Главная Наше мнение » Как лидер рынка превратился в одного из сотен. Причин несколько. Главная , невнимание к аптечной независимой рознице.

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Наше мнение : Как лидер рынка превратился в одного из сотен. Причин несколько. Главная , невнимание к аптечной независимой рознице. redaktor Вчера, 16:15 Просмотров: 42 0 автор:Вчера, 16:15Просмотров: 42

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Как лидер рынка "Пауль Хартман" превратился в одного из сотен производителей и реализаторов медицинской продукции. Причин несколько. Главная, невнимание к аптечной независимой рознице. Грабли производителей, оптовиков и промоутеров лежат все там же. Чпок, в лоб, и нету.

Самая, пожалуй, успешная иностранная компания в России на фармацевтическом рынке за последнее десятилетие "Пауль Хартманн". Была. Хотя уже лет пять как, все пошло не так. Компания растеряла все свои рынки и достижения. Теперь нам остается только вспоминать. Что было и прошло. Как пример новым лидерам. Самая лучшая система работы с клиентами, с независимой, между прочим, розницей. Самое широкое присутствие в российских аптеках. Да и да. Звездная болезнь местных управленцев. Попытка изобрести велосипед и построить параллельную, аптечной независимой рознице, модель сбыта. Передача инструментов клиентского обслуживания местным оптовым партнерам. Игнорирование интересов старых клиентов. Да, да, да и да. Грабли производителей, оптовиков и промоутеров лежат все там же. Чпок, и нету. Осталось лишь "миссия", которая известно, невыполнима и понты, которые хоть дорого стоят, но толку на рынке не приносят. Изучаем признания топов в издании про рекламу и маркетинг. Еще компания никогда не подкупала своих клиентов. Что с этого? Негативные “да” перевесили эффективные, минимум в два раза. Теперь, что говорить. Да и ничего нового, не они первые, да и не последние. На эти грабли наступили за последние десять лет рулевые минимум, по моим приблизительным подсчетам, 30 компаний с высочайшим потенциалом. Почти все уже вне конкурентной борьбы, вне рынка. Цитирую из интервью Полины Балан, директора по маркетингу медицинской компании Paul Hartmann, которая рассказала изданию Adindex.ru, как же, как же "правильно работать с аудиторией старше 45 лет"? Вот думаю, а может провал "Хартмана" в России этим и объясняется. На каком- то этапе управленцы компании решили, что аптечная независимая розница им не нужна, (полторыаптеки P.S Автор термина "полторыаптеки" не я и не Provizor.RU а "новый фармацевт", сотрудник ИТ-сферы из "Катрена" А.Тенцер и они сами знают, кому какие урологические прокладки, и кому какие повязки на раны.

Скорее всего таки и есть. Дальше ошибка за ошибкой. Кто еще на российском рынке хочет плюнуть на стандартные правила и логистику? Как там модно сегодня говорить у местных элит, как недавно выдал в эфир редактор "ФВ" Г.Иноземцев про "одиночные аптеки"? Пример в ритейле? Неужели, им светилам виднее. «Одиночные аптеки можно рассматривать как позитивный и интересный пример в фармацевтическом ритейле, но их роль, а главное влияние на всю отрасль снижается,

– Да и найти их становится все сложнее, поскольку отдельно стоящие аптеки все чаще присоединяются к сетям, ассоциациям и другим объединениям».

Я отвлекся. К интервью коммерческого человека от "Пауль Хартманн". Прямо несколько шагов от успешного присутствия на рынке. Могу чуть заблуждаться, но по моим данным, продукция компании в нашей рознице в категории медицинские товары, одно время держала чуть ли не 90% сектора. Представляю как обидно, имея отличную продукцию, и такой рынок, уйти в ноль. Прямо буквально в "digital". Менеджер прямо говорит о причинах. Они же, упомянутые мною выше, грабли, что лежат на пути многих. Чего же после этого желать. Причина раз. компания сделала ставку на, на что,что? Цитирую, кросс-маркетинговые проекты с такими ведущими компаниями на рынке, как «Инвитро», которые вызывают доверие как специалистов, так и конечных потребителей

Причина два,

активно разрабатываем интернет-проекты: образовательные и рекламные кампании, акции, продвижение собственного интернет-магазина, активное сотрудничество с сервисами по онлайн-заказу лекарств и интернет-магазинами

Третья причина, о которая пришла на ум раньше, ошибка в выборе потребительской аудитории. Так, кстати, всегда бывает, когда промоутеры и производители решают, что самые умные. Цитирую, 28% у нас составляет аудитория старше 45 лет.



Я все к тому, коллеги, что вот, как мне кажется, яркий пример, когда стратегическая ошибка в выборе партнеров и нарушении правил элементарной логистики привела к необратимым последствиям. Правда, еще раз выйти в лидеры сектора не получится. Как говорится, их пример другим наука. Весь материал рекламного издания можно почитать по ссылке. Что касается планов и миссий, то думаю, это просто так возникли в голове у конкретного управленца. Чтобы успокоить владельцев и инвесторов. Манией развить российское здравоохранение. Придет же в голову такое.

В России у нас дочернее представительство немецкой компании. И наша миссия здесь заключается в развитии российского здравоохранения до мировых стандартов Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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