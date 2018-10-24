Местная фармацевтическая мафия пытается прикрыться профессиональными участниками рынка. Кто “просит заблокировать Озон”? А, Аптеки..

Местная фармацевтическая мафия пытается прикрыться профессиональными стниками рынка. Кто, кто “просит заблокировать Озон”? А, Аптеки..

Вот прет, прямо прет. Фекалии больного организма русской фармацевтической отрасли.

Кто тут, на русском рынке фармацевтическая мафия?

Понимаем, когда в правилах-законах фармацевтического рынка блудят необразованные управленцы протеков и катренов. Бедолаги.

Даже понимаем где-то. Инженеры, отставники на хороших местах в больших компаниях. Что только не сделаешь.

То же, трогательное отношение у нас к местной прессе, не залижешь, не проживешь. С трудом, но понимаем.

Трагедия отрасли в том, что фармацевтическая мафия, вот тут, рядом с нами.

Надели маску профессионального сообщества и жгут, жгут.

Наблюдаем как, буквально, за неделю развернулась PR-компания против серьезной коммерческой структуры. Причем без малейших оснований.

В плане, что ОЗОН, открыв два фармацевтических ларька, и заявив о намерениях, расширить спектр услуг для клиентов, не нарушал никаких законов и правил.

Скажем больше, в начале 2018 года озон, сотрудничая с сетью "36и6", нарушал куда больше, куда грубей.

Все борцы за “чистоту” фармацевтического рынка молчали. Я бы сказал даже торчали.





“Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) попросил Роскомнадзор заблокировать интернет-магазин Ozon.ru. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение СПФО. Помимо Роскомнадзора, жалобы отправлены в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.”

Нелепая активность, как позор всей отрасли.

Хотя почему нелепая, все, по нашему мнению, продумано. Кто в мафию не входит, тот прав на фармацевтическом рынке не имеет. Напротив, членам клана можно все.

В той же позорной, по моему мнению, СПФО насчитал несколько компаний, смело практикующих нарушения, и не только этических норм и правил. Но они члены, мать их.

Легкая провокация ОЗОНа выявила очередную гадость в том, что называется "профессиональное сообщество"

Беда в том, что подобная “общественная шушера”, по моему мнению, не только выступает, давно и мощно, от лица всего фармацевтического рынка, но и при этом вхожа в высокие бюрократические кабинеты.

Легкая провокация ОЗОНа выявила очередную гадость в том, что называется "профессиональное сообщество".

На профильной бизнес радиостанции даже формулировка соответствующая была, в духе "аптекари России возмутились действиями коммерсантов из группы ОЗОН". За фармацевтическую общественность в этот раз выдала себя некая "СПФО", в лице своего функционера. В СПФО, где, на сколько понимаю, аптек в членах, от родясь не было замечено. Вот уже мафия.

Коль опять речь о проделках некоторых на фармацевтическом розничном рынке России, напомним, время идет. Наше обращение все еще актуально. Заметим, что из рулевых отрасли, кому наше обращение было направлено, пока никто не почесался. Разве, что катреновские псевдо аптекари скорректировали свою рекламу на ЦТВ. Спасибо, смотрится, правда, менее вызывающе.

#ozon #продажнаяотраслеваяпресса #фармацевтическаямафия

Общий сбор аптекарей и провизоров в социальных сетях продолжается.



















