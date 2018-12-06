ДЛД. Дело Лекарственных Дистанционщиков





Коллеги помнят, что недавно мы озаботились соблюдением законодательства участниками фармацевтического рынка России в части розной торговли лекарствами.

Как мы подозревали, спорными, с точки зрения текущего законодательства, действиями на фармацевтическом рынке занимается, давно и рьяно, одна из ведущих компаний страны.

Есть какая компания национального уровня в России. Очень нам неприятная, во всех отношениях.

Сотрудники этой компании, то аптеки открывают, дверь в дверь, с уже работающими аптеками. То заимствуют, мягко говоря, информацию из баз клиентов, используя технические возможности своей дочерней компании, распространяющей ПО для аптек на рынке.

Да и за влиятельными и “общественными” профессиональными НКО отрасли плотно, плотно стоят представители все той же влиятельной коммерческой структуры. Прямо серьезные, серьезные.

недружественные действия к рынку и его участникам не только продолжаются, но и этот анти-рыночный фронт, он же цирк для богатых торговцев лекарствами оптом, ширится

Скажу, что проявляя уважение ко всем участникам рынка, мы долгое время пытались достучаться до владельца и высшего менеджмента компании. Который, конечно, же мог и должен был остановить потуги своих “специалистов”. Ссылка тут по дистанционной торговле

И тут. По использованию вирусов в маркетинговых целях. Не барское дело, оказалось.

Все осталось на своих местах, и недружественные действия к рынку и его участникам не только продолжаются, но и этот анти-рыночный фронт, он же цирк для богатых торговцев лекарствами оптом, ширится.

На повестке дня фармацевтического рынка дело лекарственных дистанционщиков #делолекарственныхдистанционщиков, которые оседлав тему высоких технологий в фармацевтике, оседлали аптечную розницу и действующее, фармацевтическое законодательство.

Причиной озабоченности, кроме, постоянных и периодических странных действий сотрудников крупнейшей компании фармацевтического рынка страны, послужила организованная “местными элитами”, буквально травля нового рыночного игрока.

Бедолаги предприниматели всего лишь получили две розничные лицензии на фармацевтическую деятельность. Две лицензии, на два аптечных ларька. И понеслось.

оседлали аптечную розницу и действующее фармацевтическое законодательство.

Даже, на существующем сегодня в нашей отрасли фоне, выглядело очень некрасиво и агрессивно.

При том, что вышеупомянутый горемыка-“новый фармацевт” никаких фармацевтических законов не нарушал. Ссылка тут

Мы, в свою очередь, обратились в НКО, в котором проявили такое усердие, указав, что один из членов СПФО, по нашей информации, занимается противоправными действиями.

Ответ был предсказуем. Члены СПФО законы не нарушают и СПФО внимательно за этим следит.

Нам посоветовали продолжить нашу работу..Цитирую,

Если Вам известны факты нарушения действующего законодательства, то Вы можете их зафиксировать и обратиться в контролирующие органы. Так поступил СПФО, зафиксировав конкретные факты незаконной дистанционной продажи лекарственных препаратов..

Нам ничего не оставалось, как начать фиксировать “факты нарушения”, с чем мы успешно справились. Закупки, обращения за разъяснениями к сотрудникам “розничных сервисов” и их компания-партнерам.

Что касается аптек- партнеров, мы к ним отдельно обращались. Ссылка тут.

Наши опасения и подозрения, что в одной из компаний-лидеров фармацевтической отрасли отлично поставлена реализация лекарств в розницу подтвердилась.

Подтвердилось и то, что аптеки-партнеры “розничного” “сервиса” откровенно используются и подставляются.

Как нам ответили сотрудники одной из аптечной сетей “партнеров”, в ответ на претензию о несоответствии дозировки одного из ЛС, цитирую,

“Заказы, оформленные на сайте ЗдравСити, формирует и поставляет в аптеку компания ЗАО «ЦВ Протек». Для решения данного вопроса Вам необходимо обратиться на горячую линию ЗдравСити.”

Теперь, как подсказали коллеги из СПФО, слово должны сказать контролирующие органы, регуляторы, судебные органы.

Именно этим в рамках “дела лекарственных дистанционщиков”займутся, поддерживающие Провизор Ру, специалисты в области УПК. Открою Кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца.