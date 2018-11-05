Фармацевтическая реклама. Опять хуже. Ангидак. Новопассит.
Очередные рекламные провалы из фармацевтической рекламы.
Один еще и лживый, на провизорский если взгляд. Реклама новопассита, где про семь трав и противотревожный компонент. Если говорить о введении потребителей в заблуждение рекламой.
Совсем неудачным показался очередной рекламный ролик спрея для горла “Ангидак”.
Тот, что про "спрей для горла", не то с не мытыми, не то просто уличными, не то спортсменами, не то гопниками.
Никак с лекарством не сочетается. Руки помыть хочется.
Продажи после такого? Сомневаемся, даже пробовать не стоит.
В аптеках и так много неудобных для пользователя, дорогущих и вяло продающихся спреев "от горла", три, минимум.
Тантум, Гексорал и Мирамистин, которому в прошлом месяце, да и в этом, когда начался, сезон простуд, реклама не сильно помогла.
Понимаем, что болгарский производитель спрея хочет затмить рыночную известность конкурентов и их удачные ролики с темой рэпа.
Понимаем, что тут остается только шокировать. Что-то не выходит. То пошло, то грубо.
Предыдущая рекламная проба, которая была вообще на грани, осталась незамеченной публикой, думаю, что к счастью для марки, выглядела дико. Для времени и фармацевтического рынка. Пошлятина и есть пошлятина.
В ролике, появившемся в соцсетях этим летом, девушки под музыку облизывают и прикусывают губы, лижут мороженое и эротично открывают рты. В финале одна из героинь широко раскрывает рот и орошает горло спреем.
Рекламный слоган гласит:
«Для тех, кому важны фантазии, а не больное горло».
Еще провал марки это легкомысленное сообщение на сайте продукта,
“рекомендовано союзом педиатров России для лечения острого тонзиллита у детей”.
Дальше делай оговорки, нет, что речь о действующем веществе, а не о самом продукте, все одно. ФАС плачет давно по нелепицам болгарского производителя “Софарма”. ФАС разберется.
Так же явно точат когти регуляторы и на рекламную продукцию для продвижения препарата “новопассит”.
За лживый рекламный ролик, где потребителю предлагается от лица “видеоблогера” “в отличии от других растительных препаратов” поправить психику набором из семи трав и “противотревожным компонентом”.
Про то, что “компонент”, которого, кстати, в препарате больше, чем растительных компонентов, вместе взятых, всего лишь муколитическое, отхаркивающее средство Guaiphenesinum, потребитель, конечно же, не узнает.
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