Трудо выебудни. Обращение к аптекарям и владельцам аптечных предприятий. Об участии в складских фармацевтических проектах дистанционной торговли лекарствами в розницу.





Очень редко говорим о правилах ведения аптечного бизнеса именно потому, что правила эти, всем кто занимается аптечным делом, давно хорошо известны.

Есть исключения, где аптекарю и владельцу аптечного бизнеса, правда, не место. Есть примеры, которые откровенно вредят розничному сектору фармацевтического рынка, про аптечное дело даже не говорю. Не бизнес, а страшный сон аптекаря.

Я, прежде всего, о партнерском участии аптечных предприятий в “проектах” "АптекаРу", "Здравсити" и подобных.

К адептам “новых” форм” розничного бизнеса, проявляя уважение, между прочим, тоже недавно обращались. Информация здесь.

Только до них не доходит, очень высоко, видимо, сидят. Бог с ними.

Для нас главными были и будут интересы аптечного дела и легальной аптечной торговли, какая бы не была. Повторю, какая бы она не была.

Понимаем, что для многих коллег участие спорных маркетинговых акциях крупных компаний кажется очередным инструментом бизнеса. Особенно, если за участие старший “партнер” предоставляет некоторые преимущества. Только преимущества ли это? Стоит ли позора?

эти преимущества не перевесят вашей ответственности за здоровье ваших же покупателей





Только ни какие эти несчастные преимущества не перевесят вашей ответственности за здоровье ваших же покупателей. Это главное.

Изучите внимательно логистику и процедуру, по которой заказанные, через оптовые Интернет- витрины, потребителем лекарства, попадают сначала в вашу аптеки, в затем к потребителю.

Еще раз прочитайте элементарные правила отпуска лекарств из аптек.

Мы произвели десятки закупок лекарств через вышеупомянутые “сервисы” и везде все одно и тоже.

Грубые нарушения правил отпуска.

Грубые нарушения прав потребителей. Особенно, когда один и тот же покупатель, в одно и тоже время, совершает покупки в аптеке, оплачивая одно и тоже лекарство по ценам, отличающимся на порядок. Если покупать лекарство по цене аптеки, или по цене "заказа".

Ваша Аптека для них удобно расположена и они должны делать покупки именно у вас, по розничным ценам

Как выглядит ваше аптечное предприятие, на открытие которого было потрачено масса средств и сил, в глазах этих покупателей.

Тех покупателей, которые являются вашей целевой аудиторией, ведь не зря они заказывают “на прямую” со склада в вашу аптеку. Они живут в вашей торговой зоне.

Ведь, именно, Ваша Аптека для них удобно расположена и они должны делать покупки именно у вас, по розничным ценам.

для покупателя вы лишь точка вывоза, где еще норовят обогатиться на здоровье

Именно Они должны становиться клиентами, не временного левого сервиса по продаже лекарств в розницу по демпинговым ценам, а должны становиться вашими постоянными клиентами.

Как думаете, станут? Даже если ваш персонал додумается зафиксировать персональные данные клиента.

Нет конечно, для покупателя вы лишь точка вывоза, где еще норовят обогатиться на здоровье, продавая валидол в “втридорога”. Вот у вас цена 100, в на "здравсистиаптекеру", или прочее 60.

Уверяю вас, что объяснить разницу и отличие в цене на одно и тоже лекарство, в пакете от “катрена”, или протека” и на ваших полках, покупателям, вашим первостольникам, будет не под силу.

Этого свинства, по отношению к аптечному делу, объяснить нельзя. Да и потребитель отлично все понимает и помнит.

На лицо, я бы сказал, откровенное желание организаторов “сервиса” подставить, и персонал и руководство и владельцев аптек.

Плюс сделать их, возможно, соучастниками в деле о незаконном предпринимательстве, или фигурантами дел об административных правонарушениях, ведущих к приостановке лицензии. За неоднократное и умышленное нарушение правил отпуска лекарств. Минимум.

Все очевидно, как бы наши “старшие братья по классу” не пытались все представить. Им то все равно, у них таких точек -партнеров тысячи, что им ваша аптека.

"Полторы аптеки" .

Резюмирую. Участие аптеки в качестве “точки” вывоза и “партнера” Интернет -ресурса по продаже лекарств не только позорно для предприятия, которое называется аптека, но и может быть опасным для бизнеса.

Да, и возникшие проблемы за вас, мои недальновидные коллеги, никто решать не будет.

Эти “организаторы” схем розничной реализации прямо завтра найдут другую “точку”, другого лоха, который, наверное, не подумав, станет “за 5%”, которые даже не покроют оборотные налоги, очередным партнером, очередного псевдо аптечного бизнеса.

На этом все, идем выбирать бары и рестораны для пятницы- развратницы. Дорожите своим аптечным делом и своей аптекой.

Искренне ваш, провизор А.В