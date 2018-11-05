Фармацевтическая реклама. Опять хуже. Ангидак. Новопассит.

Очередные рекламные провалы из фармацевтической рекламы.

Один еще и лживый, на провизорский если взгляд. Реклама новопассита, где про семь трав и противотревожный компонент. Если говорить о введении потребителей в заблуждение рекламой.





Совсем неудачным показался очередной рекламный ролик спрея для горла “Ангидак”.

Тот, что про "спрей для горла", не то с не мытыми, не то просто уличными, не то спортсменами, не то гопниками.

Никак с лекарством не сочетается. Руки помыть хочется.

Продажи после такого? Сомневаемся, даже пробовать не стоит.

В аптеках и так много неудобных для пользователя, дорогущих и вяло продающихся спреев "от горла", три, минимум.

Тантум, Гексорал и Мирамистин, которому в прошлом месяце, да и в этом, когда начался, сезон простуд, реклама не сильно помогла.

Понимаем, что болгарский производитель спрея хочет затмить рыночную известность конкурентов и их удачные ролики с темой рэпа.

Понимаем, что тут остается только шокировать. Что-то не выходит. То пошло, то грубо.

Предыдущая рекламная проба, которая была вообще на грани, осталась незамеченной публикой, думаю, что к счастью для марки, выглядела дико. Для времени и фармацевтического рынка. Пошлятина и есть пошлятина.

В ролике, появившемся в соцсетях этим летом, девушки под музыку облизывают и прикусывают губы, лижут мороженое и эротично открывают рты. В финале одна из героинь широко раскрывает рот и орошает горло спреем.

Рекламный слоган гласит:

«Для тех, кому важны фантазии, а не больное горло».

Еще провал марки это легкомысленное сообщение на сайте продукта,

“рекомендовано союзом педиатров России для лечения острого тонзиллита у детей”.

Дальше делай оговорки, нет, что речь о действующем веществе, а не о самом продукте, все одно. ФАС плачет давно по нелепицам болгарского производителя “Софарма”. ФАС разберется.



Так же явно точат когти регуляторы и на рекламную продукцию для продвижения препарата “новопассит”. За лживый рекламный ролик, где потребителю предлагается от лица “видеоблогера” “в отличии от других растительных препаратов” поправить психику набором из семи трав и “противотревожным компонентом”.

Про то, что “компонент”, которого, кстати, в препарате больше, чем растительных компонентов, вместе взятых, всего лишь муколитическое, отхаркивающее средство Guaiphenesinum, потребитель, конечно же, не узнает.



