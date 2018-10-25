    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Реклама. Продаются элементы оригинальной аптечной мебели 60 годов и настоящая советская вертушка
  • Угрозы для здоровья людей нет. От ритейла. Угроза специальности от группы Росздравнадзора и активных общественников.
  • Система НМО на фармацевтическом рынке и бюджет фармацевта в опасности
  • В пустышку, господа, надо верить искренне, иначе толку не будет никакого
  • Oзон готов разорвать розничный фармацевтический сектор и конкурентов
  • Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N3 Общее. Окружение. Место.
  • Владельцам, основателям, инвесторам. Яндекса, Протека, Катрена, Сбера и другим. Обращение.
  • Президент России и реформа системы государственных закупок с помощью НКО. Угрозы. Страхи. Ожидания.
  • Союз педиатров обновил рекомендации по лечению ОРВИ у детей.
  • Местная фармацевтическая мафия пытается прикрыться профессиональными участниками рынка. Кто “просит заблокировать Озон”? А, Аптеки..
    		•
     
     
    Архив новостей
    Октябрь 2018 (8)
    Сентябрь 2018 (11)
    Август 2018 (2)
    Май 2018 (4)
    Апрель 2018 (2)
    Март 2018 (5)
     
     
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Тысячи аптечных точек в продуктах. Почему бы и нет. Новые тренды в борьбе за маркетинговые бюджеты.


    Наше мнение : Тысячи аптечных точек в продуктах. Почему бы и нет. Новые тренды в борьбе за маркетинговые бюджеты.
    автор: redaktor 25-10-2018, 20:10 Просмотров: 66
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

     Тысячи аптечных точек в продуктах. Почему бы и нет. Новые тренды в борьбе за маркетинговые бюджеты.


    Большую аптечную сеть задумали в продуктовой сети "Магнит". Слухи о 2000 точках, против несчастной сотни сегодня. Хорошо.

    Если, конечно, это не информационная утка, призванная оправдать большую глупость, связанную с покупкой фармацевтического склада- неудачника.

    Иногда правда странно, что ведущие продуктовые сети до сих пор не открывают собственные аптеки в магазинах, а предпочитают сдавать площади под аптеки.

    Хотя ничего странного. Да и всему свое время.

    на здоровых рынках называется банальным коммерческим подкупом

    Сколько соплей выйдет пока от аптеки, эти самые 200 штук прибыли не получится. Да и не факт, что получится. Похоже поток арендаторов все же иссяк. Из “аптечников” то, точно. Навсегда.

    Тенденция на лицо, арендный бизнес торговцев продуктами сдулся. Что и в дальнейшем будет заставлять крупную торговлю занимать новые секторы.

    Да и тут еще жжет воображение перспектива маркетинговых миллионов “от фармацевтических производителей”. Это про то, что на здоровых рынках называется банальным коммерческим подкупом.

    Но возбуждает ведь.

    Фобия с халявными деньгами производителей, кстати, может положить начало новой тенденции на фармацевтическом рынке.

    Продуктовые торговцы явно собираются откусить у местных бедолаг, закупочных союзов, аптечных сетей. Да не откусить, даже. Все забрать. Шансы то мощнейших существующих сетевых магазинов куда больше будут. 

    При правильном подходе.

    Другое дело, что, судя по тому же “Магниту” и сообщениях о здоровье сети, если намеки про 2000 точек не информационная пуля, предприниматели планируют наступить сразу на все, существующие у нас в отрасли, грабли. Сразу на все.

    Что дает существующим участникам маркетингового банкета, от фармацевтических производителей, определенные шансы. Повоюют еще убогие за кусок.

    Если, конечно, не наступит третий вариант. Когда задница будет сразу тем и этим. 

    Богатый, но тупой и ленивый мировой фармацевтический производитель, неожиданно, не изменит политику и перестанет кидать проценты в недоделанную "розницу", переключившись на своего старого и надежного партнера - фармацевтического дистрибутора.

     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Новые фармацевты теперь будут будут расплачиваться за свой маркетинг, российские компании - за глупость, а родственникам чиновников как всегда хорошо.
  • Русская аптека в ноябре. От прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем в Палату. Мест мало. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом
  • Работа на лекарства
  • Инвестиции в фарму: мнение эксперта
  • Продолжается автоматизация аптечной сети ООО «Орби» программным продуктом «еФарма2» от ЗАО «Спарго Технологии»
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 