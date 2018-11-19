redaktor 19-11-2018, 15:00 Просмотров: 112 0 автор:19-11-2018, 15:00Просмотров: 112

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Правообладатели спорят, с аптек перья летят. Радио Юнитон против аптек и Исиса, со своей косметикой. Я думаю, что косметика с ценником от 500 рублей в нормальной аптеке лишний товар, если конечно, производитель не взял на себя все расходы и содержание самой аптеки. Особенно если ушлый производитель, в целях, исключительно, маркетинга, позиционирует продукт как "аптечная косметика". Как бы, вроде, неэтично.

Но такой подход сегодня не в моде. Что же, кто на что учился. Мнений в спорах о правах на тот, или иной бренд всегда два. Кто-то уже имеет бренд, в кто-то имеет от этого проблемы. Не знаю, с одной стороны приятно, что российская марка и ее правообладатель защищена в России, и даже влиятельный производитель из Швейцарии и его активные, влиятельные российские агенты обязаны с этим считаться. Имею в виду российские компании “Протек” и “Парамед”. Не знаю, с одной стороны приятно, что российская марка и ее правообладатель защищена в России, и даже влиятельный производитель из Швейцарии и его активные, влиятельные российские агенты обязаны с этим считаться. Имею в виду российские компании “Протек” и “Парамед”. С другой стороны, есть права, а есть злоупотребление такими правами. Считаю так, если правообладатель, например, из Новосибирска, судился весь 2017 год и все тяжбы закончились в его пользу, то это, по моему мнению, есть основание прекратить, как бы сказать, практику нарушения прав раз и навсегда. Правда, юристы, есть такие механизмы? Должны быть. По-другому выглядит, по моему мнению, некрасиво. В 2017 году уже были штрафы и возмещения от ряда аптечных предприятий. Понравилось? На прошлой неделе арбитражный суд Новосибирска зарегистрировал очередной иск радиостанции “Юнитон” к 10 аптечным предприятиям Новосибирска и Москвы.

Российская компания “Парамед” легально ввезла на территорию России ряд товаров с товарными знаками «ЮНИТОН», «ЮНИТОН-4», «UNITON», «UNITONЕ», «UNITONЕ-4», производства компаний ISIS PHARMA, ISIS PHARMA GMBH.

В иске значатся названия 10 аптек. Это ООО «БЕЛАЯ АПТЕКА», ООО «Доорс Девелопмент», ООО «Аптека «Диана», ООО «ДИОЛЛА», ООО «Диалог Столица», ООО «Самсон-Фарма», ООО «Авиценна Фарма № 4», ООО «БИОВИТА», ООО «Юсерп» и ООО «Диалог» Информации о мотивах и предмете иска пока не раскрывается, на наш запрос региональное радио не ответила. Без ответа остался и запрос в компанию из Швейцарии. Которая, кстати, на своем сайте спорную продукцию не рекламирует. Тогда причем тут аптеки? Нашли крайних. Надеюсь офисные юристы разберутся. Я же догадываюсь, о чем речь. Судя по решениям многочисленных судов, имевших место в 2017 году. Российская компания “Парамед” легально ввезла на территорию России ряд товаров с товарными знаками «ЮНИТОН», «ЮНИТОН-4», «UNITON», «UNITONЕ», «UNITONЕ-4», производства компаний ISIS PHARMA, ISIS PHARMA GMBH. Потом поставила продукцию другим дистрибьюторам, те в свою очередь сделали поставку в аптеки. Однако, права на вышеупомянутую марку, на территории России, принадлежат другой российской компании. Принадлежат российской компании.

Компании Исис отказано в требовании досрочно прекратить правовую охрану товарного знака “Юнитон” в отношении части товаров 3 и 5 класса по международной классификации.

Есть на этот счет и решение суда, не в пользу швейцарского производителя. Компании Исис Фарма Франс отказано в требовании досрочно прекратить правовую охрану товарного знака “Юнитон” в отношении части товаров 3 и 5 класса по международной классификации. Дальше, несколькими решениями судов был документально доказан факт распространения, а именно розничной продажи и предложения к продаже, товара на территории России с нарушением прав ООО «Радио Юнитон» - владельца товарного знака №316520 на территории России. Это из истории 2017 года. Чем теперь вызван иск “Радио Юнитон” к аптекам, предстоит разобраться. Либо аптеки продолжают продавать косметику Исиса под названием “Юнитон” и не реагируют на обращения правообладателя прекратить реализацию продукции. запрет производителю и импортеру денег не приносит, в вот взысканные суммы с аптек, это строка бюджета Либо правообладатель забыл добиться от судебных инстанций запрета на реализацию продукции, например, со стороны компании “Парамед”. Забыл, или не захотел? Опрометчиво, по моему, не добивался этого, веря, что запрет производителю и импортеру, сам по себе, денег не приносит, в вот взысканные суммы с аптек, это реальная может быть строка бюджета для радиостанции. Вот такая история. Да забыл сказать, что в ходе судебных разбирательств представители известного российского фармацевтического склада “Парамед” уже просили признать действия радиостанции злоупотреблением правами. В 2017 году суд такого не увидел. Хорошей, коллеги, вам рабочей недели.



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