для отрасли? Если бы. мало на российском фармацевтическом рынке еще сделок по «слиянию –поглощению» и много еще впереди. Был бы реальный российский бизнес, а потенциальное фармацевтическое дело найдется. Как минимум, участие государственного капитализма, и вероятно, использование бюджетных средств. Очевидная бесперспективность проектов, куда направлены инвестиции. Еще у меня есть предположение, что финансирование осуществляется, в “рамках социальной ответственности” бизнеса от реальных предпринимателей, очередных бюрократических фобий, бизнесов и программ на показ.. Как там у них, у элит- «импортозамещение», поддержка малого бизнеса, поддержка инновационных интернет-технологий. Под таким прикрытием уже не первый год, думаю, много миллионов бюджета выводится из реального сектора экономики. Мне одному видится, что, например, фармацевтический склад “Сиа”, пошел в нагрузку реальному бизнесу, в лице структур “Магнита”, где предварительно убрали от управления отца-основателя, гордость российского бизнеса господина Галицкого. «помимо выплаты собственными акциями 5,7 млрд рублей "Магнит" принимает на себя долговые обязательства СИА. У меня складывается ощущение, что эта сделка могла быть навязана менеджменту компании.»(КоммерсантЪ) Убедив акционеров компании, профинансировать погремушки Лавровского родственника и невозвратные, до “сделки”, кредиты государственного ВТБ, опрометчиво закаченные в структуры “Марафон Групп”, годом ранее. Случайность? Вряд ли. Ничего личного, только бизнес. Что нового в предновогоднем мероприятии по покупке ничем не примечательного, с точки зрения фармацевтического рынка и бизнеса, ФП “Оболенское” структурами АФК «Система». Такой же, похожий на "Магнит" «выгодоприобретатель» в лице мощной АФК “Система”, тут же рядом государственный ВТБ, которому, вполне вероятно, задолжало, это самое ФП «Оболенское», по уже безвозвратно потраченным кредитам. Про корни из Кипра и на нем, даже не буду. “В 2013 г. прежние владельцы «Оболенского» – 15 физических лиц, ЗАО «Оазис-Медикал-2» и ЗАО «Фарминвест» – продали предприятие кипрской компании Alvansa Limited, среди совладельцев которой были и сам Андрей Младенцев. Затем 80,55% кипрской компании было продано ОАО «Газпромбанк» и UFG Private Equity...сумма сделки могла составить 76,5 млн долл.”

Самое очевидное, что объединяет оба, рассматриваемых случая инвестиций, ни стратегически, ни тактически приобретение “активов” не нужно было основному реальному бизнесу. Даже в страшном корпоративном сне не могло привидится. Что “Сиа Групп” для “Магнита”, что ОБЛь для АФК “Система”. «Оболенское» же имеет очень сильный портфель и команду, которая его может развивать и дальше. Так что такое партнерство для «Биннофарма» очень кстати».» Кстати, подобные “сделки” уже совсем у нас не редкость. Таким же грубым и по мне, бюрократическим наскоком, реальный бизнес уже оплачивал разный неликвид, созданный бюрократическими кланами. Помните “инвестиционный” бюрократический проект “Форт” с производством в чистом поле жизненно важных лекарств, который в 2010 году получил поддержку Председателя Правительства России ВВ Путина (РЕЗ ВП-П12-596 ОТ 04.02.2010). С неподъёмным убытком под 700 млн в 2017. А в году 2018 государственному ВЭБ так и приходится продлевать кредиты на две пятилетки вперед. Опять же уже не без участия, уже знакомых участникам российского фармацевтического рынка, талантливых предпринимателей из «Марафон Групп» им. фармацевта А. Винокурова, под чей контроль производственная площадка перешла в 2017 году. Это к тому, что мало на российском фармацевтическом рынке еще сделок по «слиянию –поглощению» и много еще впереди. Был бы реальный российский бизнес, а потенциальное фармацевтическое дело найдется. У меня вопрос, кто следующий счастливчик? Региональный и успешный «Катрен»? Столичный «Пульс»? Где же взять на все бюрократические фармацевтические штучки и забавы российских предпринимателей. Нету уже. Помните, когда группа “Протек” безумно и нелогично “купила” очередной, свой ФП, “Рафарма” из очередной российской бюрократической “зоны развития”. Мать их. Право слово, система выглядит странно. Но тогда и практически всегда, процесс, вроде бы выглядел и обставлялся органически. В духе, всякий имеет право на управленческие ошибки. На российском фармацевтическом рынке практики дистанционной и массовой продажи сертификатов специалиста, который обязателен для допуска к фармацевтической специальности, до появления в 2016-2017 нескольких "обучающий проектов", которые, на мой взгляд, являются не только посредниками, но могут быть и инструментом превращения "знаний" в нал, распределяемый далее, между руководителями медицинских вузов и чиновниками, не было в России никогда. Что до 100 млн, вложенных инвестициями в российский, якобы образовательный фармацевтический, “стартUP” российским агентством стратегических инициатив. Да тут родственники российской элиты, вроде как, не просматриваются. На этом положительный момент и заканчивается. Беда даже больше, чем у сильных фармацевтического мира с их складами и фармацевтическими свечными заводиками. Потому как, все Uppы на шее нашей специальности и аптечного дела планируется. По- моему мнению, такими инвестициями бросается тень на всю систему поддержки бизнеса в общем, да и на систему развития технологий в России, в частности. Напомню, что Российский фонд венчурных инвестиций, учрежден Агентством стратегических инициатив по предложению самого Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли. Я лично не вижу даже намека на технологическую компанию, или что- то подобное. Гениально? Не думаю. Разве, что как все, такого рода начинания. Вижу попытку упорядочить и упростить, для крупных компаний, сбор денежных средств за получения сертификатов специалиста по 5500 рублей за сертификат. Несведующим напомню, что ставка за "сертификат специалиста" на черном рынке 5000 рублей, плюс 500 за возможность не посещать занятия. назревает криминальный скандал, связанным с тем, что ряд государственных чиновников Минздравсоцразвития наладил массовую и постоянную передачу личных данных специалистов фармацевтической отрасли коммерческим структурам.

Отмечу, на российском фармацевтическом рынке практики дистанционной и массовой продажи сертификатов специалиста, который обязателен для допуска к фармацевтической специальности, до появления в 2016-2017 нескольких "обучающий проектов", которые, на мой взгляд, являются не только посредниками, но могут быть и инструментом превращения "знаний" в нал, распределяемый далее, не было в России никогда Еще видится намерение заложить основу коррупционного взаимодействия с чиновниками. На российском фармацевтическом рынке уже назревает, буквально, криминальный скандал, связанным с тем, что ряд государственных чиновников Минздравсоцразвития наладил массовую и постоянную передачу личных данных специалистов фармацевтической отрасли коммерческим структурам, прямо из государственной системы непрерывного фармацевтического образования. Среди которых, скорее всего, коммерческая структура, вероятно, "малого бизнеса", что получила 100 млн. бюджетных средств. СтартАп, понимаете ли. На УСН еще небось? С огромными издержками, которые идут, куда? Надеюсь, что правоохранительные органы и на эти вопросы дадут ответы, поздно, или рано. Ой, как интересно, бюджетными деньгами уже финансируется, финансируется. Что? Или это метод «правого регулирования венчурной отрасли»? Хотя думаю, что криминальный конвейер по массовой выписке сертификатов специалиста оптом для крупных фармацевтических компаний это не предел. “это площадка, на которой производители предлагают аптекам маркетинговые соглашения” Устроители “стартапа” и их покровители из Российского Фонда венчурных инвестиций уже заявляли о создании “площадки”, объединяющий компании малого и среднего фармацевтического бизнеса. Каким образом? Не смейтесь, коллеги, с помощью технологий и процента от продаж. Да, да, правда, раньше это у нас называлось грубо откатом, или коммерческим подкупом, и не финансировалось так открыто и грубо. Цитирую с сайта организатора "взаимодействия" закупщика аптеки с продажником производителя. Объемное соглашение на закупку Бренды:Цитовир-3 Бонус 2500 ₽ на аптеку Говорят, что новое “высокотехнологичное” направление от важного российского Агентства Стратегических Инициатив имеет, цитирую, большой потенциал в масштабировании решений стартапа на зарубежных рынках. Целевые рынки цифрового медицинского образования и маркетинговых сервисов для аптек сегмента малой и средней аптечной розницы составляют более $2 млрд. Вот так и продолжаем 2019 год, кому ляжку жгут невозвратные кредиты государственного банка, кому-то свербит желание помочь родственнику высокопоставленного чиновника, а кто-то просто тупо хочет 2 млрд. из пальца высосать. Нам же коллеги, во всем этом дерьме вариться. Всего, всего вам, уважаемые коллеги. С Рождеством Христовым. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



