Тысячи аптечных точек в продуктах. Почему бы и нет. Новые тренды в борьбе за маркетинговые бюджеты.





Большую аптечную сеть задумали в продуктовой сети "Магнит". Слухи о 2000 точках, против несчастной сотни сегодня. Хорошо.

Если, конечно, это не информационная утка, призванная оправдать большую глупость, связанную с покупкой фармацевтического склада- неудачника.

Иногда правда странно, что ведущие продуктовые сети до сих пор не открывают собственные аптеки в магазинах, а предпочитают сдавать площади под аптеки.

Хотя ничего странного. Да и всему свое время.

на здоровых рынках называется банальным коммерческим подкупом

Сколько соплей выйдет пока от аптеки, эти самые 200 штук прибыли не получится. Да и не факт, что получится. Похоже поток арендаторов все же иссяк. Из “аптечников” то, точно. Навсегда.

Тенденция на лицо, арендный бизнес торговцев продуктами сдулся. Что и в дальнейшем будет заставлять крупную торговлю занимать новые секторы.

Да и тут еще жжет воображение перспектива маркетинговых миллионов “от фармацевтических производителей”. Это про то, что на здоровых рынках называется банальным коммерческим подкупом.

Но возбуждает ведь.

Фобия с халявными деньгами производителей, кстати, может положить начало новой тенденции на фармацевтическом рынке.

Продуктовые торговцы явно собираются откусить у местных бедолаг, закупочных союзов, аптечных сетей. Да не откусить, даже. Все забрать. Шансы то мощнейших существующих сетевых магазинов куда больше будут.

При правильном подходе.

Другое дело, что, судя по тому же “Магниту” и сообщениях о здоровье сети, если намеки про 2000 точек не информационная пуля, предприниматели планируют наступить сразу на все, существующие у нас в отрасли, грабли. Сразу на все.

Что дает существующим участникам маркетингового банкета, от фармацевтических производителей, определенные шансы. Повоюют еще убогие за кусок.

Если, конечно, не наступит третий вариант. Когда задница будет сразу тем и этим.

Богатый, но тупой и ленивый мировой фармацевтический производитель, неожиданно, не изменит политику и перестанет кидать проценты в недоделанную "розницу", переключившись на своего старого и надежного партнера - фармацевтического дистрибутора.