Главная Наше мнение » Риск для градусника. 50 см. от стены на “доступ”, к стене. Фальсификатам в аптеке быть.

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Наше мнение / Профсоюз : Риск для градусника. 50 см. от стены на “доступ”, к стене. Фальсификатам в аптеке быть. redaktor 18-12-2018, 19:09 Просмотров: 145 0 автор:18-12-2018, 19:09Просмотров: 145

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Риск для градусника. 50 см. от стены на “доступ”, к стене. Фальсификатам в аптеке быть. Пока честной аптечный народ трудится, закрывает планы продаж продукта Живица и готовится к Новому Году, чиновники и их группа поддержки из “общественников” и “экспертов” работают над изменением законодательства, не покладая рук. Ведь стоит же, по моему мнению, за этим творчеством совершенно конкретная гнида. Знаю, знаю, что такое Минздравсоцравития на шее фармацевтической отрасли при Скворцовой. Слышал, что российской фармацевтической отрасли России хуже не было, ни при Шевченко, ни при Зурабове, ни при Голиковой. Даже, когда в чиновники ходили известные и уважаемые лица нашей отрасли Крестинский Ю, Г. Иноземцев, или Младенцев А., над отраслью такого издевательства не было. (Это шутка, коллеги. Люди, правда, верили, что в бюрократии России сила, думаю.).

Но не могла одна Скворцова такое придумать, даже с помощью своих талантливых специалистов в “фарме”, типа Мурашко, или Пархоменко. Не могла, как пить дать. Кто же, кто же консультирует чиновников и содействует им. Так, чтобы откровенно, делать из фармацевтической отрасли полигон идиотизма прямо. какие фальсификаты могут быть в современной аптеке и зачем их, придет в голову кому-то, хранить

Минздрав России представил проект поправок в правила НАП и правила надлежащей практики хранения и перевозки препаратов. Ох уж этот Минздрав. Спасибо конечно, что из Правил планируется исключить убойный и коррупционный пункт и о минимальном, не менее 0,5 метров, расстоянии аптечного оборудования от стен или другого оборудования. Хотя прямо вижу, как на местах росздравназзоровские контролеры хитро, уже в уме, шьют дела на основании “нового” и измененного требования, гарантирующего “доступ”, мать их. “при установке оборудования должен быть обеспечен доступ для очистки, дезинфекции, ремонта, технического обслуживания, поверки и (или) калибровки оборудования, доступ к товарам аптечного ассортимента, свободный проход работников.

попахивает фармацевтическим непрофессионализмом, а больше лоббизмом, так как действующие правила ведения аптечного бизнеса, запрещают хранить лекарства в офисах

Самым же криминальным, по-моему, остается попытка этих бюрократических насильников сделать из российского провизора, непонятно с какого р-жна, “узкого” специалиста. Кажется, что эта мрачная история фармацевтических специализаций не кончится, никогда. Понятно же, что все эти специализации вводятся чтобы продолжать обдирать бизнес и пристраивать на места инспекторов и аудиторов бывших чиновников и недоученных дебилов, из блатных и детишек. Судя по правкам, лица, ответственные за внедрение и обеспечение системы качества, в также за актуализацию СОПов должны будут

«иметь дополнительное образование в области контроля качества лекарственных препаратов. Сведения о таких лицах должны будут передаваться в Росздравнадзор.»

Вопрос, что и когда мешало провизору, с российским фармацевтическим образованием, со времен СССР, руководителю аптечного предприятия, или заместителю по фармацевтической деятельности, заниматься контролем качества. Хоть услуг, хоть менеджмента, хоть черта лысого. Отвечу ничего. Правила НАП в этой части есть типичная бюрократическая загогулина. От административного экстаза, и совсем от нечего кому-то делать. Еще в голову авторам правок-поправок пришло, например, исключить требование о раздельном хранении ЛС, оставив требование, обеспечить “безопасное” хранение”. Или

препараты с истекшим сроком годности предложено хранить в одной зоне с фальсификатами.

Боже какие фальсификаты могут быть в современной аптеке и зачем их придет в голову кому-то хранить? Вот еще песня больного чиновничьего сознания на аптечную тему.

нужно будет провести анализ потенциальных рисков в зонах хранения лекарств и уже с учетов его итогов выбрать наиболее оптимальные точки для размещения термометров

Какие риски в зонах? Кто нашел и увидел? Кондиционеры с нагревателями. Или что? В это как понимать?

отделить от зон хранения препаратов бытовые помещения (комнаты отдыха, гардеробные комнаты, душевые и туалеты).

Тут уже попахивает фармацевтическим непрофессионализмом, а больше лоббизмом, так как действующие правила ведения аптечного бизнеса запрещают хранить лекарства в офисах, и формулировка запрета касается “административно-технических” помещений. Еще хит, который к фармацевтической деятельности вообще отношения не имеет. Как это требование вообще в НАП попало?

“исключить требование о том, что отделочные материалы мест для хранения ЛС должны соответствовать требованиям пожарной безопасности”.

Ну не идиоты ли? Это если про правила хранения только. Есть и совершенно, как назвать, больные намерения. Типа, из обязанностей гонимого «первостольника». Сейчас наш несчастный коллега и подчиненный- «первостольник» должен информировать покупателя

"о рациональном применении лекарственных препаратов в целях ответственного самолечения”.

А хотелось бы, чтобы фармацевт проводил

“развернутое фармацевтическое консультирование, включая выявление состояния и жалоб, требующих консультации врача, по правилам приема и режиму дозирования препаратов, их взаимодействию с пищей, хранению в домашних условиях, оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, а также правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних условиях с учетом технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие”

Не хило. За бесплатно то? При государственном регулировании наценок на лекарства то? При средней зарплате в сегменте в 30 тысяч российских рублей. Сразу отмечу, дело не в жадных предпринимателях, заработная плата такая, потому, что платить не из чего. На 15% разрешенной наценки на ЖВЛС. Еще напомню, про притягиваемое к делу, вне закона и смысла, право чиновникам Росздравнадзора проводить контрольные закупки. Без рецепта ЛС не продали, ЛС качественное. Да? Нет, суки аптечные, на то и контрольная закупка! Развернутого фармацевтического консультирования не было. Нате за это “административную” ответственность на 100 тыс. штрафа. Зря что ли права на контрольную закупку чиновники через Государственную Думу пробивали.

“при запросе препарата аптечный работник должен будет рассказать о диапазоне стоимости имеющихся в наличии взаимозаменяемых препаратов в рамках запрошенного МНН”

Все на этом. К черту эту НАП, малопонимающих в нашем деле чиновников, и их идиотов- консультантов. В Ж-у. Все-равно всех переживем, с традиционным то, аптечным ремеслом. Спасибо авторам и сайту Garant.Ru, информацию откуда мы стянули. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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