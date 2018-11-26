Трудо выебудни. Дело о ценовой политике и коммерческом подкупе.

Говорим и говорим о вредных для рынка маркетинговых упражнениях. Хотя, причем тут маркетинг.

По- моему мнению, это просто странные действия под видом предпринимательской деятельности на фармацевтическом рынке, вне существующих и действующих в России правил, порядков и законов, само собой.

Да и преступления с правонарушениями это вопросы, которые необходимо задавать надзорным органам.

Меня же интересует простая логика, как, минимум, можно рубить сук на дереве, которое является основой бизнеса.

Я опять о демпинге, о подкупе и простой предпринимательской тупости. К демпингу мы на рынке давно привыкли, к тупости тоже, вот коммерческий подкуп это, коллеги, совсем новое явление на российском фармацевтическом рынке. Подкуп бывает разный. Об этом будем говорить отдельно, позже.

Пока же речь о ценах на лекарства.

странные действия под видом предпринимательской деятельности на фармацевтическом рынке, вне существующих и действующих в России правил, порядков и законов





Например, вот несколько вопросов.

Вот реклама на радио “Говорит Москва” модного “аптечного” сайта и ценового предложения на препарат “Имудон”.

Вот, с чего это, компания, которая делает бизнесъ, вроде как, в рознице, рекламирует препарат, произведенный другой компанией “Фармстандарт”.

Ну предположим, что часть рекламы оплатил сам “Фармстандарт”, например, предоставив одному ЮЛ “группы компаний” натуральную скидку, в виде, например, бесплатного товара. Продукции, с которой, предположим, предварительно оприходованной на склад розничного оператора-новатора, и по рыночной цене, уплачены и налоги в бюджет.

Да, так, но...Цена то за упаковку в 520 рублей откуда свалилась? За чей счет?

Ладно бы, если речь идет о компании, которая не может оказать влияния на сегмент даже, например, столичного рынка. Мало ли таких видели.

Но теперь очевидно, что в этот очень нерыночный, мягко говоря, процесс, втягиваются и ведущие отечественные производители, и крупные оптовые структуры. Чей минимальный просчет, обязательно сказывается на всей отрасли.

Цена на тот же многострадальный имудон на сайте розничной компании 520 рублей. Хорошо. Допустим.

Это скажу вам, минимум 15 % от оптовой цены, той, что например, лидер оптового фармацевтического рынка России предлагает своим клиентам- аптекам.

Вот сводочка по ценам на 26.11.18 Гранд Капитал- 598.00, Катрен - 608.00. То есть понятен порядок оптовой цены для аптек.

цена на сайте розничных продаж компании Катрен - 508 рублей

Идем дальше, вот, например, цена на сайте розничных продаж компании Катрен - 508 рублей.

Ну ничего себе! Откуда, такой аттракцион щедрости. Если по такой цене лидер фармацевтического рынка продает лекарство в розницу, то какая цена на складе Катрена для своих клиентов -аптек?

Ниже, выше? По идее и экономике цена должна быть ниже. Ан нет, видим целые 608 рублей.

Странно. Это один вопрос.

Другой вопрос, как вообще, можно даже теоретически таким образом строить систему продаж ведущему российскому оптовику, если даже отбросить все мелочи, и приравнять потребителей и аптеки. На что расчет?

Сколько покупает в среднем в месяц на катреновском розничном сайте физическое лицо? На тысячу, на пять, если очень больной потребитель.

А аптека? В Катрене?

Минимум 50 тысяч, да и минимальный разовый заказ в катрене, и на любом другом оптовом фармацевтическом складе, аптека может сделать от 5000. Разница очевидна.

Очевидна и разница в отношении к различным клиентским группам.

Вопрос, какую наценку на имудон нужно сделать нормальной городской аптеке, купленный у оптовика за 600 рублей, если имудон даже в рознице в самого оптовика стоит 500 рублей, да и да, не стоит.

Не стоит же, о здоровой конкуренции на российском фармацевтическом рынке.

Хорошей вам, коллеги, рабочей недели.